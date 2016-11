Das Thema Sicherheit mit Profis diskutiert

TRIER. ‟Partner im Dialog” – gut 50 Interessierte waren zum Bürgerforum der Polizeiinspektion Trier in die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gekommen. Zentrales Thema war der Einbruchschutz, dabei blieb aber genügend Raum für allgemeine Anliegen der Bevölkerung. Hier ging es vor allem um Ängste und Befürchtungen, die die Bürger in den Dialog einbrachten.

Wie arbeiten die Ermittler der Kripo bei Einbrüchen? Wie kann ich mich bestmöglich davor schützen, dass bei mir eingebrochen wird? Antworten auf diese Fragen standen zu Beginn des Bürgerforums im Vordergrund. Ob anschauliche Beispiele zum Täterprofil, das richtige Verhalten nach einem Einbruch, der Hinweis auf eine Datenbank für von der Polizei sichergestellte Gegenstände oder Tipps bei Nachrüsten von Einbruchsicherungen. Diese und weitere Themen beleuchteten Ermittler der Kriminalpolizei und Mitarbeiter der Zentralen Prävention für die Anwesenden.

So wichtig das Thema Einbruchschutz auch ist – das Hauptaugenmerk der Veranstaltung sollte jedoch woanders liegen. Und zwar bei den Fragen: ‟Wo drückt Ihnen der Schuh? Was liegt Ihnen zum Thema Sicherheit in und um Trier am Herzen?”

Angesprochen waren alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Trier. In Arbeitsgruppen eingeteilt diskutierten die Teilnehmer, wo sie sich in Trier unsicher oder von was oder wem sie sich belästigt fühlen und wo sie Handlungsbedarf bei Polizei oder der kommunalen Ordnungsbehörden sehen. Um ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zu erhalten, hatten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Trier bereits im Vorfeld etwa 140 Passanten in der Trierer Innenstadt befragt. Dazu nutzten sie einen von der Universität Trier erstellten Fragebogen. Die Ergebnisse stellte der Soziologe Professor Rüdiger Jacob von der Universität Trier am Ende des Bürgerforums vor.

Neben Anliegen, die die kommunalen Ordnungsbehörden betreffen, waren zusammengefasst zwei Aspekte für die Trierer Polizei von großer Bedeutung: Das Sicherheitsgefühl der Befragten unterscheidet sich deutlich in Abhängigkeit der Tageszeit – in den Abend- und Nachstunden sind Gefühle von Verunsicherung und Angst merklich ausgeprägter. Zudem wurde deutlich, dass das Gefühl von Unsicherheit stark auch mit bestimmten Orten in der Stadt korreliert. -tr-