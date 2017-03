TRIER. Zum achten Mal ist am Abend im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais der Oswald-von-Nell-Breuning-Preis der Stadt Trier verliehen. Preisträger ist der frühere Bundesminister, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzende Franz Müntefering. Mit der mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung würdigte die Stadt das Lebenswerk des 77-jährigen Sozialpolitikers, dessen vielfältiges sozialpolitisches Handeln, so die Jury, auf den Grundwerten der von Pater von Nell-Breuning maßgeblich geprägten Katholischen Soziallehre basiere. Die Laudatio hielt die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Barbara Stamm (CSU). In seiner Dankesrede richtete Müntefering einen Appell an die junge Generation. “Mischt Euch ein!”, forderte der Sozialdemokrat. Aber nicht nur Jungen seien gefordert. Alle müsste sich für den Erhalt der gemeinsamen Grundwerte einsetzen. “Demokratie ist kein Schaukelstuhl”, sagte Müntefering unter dem lauten Applaus der Zuhörer.

Nach Darstellung der Jury hat Müntefering als “ausgewiesener Sozial-, Arbeitsmarkt- und Rentenexperte in führenden politischen Ämtern über Jahrzehnte mit seinem ausgeprägten sozialen Bewusstsein stets handlungsorientiert im Geiste der Katholischen Soziallehre sozialpolitische Akzente umgesetzt und damit Antworten auf drängende Fragen seiner Zeit gegeben“. Müntefering habe, so der Jury-Vorsitzender, Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), immer wieder “die Kriterien von Ethik und Moral in der Wirtschaft angemahnt und das Recht auf menschenwürdige Arbeit eingefordert”.

Mit Vehemenz setze der Sozialdemokrat Müntefering sich für die Erneuerung der sozialen Komponente der Marktwirtschaft ein. Auch heute gelte Münteferings Plädoyer in vielen Fragen der Weiterentwicklung der sozialen Gerechtigkeit. Mit seinem Appell an die “Verantwortungssolidarität” beziehe er Stellung zu aktuellen Herausforderungen, beispielsweise in der Flüchtlingsfrage, beim Mindestlohn, in der Familienpolitik oder für eine gerechte Honorierung der Fürsorge- und Pflegeleistungen.

Franz Müntefering hat Pater von Nell-Breuning persönlich kennengelernt und sich voller Hochachtung über den Nestor der Katholischen Soziallehre geäußert. Er schildert in einem Artikel* den Jesuitenpater als “beeindruckende Persönlichkeit” und “als Impulsgeber und strategische Schlüsselfigur” für die Neuordnung der Wirtschafts- und Sozialpolitik in den frühen Jahren der Bundesrepublik.

Jury-Vorsitzender Leibe vermisst einen solchen “unbeirrbaren Mann, Querdenker, Mahner und Richtungslenker”, auch wenn sich die “Herausforderungen seiner Zeit nicht mit den Problemen unserer Tage vergleichen lassen”. Für Triers Oberbürgermeister gehört Pater von Nell-Breuning zu den “großen Söhnen der Stadt”, man sei sich der “Bedeutung und der Verantwortung gegenüber seinem herausragenden Lebenswerk bewusst”. Neben der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Preisverleihung soll dies auch im Karl-Marx-Jubiläumsjahr 2018 zum Ausdruck gebracht werden. So ist für das Frühjahr kommenden Jahres gemeinsam mit dem Bistum ein Symposium geplant. Dabei geht es um die Frage, wie es um das Verhältnis von Kapital und Arbeit bestellt ist und welche Impulse die von dem Trierer Jesuitenpater maßgeblich geprägte Katholische Soziallehre einer gerechten und sozialen Wirtschaftsordnung mit menschlichem Antlitz heute noch vermitteln kann.

Müntefering forderte von der Gesellschaft eine “intellektuelle Ehrlichkeit” im Sinne Nell-Breunings “Das”, so der ehemalige Vizekanzler, “ist das Gegenteil von Populismus.” Voraussetzung dafür sei Bildung als Menschenrecht. In der Stadt zeige sich, ob Solidarität gelingt oder nicht. Für Müntefering sind die Kommunen die tragenden Säulen der Gesellschaft. Laudatorin Barbara Stamm schrieb dem Sozialdemokraten ein “großes Herz” zu, der auch in schwierigen Phasen, wie bei der Umsetzung der Agenda2010 und der Anhebung des Rentenalters, sich selbst stets treu geblieben sei.

