Der Drache, der Vulkan und der Oberbürgermeister

TRIER. Zum bundesweiten “Tag der Bibliotheken“ hatte sich die Kinderabteilung der Stadtbibliothek Palais Walderdorff am Domfreihof zwei erste Klassen der St. Martin-Grundschule eingeladen. Das Besondere dabei: Es wurde vorgelesen, gebastelt und experimentiert.

Kinder sind in der Stadtbibliothek am Domfreihof immer gerne gesehen. Dass diese dabei aber vom Oberbürgermeister der Stadt Trier begrüßt werden, ist dann aber doch eher die Ausnahme. Am Tag der Bibliotheken aber hatte sich das Stadtoberhaupt für die jüngsten Bürger der Stadt Zeit genommen. Und nicht nur, um sie hier zu begrüßen. Beim Vorlesen des Kinderbuchs “Der kleine Drache Kokosnuss und die Mutprobe” übernahm der OB neben den beiden Bibliothekarinnen Petra Marker und Gaby Adams sogar die Sprechrolle des Tigers. Wobei ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kinder sicher war.

Doch gab es neben dem Vorlesen noch mehr zu erleben. Claudia Meurer und Caroline Thielen-Reffgen vom kommunalen Bildungsmanagement erwarteten die Kinder bereits zum Forscher-Workshop. Im neugeschaffenen Forscherraum, der sich im Turm Jerusalem befindet, sollte das naturwissenschaftlich-technische Denken bei den Kindern mit ganz speziellen Angeboten gefördert werden. Von ganz besonderem Reiz war hier die Aufgabe, einen “Vulkanausbruch” mithilfe einfacher Chemikalien zu simulieren. Eine Aufgabe, die die Kinder mit größter Begeisterung lösten. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Bastelarbeit, bei der die Kinder sich ihr ganz eigenes und unverwechselbares Lesezeichen schaffen konnten.

Am Rande der Veranstaltung teilte Rudolf Fries, Leiter des städtischen Bildungs- und Medienzentrums, mit, dass sich in der Kinderbuchabteilung möglichst bald etwas verändern soll. “Nach 20 Jahren wollen wir mit einer Neugestaltung hier neuen Pep in die Mauern bringen.” Damit trage man den veränderten Lesegewohnheiten Rechnung. Während es früher darum ging, möglichst viel Platz für die Medien zu schaffen, würden die Leser heute Aufenthaltsmöglichkeiten in der Bibliothek verlangen, wo man zusammen mit der ganzen Familie dem Hobby des Lesens frönen könne. Deshalb habe man Studierende der Hochschule Trier eingeladen, sich Gedanken zu machen, wie diese Neugestaltung aussehen könnte, ohne dass damit eine Minderung der angebotenen Medien einhergehen müsse.

Die angehenden Innenarchitekten seien von dieser Aufgabenstellung, die als Semesterarbeit gewertet werde, auf Anhieb begeistert gewesen. “Die ersten Entwürfe, die wir gesehen haben, waren äußerst beeindruckend und haben eine hohe Kompetenz gespiegelt”, zeigte sich Fries beeindruckt.

In den nächsten Wochen soll dann die Prämierung der besten drei Entwürfe erfolgen und eine “schrittweise Annäherung an den Sieger-Entwurf Zug um Zug umgesetzt werden.” (-flo-)



