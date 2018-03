Dein Platz in Trier – Fotoworkshop mit Simone Busch

TRIER. Zu einer Fototour durch die Trierer Innenstadt lädt das Stadtmuseum Simeonstift an zwei Terminen Jugendliche und Erwachsene ein. Am 10. März brechen vormittags die Erwachsenen und nachmittags die Jugendlichen ab 13 Jahren zum Fotoworkshop in Triers Innenstadt auf.

Auch in der eigenen Stadt gibt es Neues und Aufregendes zu entdecken – wenn man nur den richtigen Blickwinkel wählt! Die Fotokünstlerin Simone Busch lädt zu einer Fotosafari in der Trierer Innenstadt – inklusive Tipps und Tricks zu originellen, gelungenen Fotos.

Am Samstag, 10. März, findet am Vormittag von 10:00 bis 13:00 Uhr ein Fototour für Erwachsene statt, am Nachmittag können von 14:00 bis 17:00 Uhr Jugendliche ab 13 Jahren mit der Fotokünstlerin auf Entdeckungsreise durch die Stadt gehen. Die Teilnehmer benötigen eine eigene Kamera.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de. Die Kosten pro Person betragen 25 Euro. (tr)



Drucken