Nach der Preisüberreichung trug Müntefering sich in das Goldene Buch der Stadt Trier ein. Der Festakt wurde musikalisch traditionell von Schülerinnen und Schülern des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums (FWG) unter Leitung von Stefanie Lamberti gestaltet. Das FWG ist die Nachfolgeschule des ehemaligen Jesuitenkollegs, an dem Oswald von Nell-Breuning 1908, wie 73 Jahre vor ihm Karl Marx, seine Reifeprüfung ablegte. (la/et)

Bisherige Preisträger

Der Oswald von Nell-Breuning Preis, der die Verbundenheit der Stadt mit ihrem Sohn und früheren Ehrenbürger dokumentieren und an das herausragende Lebenswerk des Jesuitenpaters erinnern möchte, wird seit 2003 alle zwei Jahre vergeben. Bisherige Preisträger waren Bundesverfassungsrichter a.D. Professor Dr. Paul Kirchhof (2003), Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt (2005), das päpstliche Hilfswerk “Cor Unum” (2007), die Brüder Dr. Hans-Jochen und Professor Dr. Bernhard Vogel (2009), Bundesminister a.D. Dr. Norbert Blüm (2011), der gemeinnützige Verein “Fair Trade” (2013) sowie Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler (2015).

Zur Person

Franz Müntefering

Leben und Beruf

16.01.1940 geboren in Neheim-Hüsten

1954 – 1957 nach Volksschulbesuch Lehre als Industriekaufmann

Politik

1966 Eintritt in die SPD

1969 – 1979 Stadtrat in Sundern

bis 1975 Kaufmännischer Angestellter

1975 – 1992 Mitglied des Bundestags

1985 – 1990 Wohnungsbaupolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

1991 Wahl in den SPD-Parteivorstand

1991 – 1992 Parlamentarischer Geschäftsführer

1992 – 06/1998 Vorsitzender des SPD-Bezirks Westliches Westfalen

12/1992 – 11/1995 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen

10/1995 – 1998 Bundesgeschäftsführer der SPD

1995 – 1998 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen

1998 – 2001 Vorsitzender des SPD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen

1998 – 2013 erneut Mitglied des Bundestags

10/1998 – 9/1999 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

12/1999 – 10/2002 Generalsekretär der SPD

9/2002 – 11/2005 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

3/2004 – 11/2005 Bundesvorsitzender der SPD

11/2005 – 11/2007 Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales

10/2008 – 11/2009 erneut Bundesvorsitzender der SPD

Herbst 2009 schwere SPD-Wahlniederlage mit Rückzug vom SPD-Bundesvorsitz

Herbst 2009 als einfacher Abgeordneter u.a. Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

5/2010 SPD-Sprecherfunktion für die neue Arbeitsgruppe „Demografischer Wandel“

9/2013 Bei der Bundestagswahl kandidiert M. nicht mehr und beendet damit seine politische Laufbahn

seit 4/2013 ehrenamtlicher Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes

seit 11/2015 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), die Dachverband von 112 Seniorenverbänden mit insgesamt 13 Mio. Mitgliedern ist.

Schwerpunkte der (sozial-)politischen Tätigkeit

Vielfältige sozialpolitische Initiativen und Aktivitäten, (Langzeit)-Arbeitslosen eine Rückkehr in das Berufsleben zu ermöglichen

Streiter für eine soziale Wohnungspolitik – Rentenreformexperte

Beteiligung an den Gesetzen für einen sozialen Arbeitsmarkt – Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge (2005)

Profilierung als Kapitalismus-Kritiker, u.a. Streiter gegen die Auswüchse des Finanzkapitalismus.

