Der Kommentar – Verschwörung ohne Verantwortung

Ein goldener Handschlag für den Intendanten: Die Stadt wirft Karl Sibelius zu dessen Abgang aus Trier 300.000 Euro hinterher. Das macht 18.750 Euro für jedes der insgesamt 16 Ratsmitglieder, die am 27. Juli den neuen Vertrag für den Österreicher absegneten – einen Tag, nachdem die Prüfer ihre Arbeit im Theater beendet hatten. Von den verschleuderten Millionen Euro und dem immensen Imageschaden für die Stadt, die sich republikweit lächerlich gemacht hat, ganz zu schweigen. Selten war in einer Stadt so viel politischer Dilettantismus vereint, wie in den letzten sechs Monaten in Trier. Was im Schatten des Theaters am Augustinerhof ablief, war eine massive politische Verschwörung gegen die Bürgerschaft – von den Konservativen der CDU bis zu den Linken, von Grünen, SPD und Freien Wähler. Die hiesige Politik versündigte sich aber auch an Sibelius. Denn schon sehr früh kristallisierte sich heraus, dass der Mann aus Bregenz mit seinen Aufgaben wegen mannigfaltiger Gründe überfordert war und an diesen auch scheitern würde. Dennoch ließ die Politik ihn gewähren. Nun wird an einer Legende gestrickt, die Sand in die Augen der Öffentlichkeit streuen soll, damit alle, die in die Verschwörung verwickelt waren, ihre Hände in Unschuld waschen können. Ein Kommentar von Eric Thielen

Auf dem Siegel der hiesigen Universität steht der Satz: “In der Stadt Trier führt Gott die Gaben der Weisheit zur Vollendung.” Selten so gelacht? Ja. Denn mehr Ironie geht nicht mehr. Hätten die Väter des Satzes den Theater-Skandal hautnah miterlebt, der Satz wäre so nie formuliert worden. Natürlich ist es richtig, sich von Sibelius zu trennen. Natürlich ist es richtig, Dezernent Thomas Egger (SPD) abzuwählen. Doch das enthebt die Räte und Ausschussmitglieder nicht ihrer gravierenden Verantwortung. Sie, die sich so gerne als Kontrolleure der Verwaltung gerieren und mit erhobenen Nasen gegenüber der Frau und dem Mann auf der Straße daher stolzieren, spielten dieses miese Spiel über Monate hinweg mit.

Wie die hiesige Politik tickt, wird etwa am Beispiel der letzten Sitzung des Steuerungsausschusses deutlich. Aus Angst vor der Reaktion der Öffentlichkeit verhinderte der Ausschuss mit Mehrheit, dass das Abstimmungsverhalten der Fraktionen mitgeteilt wird. Stattdessen wurde das städtische Presseamt genötigt, eine Lüge zu verbreiten. “Einstimmig” sei die Entscheidung gefallen, wird behauptet. Das mag juristisch korrekt sein, der Wahrheit entspricht es nicht. Denn es gab Enthaltungen – in den Reihen der Grünen. Doch die wurden tunlichst verschwiegen.

Am Montag nötigten die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat den Oberbürgermeister, Anzeige zu erstatten, um jene Informanten dingfest zu machen, die der Presse den geheimen Prüfungsbericht übergaben. Diese sind in den Augen der sogenannten Volksvertreter die Verräter. Doch wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den zeigen zeitgleich drei Finger zurück. Diesmal musste Wolfram Leibe kleinbeigeben, weil er mit den “Volksvertretern” weiter zusammenarbeiten muss. Mitte Juli war der Sozialdemokrat noch standhaft geblieben, als der reporter den Vertragsentwurf für Sibelius veröffentlichte. Schon damals wollten die Grünen den Stadtchef nötigen, Anzeige zu erstatten. Doch Leibe sagte “Nein!”.

Zum Thema − Das Theater-Dossier beim reporter

Nun strickt die Politik zudem an ihrer eigenen Legende. Der Öffentlichkeit soll verkauft werden, dass man Sibelius einen neuen Vertrag anbieten musste. Wieder werden fadenscheinige juristische Gründe vorgeschoben, die ebenso haltlos wie abstrus sind.

Selten ist diese Stadt in ihrer 2000-jährigen Geschichte mit einer derartigen Lüge überzogen worden!

