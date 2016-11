“Das war mir schon unangenehm”

TRIER. Sie ist mit einem Kostenvolumen von über 18 Millionen Euro die größte Baustelle der Stadt: Die Sanierung der Integrierten Gesamtschule (IGS) auf dem Wolfsberg ist ein Mammutprojekt. Fünf dieser über 18 Millionen Euro fließen alleine in die sogenannte MobiSchu (Mobile Schule), in die der Unterricht während des Umbaus der Hauptgebäude ausgelagert wird. Ursprünglich wollte Dezernent Andreas Ludwig (CDU) die MobiSchu am 23. Dezember als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an die Schülerschaft und das Lehrerkollegium der IGS übergeben. Sogar die genaue Zeit war schon festgelegt: 17 Uhr. Doch daraus wird nichts, weil die ausführende Firma in Terminnot steckt. Nun wird es März. Spätestens zu Ostern sollen Mathe, Deutsch und Englisch in der MobiSchu gepaukt werden. Derweil kritisiert die Elternsprecherin der Egbert-Schule im Gartenfeld, Heidi Pauly, dass die Kosten für die beschlossene Sanierung der gesperrten Schule nicht im neuen Doppelhaushalt 2017/2018 eingestellt seien (siehe Extra). Dort seien bislang lediglich Planungskosten ausgewiesen.

Playmobil oder doch Lego? “Ich muss ja aufpassen, was ich hier sage, sonst wird mir das kurz vor Weihnachten noch als Schleichwerbung ausgelegt!” Kleiner Scherz am Rande des Schul- und Baudezernenten Ludwig, dem es mit dem Thema ansonsten sehr ernst ist: “Mir war das schon unangenehm, das der Termin im Dezember nicht zu halten ist”, gab der Christdemokrat sich am Montag zerknirscht. Der Frust bei Schülern, Eltern und Lehrern sei groß gewesen. Doch wie so oft im Leben: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Die MobiSchu wird in Holzbauweise ausgeführt. Ein Verfahren, das derzeit überall beliebt ist, weil praktisch und vor allem kostengünstig. Wie bei Lego oder Playmobil werden die vorgefertigten Elemente vor Ort zusammengefügt. Am Ende steht ein Gebäude, das von konventionellen Bauten nicht zu unterscheiden ist. Der Vorteil: Die MobiSchu lässt sich auch wieder demontieren und an anderer Stelle aufbauen. Das soll auch in Trier geschehen, wenn die Sanierung der IGS komplett abgeschlossen ist. Dann zieht die MobiSchu nach Trier-West in den Gneisenaubering um. Dort wachsen dann die beiden Grundschulen Pallien und Reichertsberg zur neuen West-Grundschule zusammen. Der Umzug ans linke Moselufer ist für 2020 geplant.

Doch vor den Preis hat eine höhere Instanz bekanntlich den Fleiß gesetzt. Deswegen drückt Ludwig am Wolfsberg aufs Tempo. Dass die Verzögerung ihn nun ausbremst, schmeckt dem Christdemokraten überhaupt nicht. Weil die ausführende Firma Ochs aus Kirchberg im Hunsrück wegen anderer Projekte in Terminnot steckt, kann Ludwig die MobiSchu nicht wie vorgesehen im Dezember übergeben. Den dicken Strich durch Ludwigs Planungen machten vor allem die Flüchtlingsunterkünfte, die vom Kirchheimer Unternehmen seit dem Sommer 2015 vorrangig gebaut werden mussten.

Die Sanierung der Hauptgebäude im laufenden (Unterrichts-)Betrieb ist unmöglich. “Geht nicht”, sagte Ludwig. Das könne weder den Schülern noch den Lehrern zugemutet werden. Nur im sogenannten C-Gebäude laufen die Sanierungsarbeiten bereits. Dort wurde aus dem ehemals offenen Atrium ein geschlossener Raum für Großveranstaltungen und Mensa gemacht. Ist die MobiSchu bezogen, werden die ehemalige Lorenz-Kellner-Realschule und die alte Cusanus-Hauptschule zu einem einzigen Komplex zusammenwachsen. In der MobiSchu selbst stehen in der Übergangsphase 27 Klassenräume zur Verfügung.

