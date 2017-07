Das Projekt, Hornbach und das Tierheim

TRIER. Der Schreck war groß, als vor einigen Tagen die Feuerwehr ins Trierer Tierheim gerufen wurde. Die Wehrleute trauten ihren Augen nicht, brannte da doch die Box, in der sie normalerweise außerhalb der Tierheim-Öffnungszeiten Fundtiere unterbringen. Das Feuer zerstörte zum Glück nur das Holzhaus, doch für das Tierheim stellte sich nun die Frage: Wohin in der Nacht mit den Fundtieren?

Hilfe kommt spontan oder nie. In diesem Fall war es der Baumarkt Hornbach, der ohne großes Zögern in die Bresche sprang. Schon am Tag nach dem Brand konnte Inge Wanken, die erste Vorsitzende des Trierer Tierheims, überglücklich vermelden, dass der Baumarkt den Tieren ein neues Holzhaus spendieren wird.

Und mehr noch: Beim Material wollte man es nicht belassen. ‟Mein Mitarbeiter, Herr Bös, hatte mir von dem Brand berichtet und spontan gesagt, dass man hier was für das Tierheim tun muss‟, berichtet Lioba Dilles-Utzig, die Leiterin der Trierer Filiale, dem reporter. Was dann folgte, war gelebte PR im besten Sinne. Getreu der Hornbach-Werbung ‟Dein Projekt gehört nur Dir‟ meldeten sich vier Mitarbeiter für den Aufbau des Holzhauses, die von der Marktleiterin dann auch noch prompt für den Tag bei vollem Lohn freigestellt wurden.

Ein Holzkreuz für den Tiergottesdienst

Als der reporter die Baustelle besucht, koordiniert Alex Türstig gerade die Arbeiten. Maximal sechs Stunden, schätzt er, brauche man für den Aufbau. ‟Bei der Motivation der Helfer aber eher weniger‟, lacht er und greift zum Werkzeug.

Unterstützt werden die vier Männer von Inge Wanken, die ihrerseits in der Person von Jonas Dammann auch noch einen Helfer vom Tierheim mitgebracht hat. Die Stimmung ist prächtig, nicht ohne Grund: ‟Gestern haben wir an dieser Stelle die letzten Trümmer entsorgt‟, sagt die Vorsitzende und zeigt auf zwei angekohlte, nicht gänzlich verbrannte Balken. ‟Daraus machen wir noch ein Holzkreuz, das beim Tiergottesdienst am Freitag, 28. Juli, hier auf unserem Gelände zum Einsatz kommen wird.”

Der Aufbau des Hauses geht den Männern flott von der Hand. Es hat eine Grundfläche von 2,40 mal 2,40 Metern. ‟Nicht groß, aber für unsere Zwecke als Auffangstation reicht es‟, sagt die Vorsitzende. Im Inneren wird es Sichtschutz und Unterteilungen geben, so dass Hunde, Katzen und Kleintiere wie Kaninchen getrennt von einander untergebracht werden können. ‟Alles in allem reicht der Platz für zwei Hunde und sechs bis acht Katzen oder Kaninchen‟, schätzt Inge Wanken. Und wenn die Feuerwehr aus welchen Gründen auch immer doch mal mehr Tiere im Gepäck haben sollte? ‟Dann hat man dort meine Telefonnummer. In dem Fall komme ich zum Tierheim und bringe die Tiere entsprechend unter.”

Nur kurze Zeit später ist der Aufbau des Holzhauses beendet. In den nächsten Tagen wird es noch einen wetterfesten Anstrich bekommen. ‟Anfang der kommenden Woche‟, schätzt die Vorsitzende, “werden wir die Auffangstation dann wieder in Betrieb nehmen können.‟ (rl)



Drucken