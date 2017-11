Denkmalschutz-Preis für Trier-Gesellschaft

TRIER/MAINZ. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hat die Trier-Gesellschaft für deren langjähriges ehrenamtliches Engagement, das bauliche und archäologische Erbe Triers zu bewahren, mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet. Die “Silberne Halbkugel” wurde der Gesellschaft auf Vorschlag der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Basel überreicht.

Kulturminister Konrad Wolf (SPD) gratuliert: “Die Trier-Gesellschaft leistet einen herausragenden Beitrag, das bauliche Erbe der Weltkulturerbestadt Trier zu bewahren. Zahlreiche vorbildliche Projekte sind in den vergangenen Jahren mit großem ehrenamtlichen Einsatz und besonderer Hingabe realisiert worden. Ich freue mich sehr, dass dieses große Engagement aus Rheinland-Pfalz bundesweit Beachtung findet.”

“Die staatliche Denkmalpflege wäre ohne das Engagement zahlreicher Vereine, Initiativen und Einzelpersonen nicht denkbar. Die über 400 Vereine, Verbände und Initiativen in unserem Land leisten dabei einen unschätzbaren Beitrag zur Erhaltung und Vermittlung der rheinland-pfälzischen Denkmallandschaft. Viele der über 40.000 Denkmäler in Rheinland-Pfalz werden durch Vereine betreut und in funktionstüchtigem Zustand erhalten, oftmals geben ehrenamtliche Initiativen den öffentlichen oder finanziellen Impuls für den Erhalt von Denkmälern”, betont Wolf. (tr)



Drucken