Im Einzelnen u. a. während der Zeit als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion in der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder

Gesetze zum Arbeitsmarkt

Zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge

Mitwirkung an der Reform-“Agenda 2010”

Steuerreform im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes (2003)

Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV)

Umbau der Bundesanstalt für Arbeit (Hartz III) sowie weiterer Reformvorhaben

Verabschiedung der Gesundheitsreform

In der Zeit als SPD-Bundesvorsitzender

M. löst 2005 mit scharfer Kritik an der “International wachsenden Macht des Kapitals” und den “International forcierten Profitmaximierungsstrategien” eine breite Kapitalismus-Debatte aus.

M. kritisiert überzogene Managergehälter und fehlende Unternehmensethik vieler Firmen.

M. prangert anonyme Finanzinvestoren an, die wie “Heuschreckenschwärme” über Unternehmen herfallen und löst damit erneut eine breite “Heuschrecken”-Debatte aus.

M. definiert die Inhalte des SPD-Bundestagswahlkampfs 2005 u.a. mit den Punkten “Reichensteuer”, “Elterngeld“, “Bürgerversicherung” sowie “Soziale Gerechtigkeit”.

Während der Zeit als Minister für Arbeit und Soziales sowie als Vizekanzler in der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel

M. initiiert finanzkräftiges Investitions- und Konjunkturprogramm mit den Schwerpunkten Forschung und Entwicklung

Zentrale und nicht unumstrittene Anliegen des Arbeitsministers

Schrittweise Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65 auf 67 ab dem Jahr 2012, das von den Gewerkschaften scharf kritisiert wird

Reformkurs zeitig 2007 sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Beschäftigungsquoten und verbesserte Arbeitsmarktsituation für über 50-Jährige

Im September 2008 Fundamentalkritik an den Finanz- und Bankmanagern vor dem Hintergrund der anhaltenden, weltweiten schweren Wirtschaftskrise

M. erregt im April 2009 Aufsehen mit seiner Aufforderung, es müsse “Schluss sein mit dieser Variante des modernen Kapitalismus”

Als einfaches Bundestags-Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt sich M. nach der Wahlniederlage vom Herbst 2009 für seine sozialpolitischen Anliegen ein.

Oswald von Nell-Breuning SJ

Sozialethiker, “Nestor der Katholischen Soziallehre”

Lebensdaten

Geboren am 8. März 1890 in Trier

1908 Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier

1911 Eintritt in den Jesuitenorden

1928 Promotion in Münster

1931 Maßgebliche Mitwirkung an der päpstlichen Sozial-Enzyklika „Quadragesimo anno“

1948 bis 1965 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium

ab 1956 Hochschullehrer an der Universität Frankfurt/M. und Professor an der philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen Frankfurt/M.

Berater zahlreicher Persönlichkeiten des politischen Lebens und sozial-politischer Gremien, darunter DGB und KAB.

1981 Ehrenbürger der Stadt Trier

gestorben am 21. August 1991 in Frankfurt/M.

Oswald von Nell-Breuning Preis der Stadt Trier

Beschluss des Stadtrates vom November 2002

Vorsitzender des Preisgerichts: Oberbürgermeister Wolfram Leibe

Mitglieder des Preisgerichts: die im Stadtrat vertretenen Fraktionen, jeweils ein Vertreter der Theologischen und der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Trier, ein Vertreter der Philosophisch-Theologischen Fakultät der Hochschule Sankt Georgen Frankfurt/M., Geschäftsführer (ohne Stimmrecht)

Anliegen: Dokumentation der Verbundenheit der Stadt mit ihrem früheren Ehrenbürger, Erinnerung an das epochale Lebenswerk des Jesuitenpaters und Weitergabe seines Vermächtnisses mittels einer inhaltlichen Auseinandersetzung.

Vergabekriterien: Im Sinne des Vermächtnisses von Oswald von Nell-Breuning SJ für “eine herausragende sozialwissenschaftliche Arbeit, ein beispielhaftes soziales Werk, ein Lebenswerk oder für die Arbeit einer Organisation oder Einrichtung” (Statut).

Vergabezeitraum: alle zwei Jahre

Ort und Zeitpunkt der Verleihung: Promotionsaula des bischöflichen Priesterseminars, zur Erinnerung an den Geburtstag Pater Nell-Breunings möglichst Anfang März.

Dotierung: 10.000 Euro



