Den Einbrechern erst gar keine Chance geben

TRIER. ‟Schieben Sie dem Einbrecher einen Riegel vor‟ lautet eine Empfehlung der Polizei Rheinland-Pfalz, mit der sie die Bürger gegenüber dem Thema Einbruch sensibilisieren will. So wie auch das Innenministerium in Mainz hatte am Donnerstag das Polizeipräsidium Trier zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Polizeipräsident Lothar Schömann kann stolz auf sein Haus zu sein. Seit dem 15. September 2014 gibt es im Verantwortungsbereich der Kriminaldirektion Trier die neunköpfige Ermittlungsgruppe ‟BandenWED‟. WED, das steht für ‟Wohnungseinbruchs-Delikte‟. Diese Gruppe überprüft alle bei den Polizeiinspektionen aufgelaufenen Wohnungseinbrüche auf eine mögliche Verbindung zur Banden-Kriminalität. Banden, die Banden laut Konz überwiegend aus Ost- und Südosteuropa kommen. Finden sich Hinweise darauf – nicht alle Einbrüche werden von Banden verübt, 50 Prozent gehen auf das Konto von Gelegenheitstätern – wird die Gruppe aktiv. Und das mit Erfolg. Bereits im ersten Jahr stieg die Aufklärungsquote im Bereich des schweren Diebstahls aus Wohnungen um 2,1 Prozent, berichtete Pressesprecher Uwe Konz. Mehr noch: Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2015 gab es in 2016 bei den Wohnungseinbrüchen einen Rückgang um neun Prozent. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 6,4 Prozent. Seit Bestehen der Ermittlungsgruppe konnten 70 Tatverdächtige ermittelt werden werden – zum Teil in direkter Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Polizeidienststellen. Kein Wunder, dass das Trierer Modell, das eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet, inzwischen auch von anderen rheinland-pfälzischen Städten übernommen wurde.

Also alles bestens und niemand muss sich mehr Sorgen machen? ‟Mitnichten‟, sagt Klaus Nohn, der stellvertretende Leiter der Trierer Banden-Ermittlungsgruppe. Niemand dürfe sich in Sicherheit wiegen, überall gebe es was zu holen. ‟Auch bei denen, die von sich genau das Gegenteil behaupten.″ Und wie sieht es bei Mehrfamilienhäusern aus? Dort würden Einbrecher oft beste Bedingungen vorfinden, ‟weil manchmal vergessen wird die Hauseingangstür zu verschließen‟ und es in großen Wohnanlagen nicht selten auch ein hohe Maß an Anonymität gebe.

″Einbrecher schätzen den schnellen Bruch″

Zwar gelte die Faustregel, dass es keine bevorzugten Zeiten für die Diebe gibt: ‟Die sind 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche aktiv‟, weiß Uwe Konz. Und doch hat sein Kollege Klaus Nohn festgestellt, dass mit der kommenden dunklen Jahreszeit die kriminellen Aktivitäten wieder ansteigen: ‟Da ist es gut, wenn Nachbarn aufeinander achten und im Zweifelsfalle rechtzeitig die Polizei rufen.″

Damit es erst gar nicht zu einem Einbruch kommt, ruft die Polizei die Bürger zu entsprechenden Sicherungsmaßnahmen auf. ‟Denn ein Einbrecher schätzt den schnellen Bruch. Wenn er länger als fünf Minuten am Objekt beschäftigt ist, gibt er in der Regel auf‟, weiß Nohn. Zur Aufklärung der Bürger ist die Polizei schon seit Jahren auf Verbrauchermessen präsent. Neu dazu gekommen sind Rundfunkspots im SWR, geplante Aktionswochen im Oktober und November sowie Informationen, die jeder im Internet (einbruchschutz-rlp.de) abrufen kann. Zudem soll es künftig bei erkennbaren Brennpunkten Bürgerforen vor Ort geben.

Wer aber das persönliche Gespräch vorzieht, kann sich an das Polizei-Beratungszentrum wenden. Auch hier ist man bürgernah, auf Wunsch kommen die polizeilichen Berater nach Hause und schauen sich die vorhandenen Gegebenheiten an. Seit September 2014 war das Beratungszentrum bei 469 Geschädigten vor Ort. ‟Ein kostenloser Service‟, wie Pressesprecher Konz anmerkt.

Auf Wunsch werden Opfer betreut

Ist es aber zu einem Einbruch gekommen, bietet das Präsidium Trier neben der polizeilichen Ermittlungsarbeit auch eine Betreuung für die Opfer an. Eine freiwillige Leistung der Polizei, die seit dem Bestehen der Banden WED-Ermittlungsgruppe bislang in 83 Fällen in Anspruch genommen wurde. Jennifer Schmidt ist die Opferschutzbeauftragte des Trierer Präsidiums. ‟Nicht jeder Geschädigte nimmt diese Hilfe in Anspruch‟, berichtet sie. Etliche würden ein solches Ereignis einfach wegstecken, ‟die sind hart im Nehmen.″ Andere wiederum kämen gerne auf dieses Angebot zurück. Stellt Jennifer Schmidt bei diesen Gesprächen fest, dass eine professionelle Betreuung erforderlich ist, vermittelt sie den Kontakt zu entsprechenden Hilfsorganisationen.

Fazit des Gespräches: Die Bekämpfung der Wohnungseinbruchsdiebstähle bleibt auch weiterhin ein polizeilicher Schwerpunkt in Stadt und Land. Der Bürger aber tut gut daran, seinen Anteil zur Verhinderung eines Einbruches zu übernehmen. -rl-