Der Besuch des ehemaligen Ministerpräsidenten

KONZ-ROSCHEID. Vor 40 Jahren war der damalige Kultusminister Bernhard Vogel als offizieller Vertreter der Landesregierung auf Roscheid zu Gast. Gemeinsam mit Rolf Robischon, dem Ideengeber, Motor und ersten Leiter des Freilichtmuseums Roscheider Hof gab Vogel den Startschuss für den Betrieb des Museums; 40 Jahre später kam er erneut auf der Roscheider Höhe. Dieses Mal auf Einladung von Museumsleiter Helge Klaus Rieder.

Von Rolf Lorig

Eigentlich ist es ein Wunder, dass es das Freilichtmuseum auf Konz-Roscheid gibt. Denn die Anfänge waren alles andere als einfach: Helmut Kohl, der damalige Ministerpräsident, hatte Anfang 1971 alle Initiativen untersagt, die den Bau eines Freilichtmuseums auf Roscheid zum Ziel hatten. Was aber nicht im Sinne von dem Architekten und Bauforscher Rolf Robischon war. Gegen den politischen Willen gründete der Professor an der Staatlichen Bauschule für Ingenieurwesen in Trier (heute Hochschule) 1973 gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Trägerverein. Drei Jahre später wurde das Museum offiziell in Betrieb genommen – und das in Anwesenheit des damaligen Kultusministers Bernhard Vogel.

An diesen Eröffnungstag kann sich Bernhard Vogel heute nicht mehr erinnern, wie er freimütig bei seinem Besuch einräumt. Wohl aber an den früheren Landtagsabgeordneten Michael Kutscheid: ‟Der Mann lebte und starb für sein Konz‟, schmunzelt Vogel. Er ist an diesem Tag auf Einladung von Helge Klaus Rieder gekommen, der die Geschicke des Museums seit März dieses Jahres ehrenamtlich leitet. Wie Museumsgründer Robischon ist Rieder Professor an der Hochschule Trier. Dem Museumsverein gehört er aber schon 20 Jahre an, der Wirtschaftsinformatiker zeichnete vorher unter anderem für die Internetpräsenz des Museums verantwortlich.

Der Auftritt von Bernhard Vogel hat nichts von seiner früheren Wirkung verloren. Anreise in einer schwarzen Limousine mit Fahrer. Seinen Besuch hat der ehemalige Ministerpräsident mit anderen Terminen in der Region verbunden: Tags zuvor war er in Prüm, am gleichen Morgen in Trier und für den Nachmittag steht ein Folgetermin in Mehring an. Sein Alter sieht man dem 83-Jährigen nicht wirklich an. Nach wie vor ist er gut zu Fuß, nimmt interessiert alle Informationen in sich auf. Wie es denn zu der Einladung gekommen sei, möchte Vogel von Rieder bei der Begrüßung wissen. Der Museumsleiter hatte sich mit den alten Unterlagen beschäftigt und war so auf die Idee gekommen, Bernhard Vogel einzuladen um ihm zu zeigen, was aus den zaghaften Anfängen geworden sei.

Dass sich seither eine ganze Menge getan hat, veranschaulicht in Perfektion Vorstandsmitglied Ulrike Trilsbach, die Tochter des erst kürzlich verstorbenen früheren Museumsleiter Ulrich Haas. Vogel verblüfft zu hören, dass jährlich 70.000 Menschen auf das Konzer Plateau kommen, um sich hier über das Leben der Vorfahren zu informieren. Beeindruckt zeigt sich der einstige Ministerpräsident von der Arbeit, die bislang hier geleistet wurde. Wie viele Mitarbeiter das Museum denn für die anfallenden Aufgaben habe, will er wissen. Drei Arbeiter für 22 Hektar Land, lautet die prompte Antwort. Worauf Rieder darauf hinweist, dass ihm kein Freilichtmuseum bekannt sei, das mit einem derart geringen Mitarbeiterstamm auskommen muss…

Bernhard Vogel nickt, ihm sind diese und ähnliche Probleme bekannt. Fördermittel kann er als Pensionär keine mehr vergeben. Doch er verfügt noch immer über die unterschiedlichsten Kontakte. Wenn er dem Museum mit seinem Namen helfen könne, dann solle man auf ihn zählen, sagt er. Und man hat den Eindruck, dass das mehr als höfliche Worte sind.

Nach einer Stunde muss sich Bernhard Vogel verabschieden. Drei Dinge will er zum Abschied loswerden: Er sei beeindruckt von dem, was die private Initiative da geschaffen habe, sagt er; es sei erfreulich, was an diesem Ort an Geschichte vermittelt werde und er sei froh über das große Interesse, das die Bevölkerung an dem Freilichtmuseum habe.