Der Fall Frötzschner – Grüner Alleingang

TRIER. Die Trierer Grünen wollen offenbar im Alleingang die Rückkehr des geschassten Schauspieldirektors Ulf Frötzschner ans Theater Trier verhindern. In einer internen Anfrage an Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Kulturdezernent Thomas Egger (beide SPD) fordern die Grünen Informationen über mögliche "Risikoszenarien" bei der Rückkehr Frötzschners. Die Zielrichtung des Schreibens mit Datum vom 20. September, das dem reporter vorliegt, ist klar: Die Stadt soll den aktuell noch gültigen Vergleich nicht widerrufen, sondern akzeptieren. Der sieht vor, dass Frötzschner 112.000 Euro erhält und das Arbeitsverhältnis mit dem Thüringer damit beendet ist. Der Stadtvorstand hatte sich hingegen dafür ausgesprochen, Frötzschner für die kommende Spielzeit ans Theater zurückzuholen und den Kontrakt dann gegen Zahlung von 50.000 Euro zu beenden. Diesen Vorschlag hatte auch das Bühnenschiedsgericht in Frankfurt favorisiert. Am Donnerstagabend soll der Steuerungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung über den Fall Frötzschner entscheiden. Ob es dazu aber überhaupt kommt, ist derzeit noch fraglich.

Auch bei der CDU, dem Bündnispartner der Grünen, ist man alles andere als amüsiert über den neuerlichen Vorstoß. "Die sind, was die Theater- und Frötzschner-Frage angeht, inzwischen jenseits von Gut und Böse", heißt es in weiten Teilen der Union. Unverständnis herrscht dort über das jüngste Schreiben, das den Stadtvorstand mit fünf kryptisch formulierten Fragen unter Druck setzen und in Zugzwang bringen soll. "Die Grünen betreiben ausschließlich die Politik des Intendanten", sagt ein Christdemokrat gegenüber dem reporter. Karl Sibelius will die Rückkehr des von ihm gefeuerten Schauspieldirektors mithilfe der Grünen-Fraktion nach wie vor verhindern, wobei er sich intern wohl bereits auf Frötzschners Rückkehr eingerichtet hat. Sollte der Thüringer seine Arbeit am Theater wieder aufnehmen, muss er sich künftig mit Dramaturg Adrian Jager ein kleines Büro im oberen Stockwerk teilen. Auf der Etage des Leitungsteams will der Österreicher seinen Schauspielchef jedenfalls nicht mehr sehen. Das hat er hausintern bereits angekündigt.

In ihrem Schreiben an Leibe und Egger pochen die Grünen nun in Frageform darauf, dass die Stadt den derzeit gültigen Vergleich akzeptiert. Wörtlich heißt es im Vorspann: "Wenn das Gericht ohnehin schon eine Tendenz zu Gunsten des Klägers hat erkennen lassen, dann darf die Verwaltung sich (…) jetzt auf gar keinen Fall widersprüchlich verhalten. Das würde sie aber tun, wenn sie dem Gericht signalisiert, ihre Gründe für die Kündigung seien doch nicht so erheblich, dass sie einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Jahr – bezogen auf die verbleibende Laufzeit von vier Jahren – ein nicht unerheblicher Zeitanteil ist."

Grüne riskieren Streitverlängerung

Heißt im Klartext: Frötzschner soll gehen und dafür 112.000 Abfindung inklusive der Gehaltsnachzahlung für drei Monate bekommen. Indirekt räumen die Grünen mit ihrem Schreiben aber auch ein, dass der fristlose Rauswurf des Thüringers durch Sibelius wohl nicht gerechtfertigt war. Zum Zeitpunkt der Entlassung hatte der Intendant noch die Entscheidungshoheit in allen Personalangelegenheiten. Auch der Anwalt der Stadt gehe davon aus, schreiben die Grünen, dass die Chancen in Fortsetzung des Rechtsstreites bei 60 zu 40 für den Kläger (Frötzschner) lägen. Dennoch fragt die Fraktion: "Welche tatbestandsmäßigen Voraussetzungen müsste die Stadt im Falle einer Fortsetzung des Prozesses darlegen und beweisen, damit das Gericht die Kündigung für rechtmäßig erklärt?"

