Der Musikverein Trier-Irsch und der wilde Westen

TRIER. Alle drei Jahre veranstalten die Musiker des Musikvereins Trier Irsch ein Konzert-Highlight auf großer Bühne. Das bevorstehende Hallenkonzert am Samstag, 6. Mai, zu dem das 45-köpfige Orchester und seine Dirigentin Michaela Kolz einladen, steht unter dem Thema ‟WILD WILD WEST“.

In Kooperation mit dem ortsansässigen Kirchenchor St. Cäcilia Irsch und dem durch die Karl-May-Festspiele Pluwig überregional bekannten Konrad Wysocki als Erzähler, geht es um 20 Uhr in der Sporthalle Trier-Irsch bei der Konzertreise um die Geschichte des Wilden Westens. Das Konzert nimmt den Zuhörer mit in die Tradition und Geschichte indigener Völker Nordamerikas, lässt Bilder der geschichtsträchtigen Landschaft vor dem geistigen Auge passieren und macht ebenso einen musikalischen Ausflug in die wilde Welt der Cowboys.

Lagerfeuer- und Sonnenuntergangsromantik sind garantiert, nicht zuletzt auch durch die spannenden Erzählungen des Kavalleristen Konrad Wysocki, welcher den geschichtlichen Rahmen durch seine Erzählungen zum Konzert liefert.

Neben traditioneller symphonischer Blasmusik mit Klassikern wie ‟Oregon‟ von Jacob de Haan,‟ Appalachian Overture‟ von James Barnes, sowie dem elegischen Lied ‟Shenendoah‟ von Frank Ticheli, wird als gemeinsames Werk das ‟Moment for Morricone‟ von Chor und Orchester vorgetragen.

Weitere Blasorchesterwerke runden die Konzertreise in den Wilden Westen ab und dabei kommen bekannte Filmmusiken aus preisgekrönten Western wie ‟Die glorreichen Sieben‟ ebenso zum Vortrag wie auch Melodien aus ‟Der mit dem Wolf tanzt‟ sowie die Werke ‟Western Graffiti‟ und ‟Country Music for Brass‟. Der Chor wird neben den gemeinsamen Titeln beider Vereine auch alleine zu hören sein, so zum Beispiel bei einem Ausflug in das Musical Oklahoma oder mit dem texanischen Liebeslied ‟Yellow Rose of Texas‟.

Ein ganz besonderes Highlight stellt für das Orchester mit seinen vielen jungen Musikern die Musik zum Film ‟Children of Sanchez‟ dar, es ist eine musikalische Herausforderung, der sich das Orchester mitsamt seinen jungen Solisten gerne stellen möchte. Verstärkt werden die Musiker von einem Gitarristen und einem Bassisten, was für Musikvereine nicht üblich ist, aber das Klangspektrum eigens für dieses Werk erweitern soll.

Karten sind erhältlich bei allen aktiven Musikern, sowie den Firmen Elektro Dahm in Irsch und Salon Faldey in Filsch. VK: 8 €/AK: 10 €

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist frei. Weitere Informationen zum Verein und zum Orchester finden sich auf der Homepage. (tr)



Drucken