Aktuell läuft der Innenausbau im ersten Teil der MobiSchu. Dort wird die Technik für das gesamte Gebäude untergebracht. Mitte Dezember soll dann der zweite Teil stehen. “Es ist die erste dreigeschossige Schule in Rheinland-Pfalz, die in dieser Art gebaut wird”, so Ludwig. Der Christdemokrat will die Interimslösung noch vor den Osterferien in Betrieb nehmen. Schüler wie Lehrer und Eltern seien inzwischen über die Verzögerung informiert. Die Holzbauweise sei ebenso stabil wie konventionellen Bauten. “Erst nach 40 Jahren besteht Sanierungsbedarf”, so Ludwig.

Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) weist die MobiSchu auf dem Wolfsberg den Trierer Weg in die Zukunft. “Diese Bauweise ist die wirtschaftlichste Lösung, weil sie kostensparend, schneller als herkömmliche Bauten und für die Bürger planbarer ist”, betonte der Stadtchef. Deswegen sollen auch die geplanten Kitas – etwa in Pfalzel – in Holzbauweise errichtet werden. “Das Verfahren ist vorbildlich”, sagte auch Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne).

Auf dem Wolfsberg will Ludwig in die MobiSchu ferner “Kunst im Bau” integrieren, “damit das Gebäude nachher nicht ganz so dröge aussieht”. Eine der nächsten Pressekonferenzen des Stadtvorstandes soll als Ortstermin auf dem Wolfsberg stattfinden. “Dann”, so Ludwig, “stehen wir hoffentlich kurz vor dem Umzug.” (et)

Extra

“Egbert-Sanierung muss in Doppelhaushalt”

Der Schulelternbeirat (SEB) der Egbert-Grundschule fordert in einer Pressemitteilung “die zügige Sanierung der Schule am Standort Olewigerstraße”. Allerdings seien die dafür notwendigen Mittel nicht im Haushaltsentwurf für die Jahre 2017/18 enthalten, kritisiert Sprecherin Heidi Pauly. “Dort werden bisher nur die Planungskosten ausgewiesen.” Der Stadtrat hatte die Sanierung der maroden Schule im Gartenfeld am 16. September beschlossen.

“Wir befürchten, dass die Sanierung der Schule auf diese Weise auf die lange Bank geschoben werden soll”, so Pauly. Denn ohne den entsprechenden Haushaltsposten könne die Schule frühestens 2019 saniert werden. “Das Egbert Schulgebäude war bereits vor dem Schimmelbefall in einem schlechten Zustand. Weitere drei Jahre Leerstand ohne Unterhaltungsmaßnahmen werden an dem Gebäude nicht spurlos vorübergehen”, befürchtet Pauly.

“Wir fordern den Stadtrat auf, zu seinem Beschluss einer zeitnahen Sanierung zu stehen. Daher muss das Geld jetzt in den Haushalt. Wir sind sehr verwundert, dass wir offenbar weitere drei Jahren warten sollen”, kritisiert die Elternsprecherin die Verwaltung.

Der Schulbetrieb im Gebäude an der Olewiger Straße musste im Herbst 2013 eingestellt werden. Damals wurden Schimmelsporen im Gebäude festgestellt. Lehrer und Schüler sind daraufhin in das freigewordene Grundschulgebäude im Nachbarstadtteil Kürenz umgezogen.

Zum Thema − Das Egbert-Dilemma

“Der Umzug ist den Kindern und Eltern damals als Übergangslösung verkauft worden. Das läuft jetzt schon seit drei Jahren so. Wenn jetzt kein Geld zur Verfügung gestellt wird, kann von Übergang keine Rede mehr sein”, kritisiert auch SEB-Mitglied Michael Düro den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung.

Angesichts der aktuellen Stellungnahmen der ADD zum Haushalt der Stadt Trier sei es nachvollziehbar, dass eine realistische Prioritätenliste der städtischen Investitionen erstellt werden müsse, räumt der Elternbeirat ein. “Der Sanierungsbedarf in Egbert war der Stadt allerdings schon lange vor den Schimmelbefunden im Jahr 2013 bekannt. Lehrer, Kinder und Eltern haben die Zustände in der Hoffnung auf Änderung über Jahre hinweg ertragen. Wir fordern die Mitglieder des Stadtrats daher auf, dies in ihren Beratungen über den Haushalt mit Priorität zu berücksichtigen” heißt es in der Pressemitteilung des SEB ferner. (et/tr)