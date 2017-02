Das Sicherheitskonzept für die närrischen Tage

TRIER. Die närrischen Tage stehen vor der Tür. Damit die Freude am bunten Treiben nicht getrübt werden kann, hat die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Trier ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das nun den Medien im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Gleich zu Beginn stellte Franz-Dieter Ankner, stellvertretender Polizeipräsident, eines klar: ‟Es gibt in Trier keine konkreten Gefährdungs- oder Anschlagshinweise!” Dennoch wolle man nichts dem Zufall überlassen. Etwa 230 Polizeikräfte sowie Mitarbeiter des Städtischen Ordnungs- und Jugendamtes werden an Weiberfastnacht und Rosenmontag über die Sicherheit der Bürger wachen. Neben den uniformierten Polizeikräften werden auch Beamte in Zivil unterwegs sein. Für den Fall der Fälle gebe es auch Spezial-Einsatzkräfte, so Polizeidirektor Ralf Krämer.

Wie zuletzt an Silvester und an den Karnevalstagen im vergangenen Jahr wird es vor allem auf den publikumsträchtigen Plätzen wie Hauptmarkt, Treviris- und Arena-Vorplatz eine Video-Überwachung geben. Entsprechende Hinweisschilder sollen über die Überwachung informieren. Zudem sind auch uniformierte Beamte mit so genannten Body Cams im Einsatz. Diese Video-Überwachung sei mit den Datenschützern abgestimmt, sagte der stellvertretende Polizeipräsident. Sofern die Aufzeichnungen nicht als Beweismaterial benötigt würden, erfolge nach zehn Tagen eine Löschung der Daten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass insbesondere der Einsatz von Body Cams deeskalierend wirke, so Ankner. Zudem werde sich auf dem Domfreihof ein Sicherheitsmobil als Anlaufstelle befinden.

Neu ist dagegen das temporäre und räumlich beschränkte Einfahrt- und Durchfahrtverbot für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen an Stellen mit einem hohen Personenaufkommen. So wird es rund um den Hauptmarkt ebenfalls temporär sechs Sperrstellen geben, die die Polizei mit großen Fahrzeugen und Nagelketten abriegeln wird. Anschläge wie der auf den Berliner Weihnachtsmarkt sollen so unmöglich gemacht werden.

Ein Alkoholverbot werde es auf dem Hauptmarkt nicht geben, stellte Franz-Dieter Ankner klar. Wohl aber ein erneutes Glasverbot, das sich in den Vorjahren bewährt habe. Dass das auch eingehalten wird, darauf soll ein privater Sicherheitsdienst achten, der im Zweifelsfall auch vom Hausrecht der Stadt Gebrauch machen dürfe. Dass deren besondere Aufmerksamkeit den Jugendlichen gelten wird, liegt dabei auf der Hand. Mitarbeiter des Jugendamtes und des Ordnungsamtes werden in gemeinsamen Fußstreifen mit Polizeikräften ebenfalls präsent sein, um dem Alkoholmissbrauch entgegentreten zu können.

Bei ihrem Sicherheitskonzept haben die Planer auch an die Menschen gedacht, die aus ihrer Heimat geflohen sind und die Fastnachtsbräuche nicht kennen. ‟Mit einem mehrsprachigen Flyer, der aktuell in den Flüchtlingsunterkünften verteilt wird, setzt man auf Aufklärung und Vorbeuge. ‟Hier wird der Brauch erklärt und deutlich gemacht, dass Fastnacht eine friedliche Sache ist, bei der sexuelle Gewalt verboten ist und Diebstahl nicht toleriert wird‟, so Ankner.

Ausgesprochen zufrieden mit den Vorbereitungen ist Beigeordneter Andreas Ludwig, der bis zur Wahl eines neuen Dezernenten auch für den Bereich Sicherheit verantwortlich zeichnet. ‟Hier ist wirklich an alles gedacht worden‟, sagte er und stellte ein Maximum an Sicherheit für die Bürger fest. Viel größer als sie Gefahr eines Anschlages sei nun die Wetterfrage − und die Prognose sieht hier im Augenblick nicht gerade rosig aus. (rl)

Extra

Bei ihrem Einsatz nutzt die Polizei auch moderne Kommunikationskanäle. Informationen zum Einsatzgeschehen gibt es via Twitter (@PolizeiTrier) (rl)



