Der Betrug

Der 28. September könnte erneut zu einem historischen Tag für Trier werden. Wie jener 12. Dezember 2016, als mit Thomas Egger erstmals in der Geschichte der Stadt ein Dezernent aus dem Amt gewählt wurde. Da allerdings ging es um hohe Politik und einen Skandal, der die politische Szene Triers bis ins Mark erschütterte. Heuer geht es um eine schnöde Tankstelle in der Ostallee, die weichen soll, weil die Stadt zumindest ansatzweise ihre bisher ausschließlich auf die motorisierte Mobilität zugeschnittene Verkehrspolitik ändern will. Bekommt Trier also erstmals in seiner Geschichte einen Bürgerentscheid, oder knickt die CDU doch noch ein? Letzteres wäre glatter Betrug, nicht nur an den Zielen der Stadtpolitik, sondern auch an jenen, die den Bürgerentscheid fordern – und letztlich auch an allen Trierern, denen die Möglichkeit gestohlen würde, selbst über Sein oder Nichtsein der sogenannten “Blauen Lagune” zu entscheiden. Ein Kommentar von Eric Thielen

Was also mag in diesen Tagen in Karl Biegel, Bertrand Adams und Michael Witzel vorgehen? Sind sie gleich Brutus, Cassius und Decimus die Verräter, vielleicht sogar die Königsmörder, weil sie es wagen, sich gegen ihren Fraktions- und Parteivorsitzenden Udo Köhler und gegen die populistische Mehrheit ihrer Fraktion zu stellen? Weil sie Gradlinigkeit und Konsequenz einfordern? Geraten wurde ihn schon, das verlautet aus CDU-Kreisen, den Ratssaal kurz vor der entscheidenden Abstimmung am 28. September zu verlassen, was zumindest bei Biegel das Blut richtig in Wallung brachte.

“Wir werden am 28. September zusammen mit anderen Fraktionen einen Antrag einbringen, der die Verwaltung beauftragt, Verhandlungen mit der BP aufzunehmen, den Pachtvertrag für die Aral-Tankstelle zu verlängern. Das ist in der Fraktion so beschlossen worden. Ob diese Verhandlungen dann zu einem positiven Ergebnis führen, ist eine andere Frage. Dem UBT-Antrag im März konnten wir nicht zustimmen, weil er zu früh kam. Deswegen hatte ich die Verweisung in den Ausschuss gefordert. Mehrheitlich war unsere Fraktion immer für die Tankstelle. Von daher sind wir auch nicht umgefallen.”

Thomas Albrecht, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion

Fraktions-Vize Thomas Albrecht, einer der Wortführer der Pro-Tankstellen-Clique in der Union, spricht nun von Fraktionsdisziplin. Ausgerechnet Albrecht, dem die verfassungswidrige Fraktionsdisziplin bei seiner Bewerbung für das Kulturdezernat selbst das Genick brach. Aber die Zeiten ändern sich schnell, sofern die Themen sich ändern – und so eben auch die Prämissen. Dann wird flugs mit juristischen Spitzfindigkeiten jongliert, wie jener, dass die Ratsentscheidung von 2011 nie vorgesehen habe, die Tankstelle zum Jahresende 2017 endgültig zu schließen.

Zugegeben: Albrecht gehörte auch 2011 zu den Befürwortern der sogenannten “Blauen Lagune”. Albrecht ist aber auch ein glühender Befürworter direkter Demokratie-Elemente. Und das ist der entscheidende Punkt. In der unendlichen Debatte um Sein oder Nichtsein der Allee-Tankstelle stehen sich unversöhnlich zwei Lager gegenüber, die ein unüberwindbarer, tiefer Graben trennt. Für die einen ist die Tanke Kult, für die anderen ein Schandfleck aus der Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre, als man noch glaubte, Autos würden in nicht allzu ferner Zukunft sogar mit Atomantrieb über die Straßen rasen.

