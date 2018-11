TRIER. Und der Gewinner ist: Mr. Beau. Das Herrenkosmetikstudio aus Trier hat die Jury des Kreises Junger Unternehmer (KJU) Trier überzeugt und den Existenzgründerpreis 2018 gewonnen. Der KJU zeichnet mit seinem Preis Unternehmensgründer mit innovativen, erfolgsversprechenden Ideen und Konzepten, einer starken regionalen Verankerung, Risikobereitschaft und einer starken Persönlichkeit aus.

Alesja Kroneberger vereine all diese Punkte, lautete das Urteil der Jury. Im Mai 2016 gründete die Bitburgerin Deutschlands ersten Kosmetiksalon nur für Männer. Sie schuf damit einen Ort, an dem für Männer das Lebensgefühl greifbar und erlebbar wird. Von Beginn an wurde das Konzept von der männlichen Zielgruppe angenommen und zieht mittlerweile auch Gäste aus Luxemburg an. “Mr. Beau hat durch eine einmalige Idee und ein schlüssiges Konzept einen erfolgreichen Start und eine positive Geschäftsentwicklung vorzuweisen. Frau Kroneberger hat ihre Vision umgesetzt und mit der Gründung Mut bewiesen. Das Konzept ist aus Trier heraus skalierbar und in andere Städte übertragbar”, lobte Ralf Adams, Vorstandsmitglied des KJU und Jurymitglied die Gewinnerin.

Der zweite Platz ging an Jeanette Spanier. Sie löst mit ihrer Idee ein Problem im Gerüstbau. Scaffeye bietet eine digitale Lösung zur zentralen Verwaltung jedes Gerüstes, schafft Sicherheit und Transparenz und spart Zeit und Kosten. “Als Gerüstbaumeisterin kennt sie die langen Prozesse in ihrer Branche und wollte diese nicht mehr hinnehmen”, sagt Adams. Daraus sei diese erfolgsversprechende Idee entstanden. “Das Unternehmen aus Longuich steht am Anfang, und viele Gewerke können davon profitieren.”

Ebenfalls unter den besten drei Existenzgründern ist Steffen Schneider aus Kelberg. “Mit Complero hat er eine Idee mit hohem Innovationsgrad umgesetzt, die großes Potential hat”, so Adams. Mit künstlicher Intelligenz werden Kontaktdaten vervollständigt und dauerhaft aktuell gehalten. Der Austausch von Kontaktdaten mit Freunden, der Familie aber auch Unternehmen und sogar Behörden wird dadurch stark vereinfacht.

Alesja Kroneberg kann sich nun über ein Preisgeld von 4.000 Euro freuen. Zudem erhält Sie ein Business-Coaching ihrer Wahl aus dem KJU-Netzwerk und eine Wildcard für alle Veranstaltungen des KJU 2019. Aber auch der Zweit- und der Drittplatzierte erhält ein Preisgeld von jeweils 500 Euro. Gesponsert werden die finanziellen Starthilfen von den Sparkassen der Region, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Widdau GmbH, der Industrie- und Handelskammer sowie dem KJU Trier.

Mit dem Wettbewerb will der KJU den Erfolg von Existenzgründern honorieren und weitere Interessierte motivieren, ihre Ideen umzusetzen. “Dieser Wettbewerb hat gezeigt, dass wir in unserer Region kreative und mutige junge Menschen haben, die mit Ihren Konzepten unsere Region bereichern”, sagte der KJU-Vorsitzende Harald Raskop bei der Preisverleihung. (tr)



