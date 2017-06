TRIER. 2017 jährt sich die Russische Oktoberrevolution zum 100. Mal. Aus diesem Anlass haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Deutsche Historische Museum Berlin eine Plakat-Ausstellung herausgegeben mit dem Titel “Der Kommunismus in seinem Zeitalter“.

Zu einer Vernissage am Mittwoch, 21. Juni, lädt das Museum Karl-Marx-Haus Trier ein. In seinem Vortrag “Kommunismen im 20. Jahrhundert“ gibt der Historiker Gerd Koenen einen Überblick über den historischen Rahmen des Themas. Anschließend findet eine erste Führung durch die Sonderausstellung im Museum statt.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Verwaltung des Museums, Brückenstraße 5. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0651/97068-0 oder per Email an info.trier@fes.de. (tr)



Drucken