TRIER. In seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 21. Juni, 17 Uhr, Raum “Steipe“ im Rathaus, befasst sich der Baudezernatsausschuss unter anderem mit dem ersten Teil der Renaturierung des Tiergartenbachs in Olewig, mit der Umgestaltung der Kreuzung Jüdemer- und Brückenstraße sowie dem Ausbau der Oberstraße in Ehrang. (tr)



Drucken