Nun hat der Mainzer Gesetzgeber die Elemente der direkten Bürgerbeteiligung gestärkt. Das war gut und richtig so. In Trier fand sich nach dem Beschluss des Stadtrates vom 13. März, den Tankstellen-Betrieb zu Jahresende einzustellen, eine Gruppe zusammen, die sich dagegen zur Wehr setzte. Auch das ist gutes Bürgerrecht. Diese Gruppe kämpfte und ackerte und brachte mehr als die erforderliche Anzahl an Unterschriften für ein Bürgerbegehren (Bürgerentscheid) zusammen. Davor kann man nur den Hut ziehen, und zwar selbst dann, sofern man mit dem Ziel nicht übereinstimmt. Wünschenswert wäre indes gewesen, die Trierer hätten bei wirklich wichtigen Themen – etwa der Sanierung des Theaters oder der Aufstellung der Karl-Marx-Statue – eine ähnliche Vehemenz gezeigt.

Aber es ist, wie es ist: Die Tankstelle in der Ostallee ist seit Jahren ein emotionales Thema, das viele bewegt. So weit, so gut. Alles ging und geht seinen demokratischen Gang. Der Stadtvorstand hatte sich klar positioniert, der Stadtrat entschieden – zum x-ten Mal übrigens –, Bürger gehen dagegen an. Doch nun kommt die CDU-Fraktion daher und macht aus knapp 4.500 Unterschriften den erklärten Bürgerwillen. Soll heißen: Die Christdemokraten wollen am 28. September nicht etwa dem gewünschten Bürgerentscheid zustimmen. Nein, sie wollen eine Vorlage einbringen, die den Ratsbeschluss von 2011 aufhebt und die Verwaltung beauftragt, Verhandlungen mit der BP-Deutschland aufzunehmen mit dem Ziel, den Pachtvertrag um zehn Jahre plus Option auf weitere fünf Jahre zu verlängern. Als seien 4.500 Unterzeichner die Mehrheit der Trierer und damit der Bürgerwille.

“Die Tankstelle muss weg! Wir müssen uns nicht prostituieren!

Andreas Ludwig (CDU), Baudezernent

Das ist nicht nur grober Unfug und Humbug, das ist glatter Betrug! Die Union betrügt nicht nur sich selbst. Sie betrügt die Initiatoren des Bürgerbegehrens, und sie betrügt alle Triererinnen und Trierer um die Möglichkeit, dieser unendlichen, unseligen und unwürdigen Debatte ein für alle Mal ein Ende zu machen – so oder so. Stimmen mindestens 13.000 Trierer für den Erhalt der Tankstelle, gut, dann ist es so. Dann müssen die Gegner die Kröte schlucken und die Zähne zusammenbeißen. Findet sich die Mehrheit nicht, dann ist das Thema endgültig vom Tisch. Das ist Demokratie. Die aktuelle Flatterhaftigkeit der CDU hingegen beschädigt die Demokratie, und sie beschädigt erneut den Stadtrat, dessen Ansehen wegen des Theater-Skandals ohnehin nahezu auf dem absoluten Nullpunkt angekommen ist.

Die Christdemokraten sollten sich ihren Bündnispartner als mahnendes Bespiel vor Augen halten. Das Glaubwürdigkeits-Dilemma der Grünen in dieser Legislatur begann mit ihrem Umfallen beim Drogeriemarkt auf dem Petrisberg vor annähernd drei Jahren. Erst wetterten sie – allen voran Richard Leuckefeld – gegen den Markt, dann begrüßten sie ihn plötzlich, weil das sich abzeichnende Bündnis mit der Union es so erforderte. Davon hat die Grünen-Fraktion sich bis heute nicht erholt. Insofern wird das ebenfalls ramponierte Ansehen der CDU nicht wegpoliert, wenn die Unions-Christen jetzt bei der Tankstelle mitten im Galopp die Pferde wechseln. Dabei kann man sich nur den Hals brechen!

Dieser Schwenk, den die Union nun beabsichtigt, kann nur ein klassisches Eigentor werden. Es sei denn, sie begnügt sich bei der kommenden Kommunalwahl mit 4.500 Stimmen – also mit jenen, die sich derzeit für den Erhalt der Tankstelle einsetzen. Glaubwürdig und gradlinig wäre es hingegen, jetzt zu sagen: Wir stehen zum Stadtratsbeschluss von 2011, begrüßen aber den Bürgerentscheid als elementares Element der Demokratie und beugen uns schließlich dem Beschluss der Bevölkerung.

