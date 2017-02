Der Maßstab

KONSTANZ/TRIER. Es ist ein Bewerber, der alles mitbringt, was sich Stadtrat und Stadtspitze vorgeblich wünschen: Professor Christoph Nix – erfolgreicher Intendant des Theaters Konstanz, promovierter Jurist und promovierter Philosoph – will Kulturdezernent in Trier und damit Nachfolger des im Dezember abgewählten Sozialdemokraten Thomas Egger werden. Von Martin Eich

Es wäre eine Entscheidung, die Trier zu einem Solitär unter Deutschlands Großstädten machen würde. Nachdem der Trend zur qualifizierten Besetzung vakanter kulturpolitischer Leitungsfunktionen bereits Feuilletonisten, Verleger, Philosophen und anderes Fachpersonal zum Zuge kommen ließ, könnte an der Mosel nunmehr ein versierter, erfolgreicher Theatermacher die Nachfolge von Desaster-Dezernent Thomas Egger antreten: An Christoph Nix, derzeit Intendant in Konstanz und vormals in gleicher Funktion in Nordhausen und Kassel tätig, soll das nicht scheitern – der 62-Jährige hat sich nach reporter-Informationen beworben.

Mit ihm stünde ein Multi-Talent an der Spitze des Multi-Dezernats: Er ist Rechtsanwalt und Professor (lehrte in Kassel, in Hannover und in Berlin an der Humboldt-Universität sowie der Universität der Künste), hat eine juristische (“Die Vereinigungsfreiheit im Strafvollzug”) sowie eine philosophische Doktorarbeit (“Theater_Macht_Politik”) verteidigt, publizierte umfangreich zu rechtlichen und künstlerischen Fragen (beinahe 200 Einträge kennt seine Vita inzwischen) und ist außerdem, eine Hinterlassenschaft seiner Zivildienstzeit, ausgebildeter Rettungssanitäter. Kurz: Der Mann hat Ahnung von dem, was er macht, sagt, schreibt.

Das Porträt von Christoph Nix in der WELT

Und eine Meinung. Dafür wird er an seiner aktuellen Wirkungsstätte vom Publikum verehrt. “Eine unserer aufregendsten Bühnen steht in Konstanz”, titelte unlängst das Feuilleton der WELT, das dazugehörige Porträt war eine einzige Hommage an Querdenkertum und Bürgersinn (siehe Kasten). Der Chef, bestens vernetzt, mobilisiert für seine Mission auch Prominenz. Er holte 2011 den damaligen Bundesaußenminister und designierten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier – mit dem er studiert hatte – zur Spielzeiteröffnung, gerade inszenierte Hollywood-Regisseur Neil LaBute in Konstanz. Nix’ Theater ist energetisch aufgeladen, politisch bewusst, mischt sich ein – und stabil um die 100.000 Besucher jährlich wollen das sehen. Für eine Stadt von 85.000 Einwohnern ist das eine mehr als nur gute Bilanz. Deshalb stimmt es in der Theaterkasse − Horror-Defizite nach Trierer Art sind in Konstanz unbekannt. Wobei Nix auch gegen Sponsoren nichts hat, die er selbst auf der schweizerischen Seite des Bodensees anwirbt.

Dass er sich dennoch vorstellen kann, an die Mosel zu wechseln, liegt wahrscheinlich an seiner Neugier: Stets drängte es ihn zu neuen Ufern, immer suchte er die Herausforderung. Daran herrscht in Trier kein Mangel. Nix wäre nicht Nix, wenn er davor die Augen verschließen würde. Es braucht Aufbauarbeit, nicht mehr und nicht weniger. Die Konsolidierung des Theaters durch eine neue Leitung mit Visionen und Kostenbewusstsein, die Entwicklung eines interreligiösen Tourismuskonzepts, die Einbeziehung von Einzelhandel und Gastronomie in ein zu erstellendes Tourismus-Leitbild “Römische Geschichte live”, die Stärkung der Museums- und Bibliothekslandschaft und die Heranführung junger Trierer an die Kommunalpolitik – diesen und weiteren Themen will er sich annehmen.

Die Politik kennt ihn, und Nix kennt die Politik. Der ehemalige Kreisbeigeordnete versteht sich auf das Bohren dicker Bretter, an denen in Trier kein Mangel herrscht. Ausgebildet in der Meditation von Konfliktsituationen, führt er das Konstanzer Theater erstaunlich reibungsfrei. Der Chef könne schon mal poltern, sagt einer seiner Mitarbeiter, das sei aber schnell vorbei. Und vor allem: Er schone sich nicht. “Er käme nie auf den Gedanken, von anderen mehr als von sich selbst zu verlangen”, bestätigt ein ehemaliges Mitglied der Leitungsebene.

Das Urteil scheint nicht vermessen: Nix ist der Maßstab, an dem sich jeder andere Kandidat sowie die Trierer Kommunalpolitik als solche messen lassen muss. Manche ihrer Funktions- und Mandatsträger dürften sich heute ob dieser Bewerbung überraschter zeigen als andere. Die Spitze der CDU-Stadtratsfraktion ist seit etwa einer Woche informiert. Eine Reaktion erfolgte nicht. Ein bemerkenswerter Umgang mit einem hochkarätigen Kandidaten in einem (so jedenfalls das Postulat) ergebnisoffenen Verfahren, das ohne Rücksicht auf parteipolitische Präferenzen den besten Bewerber finden soll.

