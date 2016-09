Der Darm im Zentrum

TRIER. Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 60.000 Menschen an Darmkrebs, mit fortschreitendem Alter steigt das Erkrankungsrisiko. Der Darm steht im Zentrum einer Patienten-Informationsveranstaltung anlässlich des diesjährigen Darmkrebstags. Experten des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder referieren am 28. September über unterschiedliche Facetten des Leidens und auch die Herausforderungen für Familie und Angehörige.

Die Diagnose Darmkrebs umfasst sämtliche Tumorerkrankungen des Dick- und Mastdarms sowie auch die selteneren Krebserkrankungen des Afters. In mehr als der Hälfte der Fälle sind die Patienten 70 Jahre und älter, bei etwa zehn Prozent der Betroffenen wird die Erkrankung bereits vor dem 55. Lebensjahr diagnostiziert – jenem Alter, ab dem eine regelmäßige Darmspiegelung zur Früherkennung empfohlen wird.

In der von Professor Dr. Detlef Ockert, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie moderierten und gemeinsam mit dem Patienten-Informationszentrum (PIZ) sowie dem Darmzentrum des Brüderkrankenhauses initiierten Veranstaltung werden die Chancen der Früherkennung behandelt. "Diagnose Darmtumor – Endoskopie und Polypabtragung" lautet der Titel des Vortrags von Dr. Michael Knoll, Leitender Oberarzt der Inneren Medizin I. Der Frage, ob die Schlüsselloch-Technik genauso zielführend ist wie eine offene Operation, wird im Anschluss der stellvertretende Leiter des Darmzentrums, Oberarzt Dr. Christoph Schuh nachgehen. Über die Herausforderung, die eine Krebsdiagnose für Familie und Angehörige darstellt, wird schließlich Dr. Sabine Schumacher-Bittner, Psychoonkologin und Mitarbeiterin des Fachspsychologischen Zentrums des Brüderkrankenhauses sprechen.

Das Darmzentrum des Brüderkrankenhauses ist nach den hohen Anforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Nur sehr erfahrene Spezialisten führen hier Diagnostik und Therapie durch. In einer interdisziplinären Tumorkonferenz wird die für den jeweiligen Patienten optimale und leitliniengemäße Behandlung erarbeitet. Das Darmzentrum ist in das nach der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Onkologische Zentrum des Brüderkrankenhauses integriert.

Die Veranstaltung "Der Darm im Zentrum" beginnt um 17 Uhr im Albertus-Magnus-Saal des Brüderkrankenhauses, interessierte Bürger sowie Betroffene sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. (tr)