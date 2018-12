Der 4. Advent und Weihnachten in St. Paulin

TRIER. Knapp 30 Jugendliche aus Rommersheim und Trier singen am Sonntagabend des vierten Advents in der Basilika St. Paulin in Trier.

Die Sängerinnen und Sänger haben an der diesjährigen Messdienerwallfahrt nach Rom teilgenommen und sich danach zu einer Chorgemeinschaft gruppiert. In Proben in Rommersheim und Trier haben sie das musikalische Programm unter der Leitung von Volker Krebs für die Abendmesse vorbereitet. Sie singen aus dem Repertoire des Neuen Geistlichen Liedgutes. Begleitet werden sie dabei von Tanja Silcher am Kontrabass und Joachim Hoffmann am Schlagzeug. Die musikalische Einstimmung auf den Gottesdienst beginnt am 23. Dezember um 18.15 Uhr.

Klassische Musik gibt es in St. Paulin auch an Heiligabend: um 21.30 Uhr spielen Tanja Rolinger (Querflöte), Sebastian Marx (Oboe) und Volker Krebs (Orgel) pastorale Weisen und Improvisationen über bekannte Weihnachtslieder. Die Mette selbst beginnt um 22 Uhr.

Am ersten Weihnachtstag erklingen im Hochamt gregorianische Gesänge vom Tag, gesungen von der Choralschola St. Paulin. Ab 18.15 Uhr gelangen in der Abendmesse geistliche Werke für Soli, Chor und Orchester des französischen Komponisten Marc-Antoine Charpentier, der zur Zeit Ludwigs XIV in Paris lebte und komponierte, zur Aufführung.

In seiner Messe de minuit (H 9) verarbeitete der von Ludwig XIV. sehr geschätzte Charpentier 10 französische Weihnachtslieder, die sogenannten Noëls. Damit folgt er einer in Frankreich lang geübten Praxis und verleiht der Messvertonung einen besonderen, stark weihnachtlich und fröhlich geprägten Ausdruck.

Dazu erklingen zwei Noëls (H 531) (O createur und Laissez paistre vos bestes), die Charpentier instrumental vertont hat. Zwei Motetten “In nativitatem Domini“ (H 314 und H 393) für Soli, Chor und Orchester runden das französische weihnachtliche Programm ab.

Neben den Solisten Evelyn Czesla (Sopran), Claudia Glesius (Alt), Zsolt Gábor (Tenor) und Bonko Karadjov (Bariton) singen Basilikachor und Vokalensemble St. Paulin unter der Leitung von Volker Krebs. Die Sänger werden begleitet vom Basilikaorchester St. Paulin. Adrian Caspari spielt die Orgel. (tr)