Am 26. Juli beenden die Rechnungsprüfer ihre Arbeit im Theater. Am 27. Juli unterbreitet der Steuerungsausschuss dem Intendanten dennoch ein neues Vertragsangebot über weitere vier Jahre. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wussten alle, was Sache ist. Am 28. Juli akzeptiert der Intendant das neue Vertragsangebot ohne lange Überlegung. Doch wurden Verhandlungen mit Sibelius geführt, um das Engagement des Österreichers in Trier zu beenden? Nein! Gab es Nachfragen bei den Rechnungsprüfern, wie die Angelegenheit am Theater steht? Nein! Wurde darüber nachgedacht, wie das Desaster frühzeitig eingedämmt werden kann? Nein!

Und folgten jene, die gegen die Weiterbeschäftigung des Intendanten waren, ihrem Gewissen, ihrer inneren Überzeugung, ihrer Verantwortung für die Stadt und stimmten im Ausschuss gegen den neuen Vertrag? Nein! Sie folgten den Fraktionsdisziplinen, die innerhalb der politischen Verschwörung die Vorgaben machten. Sibelius wäre in seiner Situation auch mit einem Jahresvertrag inklusive Option auf ein weiteres Jahr einverstanden gewesen. Doch diese Variante wurde nie geprüft.

Ja, Dezernent Thomas Egger drängte auf den neuen Vertrag. Seine Uneinsichtigkeit und seine Verstrickungen in die finanziellen Machenschaften des Intendanten büßt der Sozialdemokrat demnächst mit seiner Abwahl. Ja, die Stadt hätte Sibelius voraussichtlich auch im Sommer eine Abfindung zahlen müssen, weil der Beschluss des Rates von 2014 dem Österreicher einen Vertrag über fünf Jahre zusicherte. Doch vor vier Monaten wäre der Skandal noch im Keim zu ersticken, wären Egger und Sibelius nicht zerstört und wäre die Glaubwürdigkeit der hiesigen Politik nicht auf Jahre hinaus diskreditiert gewesen. Ja, die Trierer Politik hat durch ihre verschwörerische Verantwortungslosigkeit auch die beiden Menschen Egger und Sibelius zerstört.

Das ist die Wahrheit, nicht jene hanebüchene Theorie, die den Triererinnen und Trierern nun aufgetischt werden soll.

Damals wären alle noch mit einem blauen Auge davongekommen. Man hätte die Sache elegant lösen können. Doch es sollte nicht sein, was nicht sein durfte. In selten erlebter Borniertheit, Ignoranz und Sturheit hielt die Politik an Sibelius fest, weil man sich den eigenen Fehler nicht eingestehen wollte. Das müssen nun alle Trierer büßen.

Es wird schwierig werden, Dezernent und Intendant Vorsatz nachzuweisen, um sie wegen Untreue anklagen zu können. Sibelius und Egger werden sich voraussichtlich nicht vor Gericht verantworten müssen. Den Trierer Kommunalpolitikern aber ist dieser Vorsatz durchaus nachzuweisen. Denn sie wussten, waren informiert und hätten handeln können. Dass sie es nicht taten, war Vorsatz.

Am 19. Mai deckte der reporter den Finanzskandal am Theater mit dem Artikel Das Minus-Haus auf. Daraufhin beauftragte Oberbürgermeister Leibe die Rechnungsprüfer, das Kulturhaus unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis ist bekannt: Alle reporter-Fakten wurden bestätigt. War der Stadtchef also besser informiert als die Damen und Herren Kommunalpolitiker? Nein! Er war nur klüger, weitsichtiger, analytischer und pragmatischer. Doch selbst dann, als auch andere Medien auf den rasenden Zug sprangen, klebte die Politik weiter an ihrer abstrusen Vorstellung von Sibelius als kulturellem Heilsbringer.

So wird ein Satz des nunmehr Ex-Intendanten wie in Stein gemeißelt die hiesige Politik noch über Jahre hinweg verfolgen. Kurz nach seiner Verpflichtung sagte Sibelius. “Ich hätte nie gedacht, dass die mich nehmen, weil ich ihnen gesagt habe, dass ich einfach alles radikal anders machen werde.” Doch der Österreicher konnte sich darauf verlassen: Jeden Morgen stehen Dumme auf – vor allem in Trier. Von Weisheit jedenfalls war hier nicht einmal der Hauch einer Spur!