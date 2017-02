Der Mensch hinter dem überlebensgroßen Philosophen

TRIER. Eigentlich beginnt erst 2018 das Karl Marx-Jahr. Mit der Premiere des Films ‟Der junge Karl Marx‟ aber wurde es am Dienstagabend im Broadway Filmtheater inoffiziell bereits eröffnet. Es war eine zeitgleiche Premiere an zwei Orten: in Trier und Berlin. Nur mit dem Unterschied, dass August Diehl, der Darsteller des jungen Karl Marx, zusammen mit Produzent Benny Drechsel in die Heimatstadt von Karl Marx gekommen war.

Von Rolf Lorig

Es ist fast so wie bei den großen Premieren in der Essener Lichtburg. Fast. Nur etwas kleiner und feiner. Der rote Läufer liegt aus und an Gästen mangelt es auch nicht. Die Spitzen aus Politik, Kultur und Wirtschaft geben sich an dem Abend im Kino die Ehre. Angeführt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die auch gleich in der Person von Konrad Wolf ihren Kultusminister mitgebracht hat. Und natürlich ihren Ehemann, Honorarkonsul Klaus Jensen. Mit dabei aber auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe, die Bundestagsabgeordneten Katarina Barley (SPD), Corinna Rüffer (Grüne) und der Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD), um an dieser Stelle nur einige zu nennen. Und mittendrin Hauptdarsteller August Diehl, der an diesem Abend immer wieder neu entweder alleine oder mit Gästen für Handyfotos posieren muss. Mehr als 150 Besucher kann Kinobetreiber Dirk Ziesenhenne, der sich über den gelungenen Scoop sichtlich wie ein Schneekönig freut, zur ersten Vorführung des Abends begrüßen.

Ein europäisches Ereignis

Gleich drei Länder – Frankreich, Belgien und Deutschland – haben sich an der Produktion des Films beteiligt. Weshalb die Ministerpräsidentin in dem Film auch ein Beispiel für ein europäisches Ereignis sieht. Auch sie freut sich über diese Premiere, weiß, dass der Film bei der Vorpremiere auf der Berlinale ‟eine ganz große Resonanz‟ hatte. Und macht bei der Gelegenheit auch gleich Werbung für die kommende Karl Marx-Ausstellung im nächsten Jahr, die sich durchaus kritisch mit dem Philosophen auseinandersetzen werde.

Und dann ist es soweit, der Film beginnt. Der Zuschauer wird auf den Zeitgeist des Jahres 1843 eingestimmt, sieht arme Menschen im Wald Bruchholz sammeln. Doch das bisherige Gewohnheitsrecht der Armen wurde mit dem Beginn der industriellen Revolution außer Kraft gesetzt, nicht länger dulden die Waldeigentümer dieses Vorgehen. Berittene prügeln oder töten die Armen. Der 26-jährige Karl Marx wird darauf aufmerksam, schreibt in einem Artikel für die liberale Rheinische Zeitung in Köln: ‟„Das Volk sieht die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen, und weil es die Strafe sieht, wo kein Verbrechen ist, wird es schon darum kein Verbrechen sehen, wo die Strafe ist.“

Solche offenen Worte stoßen in Köln bei der Obrigkeit nicht gerade auf Gegenliebe. Marx wird mit anderen Redakteuren verhaftet. Noch beim Gefangenentransport bekommt er von dem Schriftsteller Arnold Ruge ein Angebot, das ihn in der Folge zusammen mit seiner Frau Jenny von Westphalen (stark: die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps) ins Pariser Exil führt. Hier gibt er mit Ruge die “Deutsch-Französischen Jahrbücher” als Fortsetzung der verbotenen ‟Deutschen Jahrbücher‟ heraus. Bei Ruge trifft Marx eines Tages auch Friedrich Engels (überzeugend dargestellt durch Stefan Konarske) wieder, den er zuvor bei anderer Gelegenheit bereits in Berlin erstmals getroffen hatte. Erst begegnet Marx dem Sohn eines Kapitalisten völlig ablehnend. Doch über das gemeinsame Schaffen finden die beiden Männer zueinander und Engels wird zum wichtigsten Finanzier des notorischen klammen Marx.

