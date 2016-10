Dem Einbruch vorbeugen

TRIER. Am 30. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt, und es ist der bundesweite Tag des Einbruchschutzes. Aus diesem Anlass laden die Einbruchschutzexperten des Polizeipräsidiums Trier am Freitag, 28. Oktober, in der Zeit von zehn bis 15 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Tag der offenen Tür in das Beratungszentrum in der Salvianstraße 9 ein.

Die Besucher werden über sicherheitstechnische Anforderungen an Türen, Fenster, Rollläden, Tore, Überwachungsanlagen sowie empfohlene Schutzklassen informiert. Anhand von Exponaten und einem Fensterprüfstand demonstrieren die Berater den Aufbau und die Handhabung von Sicherheitstechnik.

Am Fensterprüfstand können Interessierte selbst einmal “Einbrecher” spielen und erfahren, wie schnell sich ein nicht den Sicherheitsklassen entsprechendes Fenster öffnen lässt. Neben Informationen zu einer Vielzahl technischer Möglichkeiten geben Polizisten Ratschläge zugeeigneten manuellen Sicherungen.

Einen weiteren Fokus richten die Experten auf die persönlichen Möglichkeiten von Haus- und Wohnungsbesitzern sowie Mietern, individuellen Einbruchschutz durch einbruchshemmende Verhaltensweisen erheblich zu verbessern. Hierzu zählt neben der eigenen Aufmerksamkeit ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. So kann das Schließen eines gekippten Fensters während eines kurzen Einkaufs beim örtlichen Bäcker ebenso einbruchshemmend wirken wie die Bitte an den hilfsbereiten Nachbarn, während der Urlaubsreise einen Blick auf das Haus zu werfen.

Nicht zu unterschätzen sind auch selbstgepostete Nachrichten in diversen Sozialen Netzwerken, dass man sich gerade im Urlaub befindet und dies mit tollen Bildern garniert. Hierüber freut sich möglicherweise nicht nur die eigene “Fangemeinde” – so mancher Einbrecher fühlt sich hierdurch geradezu eingeladen, sich in Ruhe in fremden Häusern “umzuschauen”.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren und gemeinsam mit der Polizei den Einbrechern ihr Tun zu erschweren!

Mehr Informationen zum Einbruchschutz findet sich unter Einbruchschutz-RLP.de. (tr)