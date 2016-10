Der Kommentar – Kartell des Schweigens

Wieder steht die Trierer Politik vor den Trümmern ihrer fatalen und fahrlässigen Entscheidungen. Was sich seit sechs Monaten, seit den ersten Enthüllungen des reporters zur finanziellen Krise des Theaters, in der Moselstadt abspielt, ist beispiellos in der bundesdeutschen Kulturlandschaft und in der politischen Dimension. Wohl noch nie haben Kommunalpolitiker sich derart schuldig gemacht. Die zügellose Verschwendung von öffentlichem Geld kommt der Untreue sehr nahe. Und an der ist nicht nur Intendant Karl Sibelius beteiligt. An ihr sind alle beteiligt, die sich weigerten, einen Schlussstrich unter die Ära Sibelius zu ziehen. Stattdessen wurde der Mann aus Bregenz im Juli sogar mit einem neuen Vierjahresvertrag bedacht. In sklavischer Ergebenheit hielten die Stadtratsfraktionen – Freie Wähler (FWG), FDP und AfD ausgenommen – am Österreicher fest. Der ist seit Wochen krankgeschrieben, weil er wusste, was auf ihn zukommt, wenn der neue Verwaltungsdirektor Herbert Müller die Bücher prüft. Nun ist es am Stadtvorstand zu handeln. Und das sollte er schnellstmöglich tun. Ein Kommentar von Eric Thielen

Müßig ist es, hier erneut über die Feierabendpolitiker zu schreiben. Das wären Eulen nach Athen getragen. Sie sind, was sie sind: Amateure, denen die Komplexität des Themas längt über die Köpfe gewachsen ist. Ginge es, sollte der gesamte Stadtrat geschlossen zurücktreten – einschließlich der ihn begleitenden Ausschüsse. Sie alle haben sich als unfähig erwiesen, zum Wohle der Stadt und im Interesse der Institution Theater zu handeln. Stattdessen muss Oberbürgermeister Wolfram Leibe sich seit Monaten Vorwürfe aus dem Lager von Grünen und Linken und Teilen der CDU anhören, er spare das Theater kaputt. Perverser geht es nicht mehr. Unter Leibe hat das Theater inzwischen zwei Millionen Euro mehr, als in den Jahren zuvor zur Verfügung standen. Und der Stadtchef ist der einzige, der seit Mai darum bemüht ist, das sinkende Theater-Schiff halbwegs auf Kurs zu halten. Doch ein Großteil der Trierer Kommunalpolitiker leidet nicht nur an Amnesie, sondern auch an Realitätsverlust.

So wird es nun nur noch darum gehen, wessen Kopf rollt: der des Intendanten oder der des Kulturdezernenten? Bisher stellte Thomas Egger sich stets schützend vor Sibelius. Der Sozialdemokrat setzte sogar eine vertraglich gesicherte Erfolgsprämie für den Österreicher durch, nachdem Sibelius vor seinem Dienstherrn gejammert hatte, er komme mit monatlich 9.000 Euro brutto nicht aus. Dafür legte Egger sich sogar mit dem Oberbürgermeister und Teilen des Steuerungsausschusses an. Beratungsresistent glaubte Egger ferner daran, er könne die Angelegenheit im Kohl-Modus aussitzen.

Um seine eigene Position nicht zu gefährden, griff Egger sogar zu unlauteren Mitteln. Anfang Mai lancierte er über ein Trierer Medium falsche Zahlen zum Theater-Minus in der Öffentlichkeit. Ungeprüft und ohne Gegenrecherche wurden die Egger-Zahlen von besagtem Medium veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt lief Leibe den richtigen Zahlen bereits monatelang hinterher. Doch der Finanzdezernent und Oberbürgermeister wurde von seinem Parteifreund immer wieder vertröstet. Erst die reporter-Veröffentlichungen brachten das wahre Ausmaß der Finanzmisere an die Öffentlichkeit.

Egger machte falsche Angaben zum bis August laufenden Vertrag mit Sibelius. Der sei nicht befristet, behauptete er, was nicht der Wahrheit entsprach. Er führte die Grünen in der Causa Frötzschner in die Irre, ebenso wie die Freien Wähler. Die Naivität der Grünen gipfelte schließlich in ihrer peinlichen Pressemitteilung. Egger unterließ es, den Oberbürgermeister über den Frötzschner-Gerichtstermin in Frankfurt zu informieren, und er trägt letztlich eine gehörige Portion Mitschuld am gesamten Theater-Chaos, weil er als Kulturdezernent den Intendanten zumindest in groben Zügen hätte kontrollieren müssen.

Nun kann er nur noch die Flucht nach vorne antreten. Will er die nächsten 16 Monate im Amt halbwegs unbeschadet überstehen, muss er als Dienstherr Sibelius jetzt freistellen – in Absprache mit Leibe und den Kollegen Ludwig (CDU) und Birk (Grüne). Und zwar unabhängig davon, was Ausschüsse und Stadtrat sagen. Denn der Mann aus Bregenz ist gescheitert. Nicht künstlerisch, weil das immer eine Frage des Geschmacks und auch der individuellen Richtung ist. Darüber lässt sich streiten. Konkret manifestieren lässt sich der Geschmack allerdings nicht. Sibelius ist an seiner Aufgabe gescheitert, die durch die Stellenbeschreibung festgelegt worden war – als Manager und als Finanzchef. Zahlen lügen nicht, sind keine Frage des Geschmacks und erzählen auch keine Geschichten. Höchstens jene, wie es eben nicht geht.

Zu klären wird noch sein, warum Trier und die hiesige Politszene in den vergangenen Monaten von einem Kartell des Schweigens tyrannisch beherrscht wurden – von der CDU bis hin zu den Linken. Denn seit den ersten reporter-Veröffentlichungen sickerte die Wahrheit stets nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit. Und dies auch erst nach massivem öffentlichen Druck. Einzig Wolfram Leibe ist vom Vorwurf der Mauschelei und der Hinterzimmer-Politik auszunehmen. Seit Mai war für alle Fraktionen ausreichend Zeit, die Reißleine früher zu ziehen. Doch die Politik vergab eine mediale Steilvorlage nach der anderen und steht nun eben vor den Trümmern.

Alle hatten Karl Sibelius wie einen Messias mit Hosianna begrüßt. Nun wird der Österreicher zwar nicht gekreuzigt, aber entlassen. Daran führt kein Weg mehr vorbei. Karl Sibelius ist aber auch, ohne dessen eklatante Fehler entschuldigen zu wollen, zu einem Opfer der amateurhaften Trierer Politik geworden. Das spricht ihn nicht frei, erklärt aber manches. Denn der visionäre Künstler wurde sträflich alleine gelassen. Dies ist das schändliche Vermächtnis von Stadtrat, Ausschüssen und Kulturdezernent. Sie alle werden wie immer ihre Hände in Unschuld waschen und dann zur Tagesordnung übergehen.

Dass sie das Theater bis dato fast ruiniert haben, danach wird schon in wenigen Monaten keiner mehr fragen. Leider! Politiker sind nie schuld, es sind immer die anderen. So läuft das schmutzige Geschäft eben − leider!