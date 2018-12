DEHOGA auf der Suche nach Auszubildenden

TRIER. Die Suche nach potenziellen Azubis wird immer schwieriger, nahezu alle Gewerbe suchen händeringend Kandidaten. Eine Branche schlägt besonders intensiv die Alarmglocke – das Gastgewerbe. Dort hat man es besonders schwer, die Branche ist personalintensiv, zudem haben viele Mitarbeiter das Renteneintrittsalter erreicht. Zusammen mit der Agentur für Arbeit Trier und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) den DEHOGA-Ausbildungscoach ins Leben gerufen. Bei einer Pressekonferenz stellten Heribert Wilhelmi, Chef der Agentur für Arbeit Trier, und Gereon Hausmann, Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz, die Chancen und Möglichkeiten vor.

Eigentlich ist diese Idee in Rheinland-Pfalz nicht neu. Schon vor sechs Jahren startete die DEHOGA einen Versuch, als sie eine Gruppe junger Spanier nach Deutschland holte. Was einige nicht für möglich gehalten hatten, gelang dank des Einsatzes der Coaches. Und was damals funktionierte, sollte auch heute noch klappen, dachten sich die drei Partner, die auch die Kosten für das Programm zu jeweils einem Drittel tragen.

Was genau macht ein solcher Ausbildungscoach? Eine Frage, die Heribert Wilhelmi beantwortet: “Die Ausbildungscoachs begleiten und beraten Jugendliche und Unternehmen vor und während der Ausbildung. Dazu kommen sie auch vor Ort in die Betriebe, begleiten Jugendliche zu Vorstellungsgesprächen und betreuen auch während der Ausbildung. Sie sind Vermittler zwischen Jugendlichen und Betrieben.”

Reinschnuppern über ein Praktikum

In der Großregion Trier ist die gelernte Köchin Karin Schuster nun als DEHOGA-Ausbildungscoach unterwegs. Sie ist in Rheinland-Pfalz der dritte Coach für das Hotel- und Gastgewerbe. Schuster betreut die Regionen Mayen-Koblenz und Trier. Zwei weitere Coaches beraten Jugendliche und Unternehmen in den Regionen Nahe/Bad Kreuznach (seit 1. März 2018) und Mainz/Ludwigshafen (seit 1. Juli 2018).

Karin Schuster besucht vor allem Schulen, wo sie interessierten Jugendlichen offene Fragen beantwortet. Und wenn das Interesse vorhanden ist, vereinbart sie mit potenziellen Ausbildungsbetrieben etwa dreiwöchige Praktika für die jungen Menschen. “Das ist immer noch der beste Weg um herauszufinden, ob das nun der richtige Beruf für einen selbst sein könnte”, sagt Gereon Hausmann. Er weiß auch, dass die Zeiten, in denen man Praktikanten für niedrige Hilfsarbeiten eingesetzt hat, vorbei sind. “Die Situation hat sich völlig gedreht: Konnten früher die Arbeitgeber noch ihre Mitarbeiter aussuchen, wählen heute Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber aus.” Und das habe auch Auswirkungen auf die Ausbildung selbst: “Der alte Spruch, wonach Lehrjahre keine Herrenjahre sind, kann so absolut heute nicht mehr gesehen werden.” Weshalb vor allem fortschrittliche Ausbildungsbetriebe sich auch neue Formen der Ausbildung hätten einfallen lassen.

“Von unseren Mitgliedern wissen wir, dass die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften vor allem für die vielen kleinen familiengeführten Betriebe eine der größten Zukunftssorgen ist”, unterstreicht Hausmann nochmals die Intention des Projektes. Seit März habe man in den Regionen Nahe/Bad Kreuznach (seit 1. März 2018) und der Region Mainz Ludwigshafen (seit 1. Juli 2018) mit 145 Betrieben Kontakt gehabt und 44 Jugendliche in der Betreuung. Für 14 von ihnen habe man bereits in eine Ausbildung überführen können.

Mehr als 90 Lehrstellen blieben unbesetzt

Heribert Wilhelmi weiß ebenfalls, wie sehr das Thema den Betrieben in der Region unter den Nägeln brennt. Zum Ausbildungsbeginn im Spätsommer dieses Jahres seien mehr als 90 Lehrstellen alleine in den gastgewerblichen Berufsbildern unbesetzt geblieben, merkt er an. Für die Agentur für Arbeit sei das oberste Ziel die Vermittlung in eine Ausbildung, man helfe aber auch unterstützend bei der Einstiegsqualifizierung. Zudem gebe die Agentur Hilfestellung beim Erstellen und Prüfen von Bewerbungsunterlagen und gebe auch Tipps für Vorstellungsgespräche.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt laut Wilhelmi bei der Betreuung junger Migranten und Flüchtlingen. “In diesen Fällen wird der DEHOGA-Ausbildungscoach sowohl Betriebe als auch die Ausbildungs-Interessenten zusätzlich bei Behördengängen unterstützen, über Fördermöglichkeiten beraten, sich mit Arbeitsagenturen oder Jobcentern austauschen oder bei Bedarf in die Elternarbeit einsteigen.”

Und wie sieht nun die Erwartungshaltung an die Coaches aus? Der DEHOGA-Präsident muss da nicht lange überlegen. “Wir haben unter den Partnern auch Zielvereinbarungen formuliert. Und darin ist festgehalten, dass ein Ausbildungscoach jährlich 18 Jugendliche in Ausbildung bringen soll.” Er selbst habe die Latte für sich noch etwas höher gelegt: “Mein Wunsch ist, dass wir pro Coach 25 junge Menschen in Ausbildung bringen. Das wären dann bei 75 Jugendlichen im Jahr in drei Jahren 225 Ausbildungsverhältnisse.” Und das wäre eine stolze Summe, findet der Präsident und weist darauf hin, dass dabei auch Multiplikator-Effekte entstehen können. “Wenn wir erfolgreich sind, dann können wir im kommenden Jahr auch einen vierten und fünften Coach installieren, damit wir dann in ganz Rheinland-Pfalz mit diesen Kräften über kurze Wege arbeiten können.” (-flo-)



Drucken