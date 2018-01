Demonstration gegen “türkischen Angriffskrieg”

TRIER. Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr vor der Porta Nigra: Rund 80 Menschen demonstrierten gegen den “türkischen Angriffskrieg gegen syrische Kurden“. Trotz des widrigen Wetters hatte die Demonstration nach Angaben der Polizei einen sehr starken Zulauf. “Die Zahl der Teilnehmer stieg in der Spitze auf bis zu 400 Personen”, so eine Sprecherin.

Beobachtet wurde, dass nach der Begrüßung durch den Versammlungsleiter die Teilnehmer Parolen skandierten und verschiedene Fahnen in typisch kurdischen Farben schwenkten. Von der Porta Nigra aus zog die Demonstration durch die gesamte Fußgängerzone zum Viehmarktplatz, wo etwa 15 Minuten zu den Teilnehmern gesprochen wurde.

Während des Rückweges durch die Innenstadt, so der Polizeibericht weiter, verlor die Versammlung an Teilnehmern, sodass bei Rückkehr an die Porta Nigra nur noch rund 100 Personen anwesend waren. Gegen 17:30 Uhr habe sich die Versammlung aufgelöst.

Die Reaktionen der Bevölkerung auf den Aufzug seien unterschiedlich gewesen, Störungen habe es jedoch nicht gegeben. Insgesamt sei die Versammlung ohne Probleme verlaufen. (tr)