Die interne Anfrage der Grünen

Damit riskieren die Grünen offenbar bewusst die Verlängerung des Rechtsstreites mit einem Streitwert von knapp 200.000 Euro, in dem die Stadt jetzt schon für alle Anwalts- und Gerichtskosten aufkommen muss. Bei einer Fortsetzung der juristischen Auseinandersetzung zwischen Frötzschner und der Stadt würden dann wohl auch Dezernent Egger, Mitarbeiter des Theaters sowie der gesamte Kulturausschuss vor Gericht geladen. Denn im Ausschuss hatte der Intendant in nichtöffentlicher Sitzung behauptet, bei der geplanten Inszenierung von "Die Rote Wand" sei alles hinreichend abgeklärt. Das Stück sollte gesellschaftliche und mediale Mechanismen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Trierer Studentin Tanja Gräff beleuchten. Zu keinem Zeitpunkt war, wie fälschlich von hiesigen Medien berichtet, ein Stück über Tanja Gräff geplant. Eine Einverständniserklärung von Gräffs Mutter hatten sich die Mitglieder des Ausschusses allerdings nicht zeigen lassen und das Projekt schließlich im Spielplan durchgewinkt. Wobei das Theater rechtlich gesehen auch ohne das Einverständnis der Mutter Gräffs auf der sicheren Seite war. Der Intendant entschuldigte sich schließlich bei Gräffs Mutter – allerdings nur in einer auf dem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachricht.

Sibelius nahm die öffentlichen Empörung zum Anlass, seinen Schauspieldirektor fristlos vor die Türe zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis zwischen dem Thüringer, den Sibelius von ungekündigter Stelle aus Luzern geholt hatte, und dem Österreicher allerdings bereits nachhaltig gestört. Im Februar hatte Sibelius Frötzschner abgemahnt. Der Schauspielchef sollte nun die Konsequenzen für den Eklat um "Die Rote Wand" tragen. Das forderte auch Egger. In der nichtöffentlichen Sitzung des als Ferienparlament tagenden Steuerungsausschusses, der den neuen Vier-Jahres-Vertrag mit dem Intendanten absegnete, wies Egger nach reporter-Informationen Bedenken von Ausschussmitgliedern zurück. Die hatten kritisiert, sollte die Stadt den Prozess gegen den Thüringer, der auf Wiedereinstellung klagte, verlieren, habe das Theater künftig zwei Schauspielchefs. Schließlich soll Sibelius laut neuem Vertrag auch die Schauspielsparte übernehmen. Die Gründe für Frötzschners Entlassung seien juristisch geprüft und wasserdicht, hatte Egger die Einwände vom Tisch gewischt.

Anfang Juli erreichte die Ladung des Frankfurter Bühnenschiedsgerichts das Theater. Sibelius unterließ es, seinen Dienstvorgesetzten Egger, der zu diesem Zeitpunkt bereits kommissarischer Verwaltungsdirektor war, über den Termin am 30. August frühzeitig zu informieren. Egger wiederum unterließ es, Leibe von der Verhandlung in Kenntnis zu setzen, als er nach eigener Aussage am Morgen des Gerichtstages dann doch durch Sibelius über den Termin informiert wurde. Grund zur Abmahnung für Sibelius, wie von der SPD gefordert, sieht der Dezernent nicht, obwohl das Fehlverhalten des Intendanten zweifelsfrei festgestellt wurde, was für eine Abmahnung ausreichend wäre.

Interne Dienstanordnung

Die CDU drückt nun ein ganz anderes Problem als die Grünen. In ihrer Fraktionssitzung am Montagabend konnten die Christdemokraten sich nach reporter-Informationen über das weitere Vorgehen in der Causa Frötzschner nicht einigen. Aus Unions-Kreisen verlautete nur, der Oberbürgermeister habe die volle Unterstützung der CDU. Allerdings zweifeln die Christdemokraten an der Zuständigkeit des Ausschusses. "Wir wurden bei der Entlassung Frötzschners nicht gefragt", sagt ein CDU-Mann gegenüber dem reporter, "jetzt aber sollen wir plötzlich den gültigen Vergleich ablehnen und einen anderen beschließen."

