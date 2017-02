TRIER. Wenn es um die Öko-Messe geht, dann lässt Axel Bettendorf keinen Zweifel an deren Bedeutung. Für den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier (HwK) ist die Öko die wichtigste Verbrauchermesse in Trier. Dass er mit seiner Einschätzung richtig liegt, unterstützt Staatssekretär Thomas Griese, der die Eröffnung der Öko 2017 ebenfalls besuchte.

Über mangelndes politisches Interesse konnte sich Bettendorf nicht beklagen. Die Würde des Bundestages repräsentierte Generalsekretärin Katarina Barley (SPD), und aus Mainz waren mehrere Landtagsabgeordnete verschiedener Parteien präsent. Schwergewicht war hier Staatssekretär Thomas Griese (Bündnis 90/Die Grünen) vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz. Er zeigte sich beeindruckt vom großen Interesse der Menschen an der Verbrauchermesse. Schon bei seiner Ankunft habe er die gut gefüllten Parkplätze und lange Menschenschlangen am Eingang gesehen, berichtete er. Zweifelsohne sei es die richtige Entscheidung gewesen, die Öko bereits einen Tag früher zu eröffnen, beglückwünschte er Axel Bettendorf.

Mit Blick auf die Energiewende meinte Griese, dass der Klimaschutz mit einer CO2-Reduzierung nur funktionieren könne, wenn man alle Bau-Gewerke kritisch unter die Lupe nehme. ‟Gerade im Gebäudebereich bestehen hohe CO2-Einsparpotenziale: Alleine für die Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser wird in Deutschland nahezu ein Drittel der gesamten Energie verbraucht.” Somit könnten Handwerker und Bauherren durch den Fokus auf Energieeffizienz und ressourcenschonende Materialien tagtäglich einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch den Einsatz von modernen Techniken könne man es schaffen, sich aus der Abhängigkeit von Kohle und Öl zu befreien.

Wie wichtig das ist, verdeutlichte der Redner anschaulich: ‟Hier in Rheinland-Pfalz können wir die Auswirkungen der Klimaerwärmung deutlich spüren. Die Durchschnittstemperatur ist um 1,5 Grad gestiegen, der Klimawandel ist bei uns angekommen.”

Lob für Integration von Flüchtlingen

Ein besonderes Lob zollte der Staatssekretär dem Handwerk mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen, hier werde eine beeindruckende Arbeit geleistet. ‟Wenn alle anderen Wirtschaftsbereiche sich im gleichen Maße engagieren würden, wären wir in unserer Sorge um diese Menschen ein gutes Stück weiter.”

Auf die Klimapolitik war HwK-Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf bereits in seiner Begrüßung eingegangen. Im vergangenen Jahr seien in Paris die Weichen dafür gestellt worden, dass erstmals alle Länder sich nun auf den Weg machen, um den Planeten zu retten. Langfristig dürfe nicht mehr CO2 erzeugt werden, als auf natürliche Weise gespeichert werden könne.

An die Adresse der Verbraucher gerichtet, zeigte Bettendorf ein finanziell lohnendes Engagement auf: ‟Für Sparer gibt es derzeit kaum noch Zinsen, und die Heizkosten ziehen wieder an. In die eigene Immobilie zu investieren, ist von daher eine lohnende Geldanlage.” Zum einen werde das mit sinkenden Heizkosten honoriert, und zum anderem steigere es auch den Wert des Objektes. Darüber hinaus biete der Staat auch noch gute Förderbedingungen.

Landrat Günther Schartz (CDU) zeigte sich in seinem Grußwort stolz auf die Handwerkskammer Trier, die mit der Öko eine Messe mit Profil ins Leben gerufen habe. Aus dem zarten Pflänzchen von einst sei ein riesengroßes starkes Gewächs geworden. Die Messe spiegle das Können und die Möglichkeiten des Handwerks und schaffe eine Brücke hin zu den Bedürfnissen der Bevölkerung. Er habe an diesem Tag die Möglichkeit zu einem Rundgang genutzt und dabei auch viele Gespräche mit Unternehmern geführt, berichtete der Landrat. Alle seine Gesprächspartner seien für den Freitag als zusätzlichen Messetag dankbar gewesen, da dieser Tag vor allem ernsthaften Interessenten genügend Zeit und Raum für intensive Gespräche mit den Betrieben gebe. Die Betriebe könnten sicher sein, dass sich die Kommunen an ihrer Seite befinden: ‟Denn sie alle machen nicht nur eine sehr gute Ausstellung sondern vor allem auch eine tolle Arbeit!”

Neu bei der Öko sind die geführten Rundgänge. Sie sollen einen gezielten Überblick über Teilbereiche des energetischen Bauens und Sanierens verschaffen. Am Samstag geht es um die Themenbereiche Fenster und Außenwand, am Sonntag um Photovoltaik und Speicher. Interessierte können sich dazu am Stand der Handwerkskammer anmelden.

An allen Messetagen gibt es einstündige Fachvorträge. Experten informieren in 37 Referaten beispielsweise über Gebäudedämmung, Heizsysteme, Solarenergie, Bauen mit Lehm, Wohnraumlüftung, Smart Home, Altbausanierung, Finanzierungsmodelle, LED-Beleuchtung, Schimmelpilzsanierung oder Einbruchprävention.

Erreichbar ist die Öko mit dem Bus oder dem Auto. Das Parken am Messegelände kostet täglich 2,50 Euro; ein Shuttlebus fährt im Stundentakt vom Trierer Haupt- über den Südbahnhof bis zum Messegelände. Der Fahrplan findet sich im Internet unter oeko-trier.de (rl)