Es sind nur wenige Jahre aus dem Leben des Philosophen, die Regisseur Raoul Peck verfilmt hat. Aber es sind Schlüsseljahre. Der Zuschauer wird Zeuge, wie Marx zusammen mit Friedrich Engels gegen Unrecht und Armut anzukämpfen versuchen. Immer unterstützt von ihren Frau Jenny und Mary Burns (Hannah Steele, deren Rolle weit zurückhaltender, fast schon blass, angelegt ist als die von Jenny von Westphalen). Einzelne Passagen von Marx Aufenthalt in Paris und Manchester sind in französischer Sprache, andere in englischer Sprache gehalten. Und dann natürlich auch untertitelt. Ein einfacher Kniff, mit dem der Regisseur dem Film Lokalkolorit und atmosphärische Dichte gibt.

Reflexion am Ende des Films

Eine kurze Reflexion folgt am Ende des Films in der vom Lokalchef des Trierischen Volksfreunds, Michael Schmitz, geleiteten Podiumsdiskussion. August Diehl, der dem jungen Karl Marx eine starke Präsenz gab, unterstreicht, dass es ein Spielfilm und keine Dokumentation war. Der Film wolle den Zuschauer zu neuen Phantasien anregen. Ungewollte Lacher kassiert der Schauspieler für seine Aussage, dass man den älteren Karl Marx vor allem als Statue wahrnehme.

Malu Dreyer zeigt sich begeistert von Spielfreude und -vermögen der Darsteller, Inhalten und Filmaufbau. Dann geht sie auf Diehls Aussage zu der Statue ein, klärt ihn darüber auf, dass die Volksrepublik China der Stadt zum Karl Marx-Jahr eine Statue schenken werde, die schon alleine durch ihre Größe polarisiere. Die Ministerpräsidentin weist aber daraufhin, dass dieses Geschenk die große Wertschätzung der Volksrepublik gegenüber der Heimatstadt symbolisiere. Ein Geschenk, mit dem man kritisch aber auch wohlwollend umgehen müsse.

Produzent Benny Drechsel berichtet, dass bis zu 1000 Menschen an diesem Film beteiligt waren. Der Anstoß dazu sei aus Frankreich gekommen, ebenso wie die ersten Gelder. Auch Belgien sei bereitwillig eingestiegen. Einzig in Deutschland sei es sehr schwierig gewesen, die finanziellen Mittel zu bekommen. Noch immer habe Deutschland ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem großen Sohn, obwohl Marx im kapitalistischen Ausland wie den USA oder Großbritannien längst rehabilitiert sei.

Dem mag der Kunsthistoriker und Stadtführer Jens Baumeister nicht in vollem Umfang zustimmen. Gerade für Amerikaner sei Karl Marx noch immer der Baumeister des Bösen. Wenn er Amerikaner durch die Stadt führe und auf das Geburts- und Wohnhaus von Marx aufmerksam mache, komme immer wieder die Frage, in welchem der beiden Häuser er nun ‟Mein Kampf‟ geschrieben habe. Wenn er die Fragesteller auf ihren Irrtum hinweise erlebe er immer wieder, dass man zwischen Marx und Hitler keinen Unterschied mache. Beide seien in den Augen vieler Amerikaner die Repräsentanten des Bösen.

Professorin Beatrix Bouvier begrüßt, dass der Film dem Zuschauer die Gelegenheit gibt, den Menschen hinter dem überlebensgroßen Philosophen zu entdecken. Der Film verbinde Geschichte und Geschichten zu einem neuen Ganzen, das sehr anregend und gelungen sei.

Und zum Schluss hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe noch das Wort. Viele Deutsche würden Karl Marx nach wie vor als Leitfigur der untergegangenen DDR sehen. Der Film aber habe die europäische Perspektive auf den Philosophen aufgezeigt. Und auch er wirbt kräftig für die kommende Landesausstellung, für deren Zustandekommen er sich nochmals ausdrücklich bei all denen bedankt, die dazu beigetragen haben.

Der Film ‟Der junge Karl Marx‟ startet im Broadway-Filmtheater am Donnerstag, 2. März.



Drucken