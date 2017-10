Demokratiekonferenz und Info-Abend

TRIER. Zu zwei Veranstaltungen lädt die Partnerschaft für Demokratie noch vor Jahresende ein: Den Auftakt bildet die Demokratiekonferenz am Mittwoch, 25. Oktober, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Trier-Nord, Franz-Georg-Straße. Hier findet ein Empfang für Vereine und engagierte Ehrenamtliche statt. Musikalisch begleitet wird der Ideenaustausch und das Schmieden neuer Projektideen von der Band “Inspiration from Orient”. Das Duo um Saif Al-Khayyat und Rageed William bedient sich antiker Instrumente, um Musikstücke verschiedener Epochen sowie neue Kompositionen und Improvisationen in arabische Klänge zu verwandeln.

Für Interessierte, die für das kommende Jahr einen Projektantrag stellen wollen, ist die Veranstaltung am Mittwoch, 8. November, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Trier-Nord interessant. Hier werden Hinweise und Tipps zur Antragsstellung anschaulich vermittelt. Auch neue Vereine sind willkommen. Projekte, die bis zum 31. Dezember 2018 abgeschlossen sind, können mit bis zu 5.000 Euro gefördert werden. Antragsformulare und weitere Informationen sind im Internet unter pfd-trier.de abrufbar. Die Anträge müssen bis spätestens 20. November eingereicht werden. (tr)