Innerhalb der Union steht man offenbar auf dem Standpunkt, Ablehnung oder Annahme des Vergleichs seien reines Verwaltungshandeln. "Wie wir uns auch positionieren", sagt der Christdemokrat, "wir haben im Zweifelsfall immer den schwarzen Peter." Segnet die CDU die Rückkehr Frötzschners ab und kommt es dann zum Knall zwischen dem Thüringer und Sibelius, muss der Ausschuss dafür die Verantwortung übernehmen. Verweigert die CDU sich dem Vorschlag des Stadtvorstandes, ist auch die Union dafür verantwortlich, dass die Stadt 112.000 Euro an Frötzschner zahlen muss. Nach weiteren reporter-Informationen existiert Rathaus-intern eine Dienstanordnung, nach der für Vergleiche bis 50.000 der Oberbürgermeister (bis 12.000 Euro der Dezernent) zuständig ist – ohne Votum des Ausschusses oder des Stadtrates. Leibe wollte den Steuerungsausschuss nach den jüngsten Vorwürfen der Grünen, er entscheide die Angelegenheit im Alleingang, jedoch bewusst einbeziehen, um die Kritik der Grünen zu entkräften. Die CDU könnte sich nun in der nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses auf die erwähnte Dienstanweisung zurückziehen. Dann würde der Punkt voraussichtlich von der Tagesordnung abgesetzt.

Bei der SPD sieht man der morgigen Sitzung gelassen entgegen. Die Genossen haben sich – ebenso wie FDP, AfD und Freie Wähler (FWG) – klar festgelegt: Ulf Frötzschner kehrt für ein Jahr ans Theater zurück, dann wird der Vertrag gegen Zahlung von 50.000 Euro aufgelöst. Wobei die Freien Wähler nach reporter-Informationen sogar mit dem Vorstoß liebäugeln, Frötzschner möge seinen Fünf-Jahres-Vertrag komplett erfüllen. Das dürfte aktuell jedoch kaum mehrheitsfähig sein. Bei den Linken setzt derzeit offenbar ein Umdenken ein. Sie lehnten bisher die Rückkehr Frötzschners ebenso wie Grünen ab. Jetzt könnte die Tendenz dahin gehen, den Vorschlag des Stadtvorstandes doch zu unterstützen. Im Steuerungsausschuss verfügt die Union über sechs, die SPD über vier, die Grünen über drei Sitze. FWG, Linke, FDP und AfD haben jeweils einen Sitz. Der Ausschuss soll in seiner morgigen Sitzung ferner die Berufung von Herbert Müller zum neuen Verwaltungsdirektor des Theaters beschließen. In einer Woche muss der Stadtrat dann noch sein Einverständnis in der Personalsache erklären.

Bis zum späten Nachmittag ist offenbar keine Erwiderung aus dem Egger-Dezernat auf die Anfrage der Grünen bei der Fraktion eingegangen. Die Grünen hatten in ihrem Schreiben um Antwort bis zum heutigen Vormittag gebeten. (et)

Extra

Die CDU will das Bündnis mit den Grünen trotz der immer größer werdenden Differenzen nicht nur in der Theater-Frage offenbar weiter fortsetzen. Während die Grünen die Sanierung des Kulturhauses für mindestens 55 Millionen Euro favorisieren, herrscht auch in der Union inzwischen die Meinung vor, dies sei angesichts der finanziellen Lage der Stadt nicht zu verantworten. Derzeit schweißen nur noch Personalfragen die beiden unterschiedlichen Partner zusammen. Im Februar 2018 enden die Amtszeiten von Thomas Egger (SPD) und Angelika Birk (Grüne). Die Grünen wollen auch danach mit einem Dezernenten im Stadtvorstand vertreten sein, die Union will Egger personell beerben. Seit der OB-Stichwahl, in der die CDU-Kandidatin Hiltrud Zock knapp gegen den SPD-Mann Wolfram Leibe verlor, ist das Verhältnis zwischen Union und SPD gestört. Ex-Parteichef Bernhard Kaster und Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle hatten das Bündnis mit den Grünen eingefädelt. Dempfle hatte auf dem Parteitag der CDU im März 2015 von "menschlichen Enttäuschungen im OB-Wahlkampf" gesprochen. Deswegen sei eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten in absehbarer Zeit unmöglich. Den Grünen ist die inzwischen starke Stellung Leibes und dessen offenkundige Popularität ein Dorn im Auge. Deswegen nutzt die Fraktion jede Gelegenheit, in Fundamentalopposition zum Oberbürgermeister zu gehen. Führende Grüne aus Partei und Fraktion wollten zur Absicherung des neuen schwarz-grünen Bündnisses schon im Herbst 2014 die Unterstützung Zocks im OB-Wahlkampf erreichen. Das scheiterte jedoch auf dem Parteitag Anfang Oktober 2014. (et)