Der März im Landesmuseum

TRIER. Auch im März hält das Rheinische Landesmuseum wieder viele Angeboten für die Besucher bereit. Die Palette erstreckt sich von Familienführungen bis hin zum besonderen Museumsereignis, in dem das Haus neu entdeckt werden kann. Die Veranstaltungen im Überblick.

Sonntag, 5. März, 15.30 bis 16.30 Uhr

Familienführung: “Zu Tisch bei den Römern” mit Katharina Ackenheil

Was haben die Römer eigentlich gerne gegessen und getrunken? In der Familienführung “Zu Tisch bei den Römern” dreht sich alles rund um die Ess- und Trinkgewohnheiten der Römer. Eltern und Kinder begeben sich gemeinsam auf eine kulinarische Zeitreise von den Anfängen Triers bis in die Spätantike.

Zahlreiche Fundstücke im Rheinischen Landesmuseum, ob Alltagsgeschirr oder edles Tafelsilber, Szenen auf monumentalen Grabdenkmälern und Mosaiken geben kulinarische Einblicke in die Römerzeit. Auch woher die Lebensmittel kamen, was sie gekostet haben und wo eingekauft wurde, sind Aspekte der Sonderführung.

Kleinere Aktionen lockern die Führung auf und beziehen die Kinder mit ein, unter anderem mit einem Suchspiel.

Dauer: circa 60 Minuten. Alter ab 6 Jahre. Maximal 25 Personen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Kostenbeitrag: Erwachsene zwei Euro plus Ausstellungseintritt, Kinder nur Ausstellungseintritt (Familienermäßigung vorhanden).

Donnerstag, 9. März, 19 Uhr

Vortrag: Zur “Marmor”-Pracht der Trierer Palastaula mit Vilma Ruppiene (Würzburg)

Die in einem Forschungsprojekts am Landesmuseum tätige Archäologin stellt ihre Erkenntnisse zur Herkunftsbestimmung des Natursteinmaterials und zur Rekonstruktion der antiken Ausstattung der Konstantin-Basilika vor.

Vortrag der Gesellschaft für nützliche Forschungen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal des Landesmuseums statt.

Sonntag, 12. März, 15 Uhr

Führung: 200.000 Jahre in 90 Minuten von der Steinzeit bis zur Neuzeit – Offene Führung durch das Landesmuseum

Das Rheinische Landesmuseum Trier gilt als eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Aber wer kennt es mit all seinen Themen und Exponaten schon wirklich? Vielleicht ist es ein guter Vorsatz für das neue Jahr, das Museum neu zu entdecken. In der 90-minütigen Führung wird die Geschichte Triers und der Region von der Steinzeit, über Römerzeit und Mittelalter bis hin zum Barock vorgestellt und damit auch ein grundlegender Überblick zur Trierer Geschichte gegeben.

Dauer circa 90 Minuten; Kostenbeitrag zwei Euro plus Ausstellungseintritt (acht Euro, ermäßigt sechs Euro, Ermäßigungen und Familienkarten vorhanden), keine vorherige Anmeldung möglich.

Dienstag bis Sonntag, jeweils 11.30 und 14.30 Uhr

Multimedia-Inszenierung: “Im Reich der Schatten – Leben und Lieben im römischen Trier”

Das mediale Raumtheater entführt die Zuschauer mitten in die phantastische Welt des römischen Trier, wo der Gott Merkur den trauernden Albinius Asper mitnimmt auf die Suche nach seiner verstorbenen Frau. Im Reich der Schatten begegnet er eitlen Matronen, Weinhändlern, Wagenlenkern und anderen Gestalten…

Modernste Technik projiziert die Reise des Asper mitten im Museum auf originale, meterhohe römische Grabdenkmäler und Wandflächen und erweckt die antiken Reliefs zu neuem Leben. Die Gäste flanieren so während der Vorstellung in dem riesigen Museumssaal von einem Original zum nächsten. Ein Erlebnis, das so nur in Trier und im Rheinischen Landesmuseum möglich ist!

45-minütige Vorstellung, Preis 8,50 Euro, Ermäßigungen und Familienkarten vorhanden, kann auch in Englisch, Französisch und Niederländisch erlebt werden. Tageskasse im Landesmuseum, Vorverkauf unter www.ticketregional.de und bei der Tourist-Information Trier. (tr)



