Der Anfangsfehler

Es wäre an der Zeit gewesen. Doch der Stadtrat hat am Montagabend trotz der hohen Debattenkultur wieder einmal eine historische Chance verpasst. Nimmt Trier die Marx-Statue als Geschenk der Volksrepublik China an, oder weist die Stadt es zurück? Trier? Die Stadt? Wer ist das? Der Stadtrat? Die Fraktionen im Rat, die Parteien? Nein. Trier, das sind die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ihnen will die China die Statue schenken, nicht der Verwaltung, nicht dem Rat, nicht den Fraktionen. Deswegen hätte die Frage in einer Bürgerabstimmung entschieden werden müssen. Allerdings nicht erst heute, sondern schon vor Monaten. Das wäre ein Signal gewesen: Wir lassen die Trierer entscheiden, ob sie den Sechs-Meter-Koloss in ihrer Stadt haben wollen. Doch mit dem Bürgerwillen ist es an der Mosel ebenso weit her wie mit den Menschenrechten in China. Er existiert nur auf dem Papier. Ein kleines Gremium entscheidet, was 115.000 Trierer wollen – und das in einer derart elementaren Frage. Mit dem Bürgervotum hätten Rat und Verwaltung hingegen eine starke Rückendeckung gewonnen, unabhängig von dessen Ausgang. Ein Kommentar von Eric Thielen

Reiner Marz (Grüne) hat Recht. Tobias Schneider (FDP) hat Recht. Menschenrechte sind immer ein Thema, egal wann, egal wo. China ist aus unserer Sicht heraus ein Unrechtsstaat. Markus Nöhl (SPD) und Thomas Albrecht (CDU) haben Recht. Der Dialog auch mit totalitären Systemen darf keine Sackgasse sein. Michael Frisch (AfD) hat Recht. Marx war ein Revolutionär, kein Demokrat. Aber das waren Platon, Luther, Hegel und Nietzsche auch nicht. Karl Biegel (CDU) hat Recht. Beim Flugplatz Hahn sind uns die Chinesen willkommen, bei Marx sollen sie es nicht sein? Richard Leuckefeld (Grüne) und Hermann Kleber (UBT) haben Recht. Trier hat seinen bekanntesten Sohn viel zu lang schmählich in der dunklen Ecke vergessen und eine Lücke gelassen. Nun steckt die Stadt in der Zwickmühle.

Also wie, alle im Recht? Ja. Denn in dieser Frage ist ein Kompromiss undenkbar. Hier ist Marx die Inkarnation des Leibhaftigen, ist China das Reich des Bösen. Diesem Lager geht es ums Prinzip, was nachvollziehbar ist. Menschenrechte sind aus Sicht der freien Welt nicht verhandelbar. Allerdings müssen jene, die sie wie eine Fahne vor sich hertragen, dann auch kompromisslos konsequent sein. Wer die Statue als Danaergabe eines Unrechtsregimes ablehnt, muss auch die Wirtschaftsbeziehungen zu China ablehnen, muss chinesische Investitionen in deutsche Unternehmen ablehnen, und er muss die Produktionsstätten hiesiger Firmen im Reich der Mitte schließen. Dann ist die Kritik nachvollziehbar und glaubhaft.

Die komplette Debatte im YouTube-Kanal

Dort hingegen, im Pro-Lager, ist Marx der große Sohn der Stadt, sind seine Ideen von mutierten Adepten missbraucht, seine Ideale vergewaltigt worden. Was ebenfalls richtig ist, weil die Kommunistische Partei Chinas mit dem Marx-Kommunismus ähnlich viel oder wenig gemeinsam hat wie das Urchristentum mit der römischen Kurie. Es gibt Historiker, die Luthers Antisemitismus (“Von den Jüden und ihren Lügen”) als ursächlich für Auschwitz und Treblinka ansehen. Dennoch feiert nicht nur Deutschland just in diesem Jahr das große Luthergedenken, obwohl der Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Deutschen Reich, der schließlich im Holocaust endete, sich auf Luthers Hetzschrift berief. Und niemand käme auf die Idee, eine Luther-Statue derart zu hinterfragen, wie das bei Marx geschieht.

Fader Beigeschmack

Marz ist auch im Recht, wenn er sagt, dass China die Statue aus der Kaffee- oder Teekasse der Propaganda-Abteilung bezahlt. Natürlich ist das Propaganda. Nicht für Marx, sondern für ein Regime, das sich produzieren muss. Und er ist im Recht, wenn er sagt, dass Dialog nicht immer Annäherung bedeutet. Das war bei der britischen Appeasement-Politik gegenüber Hitler zur Zeit des Münchener Abkommens so, das war auch so – wie Schneider sagt –, als China die Olympischen Spiele 2008, übrigens ebenso wie Hitler-Deutschland 1936, zugeschlagen wurden. Nichts hat sich dadurch geändert.

Zum Thema − Ob’s ihm gefiele?

Steckt Trier also nun tatsächlich in einer Zwickmühle? Anscheinend schon, weil der Fehler – wie meist – zu Beginn gemacht wurde. Folglich entwickelte die Angelegenheit in den vergangenen Monaten eine nicht kontrollierbare Eigendynamik. Am Ausgangspunkt, als das Angebot der Chinesen auf dem Tisch lag, hätten Rat und Verwaltung beschließen müssen: Über diese Frage lassen wir die Bevölkerung abstimmen. Nehmen wir an, oder lehnen wir ab? Der Stadtrat kann von sich aus einen Bürgerentscheid initiieren. Bindend für den Rat ist der Ausgang des Votums nach der Gemeindeordnung letztlich nicht. Aber Rat und Verwaltung mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe an der Spitze hätten ein klares Bekenntnis der Trierer für oder gegen den Bronze-Marx gehabt.

Und auch in der innerstädtischen Debatte hätte man sich auf das demokratische Votum berufen können, weil die Mehrheit so oder so entschied. Aber an diesem urdemokratischen Prinzip, wie es in der Schweiz seit Jahrhunderten praktiziert wird, ist der Trierer Politik selbst in solch einer grundsätzlichen Frage wie der Marx-Statue, von der die Stadt in zwei Lager geteilt wird, offenbar nicht gelegen. Jetzt bleibt ein fader Beigeschmack zurück, weil trotz der klaren Abstimmung im Rat der Eindruck haften bleibt, dass man annimmt, weil man eben annehmen muss.

Natürlich ehrt jener, der ein Geschenk annimmt, auch den Schenkenden, wie Marz richtig sagt. Wobei der elementarere Unterschied in der Frage besteht, wer das Geschenk annimmt? Der Stadtrat oder die Mehrheit der Trierer Bürgerinnen und Bürger, die zwingend schon vor Monaten darüber hätten entscheiden müssen. Diese historische Chance, ein echtes, urdemokratisches Signal an das undemokratische Regime in Peking zu senden, hat die hiesige Politik verpasst. Es geht nicht um die Größe, den Standort oder die Ausgestaltung der Statue. Das sind Marginalien. Es geht um Sein oder Nichtsein für den Bronze-Marx.

Der Rat entschied sich für das Sein. Ruhe in der Debatte wird dadurch aber nicht einkehren. Die wäre nur durch das klare Bürgervotum greifbar geworden. Fatal ist der Statuen-Streit ferner, weil so die Diskussion darüber, wie Trier seinen bekanntesten Sohn angemessen würdigen kann, in den Hintergrund tritt. Das hat Marx ebenso wenig verdient wie Vergewaltigung und Vereinnahmung durch Despoten. Marx spaltet also weiter. Daran sind auch Rat und Verwaltung nicht unschuldig.



Drucken