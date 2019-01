Dem VDE seit Jahrzehnten treu

TRIER. Mit durchschnittlich 50 Gästen pro Veranstaltungsangebot war das Vortragsprogramm des VDE-Bezirks Trier auch im Jahr 2018 unverändert beliebt. Zu diesem Schluss gelangte der Vorsitzende Michael Arens bei der gut besuchten Jahresmitgliederversammlung Ende Januar 2019 in Trier.

Zufrieden äußerte sich Arens zudem über die Beteiligung an den Exkursionen, wie zum Beispiel zur Baustelle der neuen Schleuse Trier, das Moselkraftwerk Feyen der innogy, Blockheizkraftwerk am Kranenufer der Stadtwerke Trier sowie zur US Airbase Spangdahlem. Aufmerksam verfolgten die Elektrotechniker auch die Mitgliederentwicklung: Mit 380 Aktiven bewegt sich der Bezirk Trier auch weiterhin auf einem stabilen Mitglieder-Niveau. “Der VDE in Trier bringt technisch interessierte Menschen zusammen und vernetzt darüber hinaus Unternehmen und Institutionen, um den Know-how-Austausch untereinander voranzutreiben. Netzwerke und Kontakte werden in der heutigen digitalen und vernetzten Welt in den Schlüsseltechnologien immer wichtiger“ so Arens.

Besonderer Dank galt an diesem Abend den Jungmitgliedern, die sich in die Verbandsarbeit eingebracht und damit die Attraktivität des VDE innerhalb ihrer Altersgruppe gesteigert haben. Für beide Seiten sei das ein Gewinn, der die Zukunft des Verbandes sichern helfe, so Arens.

Anschließend zeichneten der VDE-Bezirk Trier zwei herausragende Abschlussarbeiten von Studierenden der Fachrichtung Elektrotechnik aus. Für ihre Prüfungsergebnisse erhielten Michael Adams und Martin Müller (beide B.Eng.) eine vierjährige kostenlose Mitgliedschaft als Berufsanfänger im VDE-Bezirk Trier sowie einen Wertgutschein. Die frisch gebackenen Absolventen bedankten sich mit jeweils einem Kurzvortrag für die Auszeichnung und referierten über die Themen ihrer Abschlussarbeiten. Diese beschäftigten sich mit dem Berechnungsverfahren zur Wellenausbreitung in Lichtwellenleitern sowie mit der Erfassung von systemrelevanten Parametern in Schaltanlagen.

Veränderungen im Vorstand

Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand kam es zu Veränderungen. Und so sieht der neue Vorstand aus: Michael Arens (Vorsitzender), André Felten (stellv. Vorsitzender), Michael Schneider (Schriftführer), Berthold Conter (stellv. Schriftführer), Kevin Kimmer (Kassenwart), Rüdiger Junghanns (stellv. Kassenwart) sowie die Beisitzer Prof. Dr. Andreas Diewald, Heinz Birkel, Rudolf Schöller, Erich Porn, Hermann Klöcker und Martin Andres. Ansprechpartner für Studierende sind die Jungmitglieder-Vertreter Sahra Lehmann, Matthias Bohr und Sebastian Weiss. (tr)



