Der FSV Tarforst wandert

TRIER. Zu einer Wanderung lädt der FSV Trier-Tarforst alle Wanderfreunde ein. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreicher Wanderweg mit schönen Weitsichten über das Trierer Moseltal, ins Ruwertal und in Richtung Meulenwald. Der Weg führt über die Naumeter Kupp durch den Waldracher Wald nach Kasel. Am Pauliner Hof vorbei geht es durch schönes Waldgebiet wieder in Richtung Tarforst zum gemütlichen Abschluss beim Gasthaus Bund.

Anmeldungen nimmt Otti Jürgens (Tel.: 0651 18 08 08) entgegen. Oder per mail unter fsvwandern@t-online.de (tr)



