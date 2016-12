Der Lebkuchenhaus-Wettbewerb im Stadtmuseum

TRIER. ‟Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen?” Wer kennt sie nicht, die Szene aus Hänsel und Gretel? Erinnerungen an die eigene Kindheit hält ein Besuch im Stadtmuseum Simeonstift bereit. Dort hatte man zu einem Lebkuchenhaus-Wettbewerb aufgerufen. Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: 24 Lebkuchenhäuser laden zum Schauen und Träumen ein.

Normalerweise lebt Juliane Kjølsrud mit ihrem Mann in der norwegischen Stadt Bergen. Aktuell arbeitet sie aber im Stadtmuseum Simeonstift und hatte da eine ganz pfiffige Idee. ‟Bei uns in Bergen werden zur Weihnachtszeit seit Anfang der 90er Jahre von Jung und Alt Lebkuchenhäuser gebacken. Die ganze Stadt macht mit und so entstehen Mini-Städte aus Lebkuchen.” Das Stadtmodell von Trier im Museum brachte sie auf die Idee: ‟Viele Menschen, Kinder und Erwachsene, kommen hierher, schauen sich das Modell an. Was also lag näher auszuprobieren, ob das, was bei uns in Bergen inzwischen schon Tradition hat, nicht auch hier in Trier funktioniert?”

Gesagt, getan. Die Bäckerei Lutz (Langsurer Landbrot) agierte als Sponsor und dann konnten die Einladungen an Kindergärten und -horte sowie an soziale Einrichtungen im gesamten Landkreis verschickt werden. Was dann kam, damit hatte Juliane Kjølsrud nicht gerechnet: ‟Geplant war, dass wir 15 Teige von der Bäckerei bekommen und diese vergeben, gemeldet haben sich am Ende aber 24 Einrichtungen.” Darunter auch ein Reha- und ein Demenz-Zentrum. Was Kjølsrud besonders freut: ‟Für alle haben wir Teige bekommen und sogar ein Architekturbüro aus Luxemburg hat sich beteiligt.”

Das Gros der Teilnehmer aber kam von Kindergärten und Grundschulen aus der Region. Darunter auch die Regenbogengruppe der Kita Wiltingen, die am Dienstag gemeinsam mit einigen Erzieherinnen in das Stadtmuseum kam, um dort ihr Werk, den Hauptmarkt, mit den Bauwerken der Mitbewerber zu vergleichen. Petra Greiff, eine der begleitenden Erzieherinnen, erinnert sich noch genau an die Aktion: ‟Wir haben da eine ganze Woche dran gearbeitet und unsere Finger waren ständig klebrig.” Den Kindern wird es gefallen haben, stolz stimmten sie bei der Wahl zum schönsten Lebkuchenprojekt für das eigene Werk mit der Nummer 17.

Und wie geht es nun weiter? ‟Alle Besucher können nun die Kunstwerke in Ruhe bewundern und darüber abstimmen, welches das Schönste ist. Alle Teilnehmer bekommen auf jeden Fall eine Kleinigkeit als Dankeschön, die Gewinner erhalten eine Führung verbunden mit einem Workshop hier im Museum‟, sagt Juliane Kjølsrud. (rl)