Fadenscheinige Hinweise wie jener, man wolle der Stadt die Kosten von rund 200.000 Euro für den Bürgerentscheid ersparen, sind null und nichtig. Hundertausende an Euro wirft die Stadt mit Zustimmung der CDU für Machbarkeitsstudien und Konzepte heraus, die dann in den Schubladen verstauben. Und bei der Abfindung für Ex-Theater-Intendant Karl Sibelius war auch die Union nicht zimperlich: 300.000 Euro wurden dem Österreicher hinterhergeworfen, als er Trier verließ.

“An unserer Position hat sich nichts geändert. Wir sind nach wie vor dafür, dass der Betrieb der Tankstelle zum 31. Dezember eingestellt wird, ohne Wenn und Aber. Den Bürgerentscheid begrüßen wir ausdrücklich. Wenn die CDU ihre bisherige Position jetzt ändert, dann heißt das auch, dass sie gegen den Bürgerentscheid ist.

Rainer Lehnart, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion

Dem E-Bike-Fahrer Albrecht und allen anderen Velo-Nutzern in der CDU sei zudem gesagt: Wann, wenn nicht jetzt? Der Rückbau der Aral-Tankstelle in der Ostallee – wie er übrigens schon 2004 beschlossen wurde – wird die mannigfaltigen Verkehrsprobleme Triers sicher nicht lösen. Aber er würde ein deutliches Signal dahingehend sein, endlich in der an Autos erstickenden Stadt ein Umdenken in der Mobilitätspolitik einzuleiten. Aufgemalte Radwege auf dem Alleenring sind nicht nur reines Alibi. Solche zu benutzen, ist die ganz spezielle Trierer Art, sich selbst umzubringen. Es ist schwierig genug, in den Köpfen ein Umdenken bei der Mobilität zu implementieren. Der Einsatz für eine Tankstelle konterkariert jedoch selbst die zartesten Ansätze in dieser Richtung. Wer jemals versuchte, vom Bahnhof aus mit dem Fahrrad ins Gartenfeld oder durch die Mustorstraße in die Innenstadt zu gelangen, der weiß, dass die sogenannte “Blaue Lagune” keine Lagune ist, sondern ein Riff, das bedrohlich im Wege liegt. Gegen die Velo-Fahrt zwischen Bahnhof und der Kreuzung am Gartenfeld ist selbst der Slalom auf einer Eispiste ein Kinderspiel.

Nun können die Befürworter des Bürgerentscheids und die Gegner der Tankstelle nur noch auf die altgedienten Christdemokraten Adams, Biegel und Witzel hoffen. Zwei Christdemokraten werden nach reporter-Informationen am 28. September ohnehin bei der Ratssitzung fehlen, womit die Pro-Tankstellen-Clique in der Union-Fraktion maximal mit 15 Stimmen rechnen kann, sofern Adams, Biegel und Witzel ihrer Überzeugung treu bleiben. Zusammen mit UBT, FDP, den Linken und der AfD käme die Tanke-Koalition somit auf 26 Stimmen. SPD und Grüne verfügen über 24 Stimmen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) wird gegen den Weiterbetrieb der Tankstelle stimmen. Unklar ist derzeit noch, wie Piratin Darja Henseler sich positioniert. Schlägt sie sich auf die Seite des Kontra-Bündnisses, käme es zum Patt. Dann wäre der Antrag auf Verlängerung des Pachtvertrages abgelehnt.

Die sauberste Lösung wäre indes: Der Rat beschließt mit großer Mehrheit, im Dezember die Triererinnen und Trierer zu Sein oder Nichtsein der Tankstelle abstimmen zu lassen. Damit wäre nicht nur allen – Befürwortern wie Gegnern – gedient. Es wäre auch ein Gewinn für die demokratische Kultur in dieser Stadt. Und der angeschlagene Stadtrat könnte zumindest etwas an Reputation zurückgewinnen.



