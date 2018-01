Der Nachtwächter und der junge Revolutionär

TRIER. Wenn es um Karl Marx geht, dann gibt es einen, der eine ganze Menge über diesen Mann erzählen kann: Jacobus Fischer. Der Mann ist Schankwirt und Nachtwächter. Wen wundert es, dass diesem Mann nichts verborgen bleibt. Ein unerschöpflicher Quell des nachbarschaftlichen Wissens, eine wandelnde Lokalzeitung. Kein Wunder, dass dieser Mann in den Diensten der Trier Tourismus und Marketing (ttm) steht. Denn die braucht angesichts der Ströme von Touristen Menschen, die sich gut in Trier auskennen.

Man sieht Norbert Käthler, Chef der ttm, an, dass ihm der Spaziergang mit dem Nachtwächter durch das abendliche Trier viel Vergnügen bereitet. Kein Wunder, denn in der Person von Alf Keilen – er spielt schon seit geraumer Zeit den Nachtwächter Jacobus Fischer – hat die ttm einen Mann an Land gezogen, der zum einen als Geograph und Verkehrsplaner über ein profundes Wissen verfügt und dem als Mundartautor und Karnevalist die Unterhaltung der Menschen nicht fremd ist. “Ein Nachtwächter muss laut sein”, sagt er und ruft mit donnernder Stimme über den Platz nach der Mutter von Karl Marx. Die hört ihn zwar nicht, dafür kommt aber der Sohn aus dem Haus schräg gegenüber der Porta Nigra, in dem Karl Marx bis zu seinem Abitur im Herbst 1835 wohnte. Dargestellt wird der junge Marx von Henning Laufer, der ebenfalls in den Diensten der ttm steht.

Normalerweise laufen sich der Nachtwächter und der junge Marx nicht über den Weg. Aber an diesem Abend stellt die ttm ihr neues Programm vor, mit dem die Gästeführer viele Facetten aus der Lebenswelt des Philosophen beleuchten wollen. “Wenn es um die Frage geht, wie man Geschichte lebendig machen kann, sind wir von der ttm ganz vorne mit dabei”, sagt Norbert Käthler stolz. Die Gesichter der die Vorführung begleitenden Gästeführer zeigen, wie ernst jeder einzelne von ihnen seine Aufgabe sieht und in welchem Maße man sich damit identifiziert.

Alle Kombinationen sind denkbar

Selbstverständlich sei es auch möglich, die Führung des Nachtwächters – die Tour geht von der Porta Nigra bis zum Geburtshaus von Karl Marx in der Brückenstraße und dauert etwa zwei Stunden – mit anderen Führungen zu kombinieren und dabei auch Karl Marx mit ins Boot zu holen, betont der ttm-Chef. Das alles bedürfe nur einer entsprechenden Absprache.

Alf Keilen hat die Führung “Karl Marx, der Nachtwächter und die Revolutionäre” selbst entwickelt. Die Geschichte ist ihm wichtig: “Ich will den Menschen ein Gefühl dafür geben, wie das Leben in Trier zum Mitte des 19. Jahrhunderts war. Dabei weiß er aber auch, dass die Unterhaltung bei solchen Führungen nicht zu kurz kommen darf: “Mein Karl Marx muss vor allem auch menschlich sein, der muss die Menschen auch mal zum Lachen bringen, sonst funktioniert das nicht”, sagt er und fragt den jungen Marx, ob er schon in der Schänke seinen Wein oder Viez genossen habe. “Wein”, antwortet der prompt, “vom Arzt verordnet.”

Aktuell stehen im Führungsprogramm der ttm zwölf verschiedene Touren zum 200. Geburtstag des Philosophen zur Auswahl. Im vergangenen Jahr verkaufte die ttm nach den Worten Käthlers 8100 Führungen. Insgesamt hätten knapp 200.000 Menschen die Dienste der ttm in Anspruch genommen. Ein Service, der in 16 Sprachen angeboten werde, so Käthler. (rl)

Infobox Karl-Marx-Führungen

Karl Marx, der Nachtwächter und die Revolutionäre: Rundgang mit dem Nachtwächter Jacobus Fischer durch Trier im Jahre 1850. Er berichtet aus seinem Leben, von der erfolglosen 1848er Revolution und spricht über den Trierer Jung Karl Marx. Dauer der Führung: 120 Minuten. Preis für Gruppen: 120 Euro.

Auf den Spuren von Karl Marx: Zweistündiger Rundgang zu den Orten, an denen Karl Marx in Trier gelebt, gefeiert und geliebt hat. Preis für Gruppen: 100 Euro. Die Führung gibt es auch in Englisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch.

Karl Marx – Dichtung und Wahrheit: Eine unterhaltsame Führung zu Karl Marx, bei der die Besucher raten müssen, ob das, was erzählt wird, stimmt oder nicht. Dauer der Führung: 90 Minuten. Preis für Gruppen: 100 Euro.

Wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte: Karl Marx liebte edlen Rebensaft und in seinen Schriften spielte die Notlage der Moselwinzer in den 1830er und 1840er Jahren eine große Rolle. Dauer der Führung: zwei Stunden. Preis für Gruppen: 100 Euro.

Mit 200 km/h ins Marx-Zeitalter: Der Liedermacher Andreas Sittmann nimmt die Besucher mit auf eine musikalisch-literarische Reise durch Triers Gassen im 19. Jahrhundert. Dauer der Führung: zwei Stunden. Preis für Gruppen: 150 Euro. Hierzu gibt es auch ein vierstündiges Bühnenprogramm mit vier Musikern, das ebenfalls über die ttm gebucht werden kann (Preis auf Anfrage).

Begegnung mit Marx: Die Führung ist eine moderne Interpretation des Kommunistischen Manifests. Darin steht bekanntlich geschrieben: „Ein Gespenst geht um in Europa.“ Und jetzt kann man dem Trierer Revolutionär leibhaftig begegnen. Dauer der Führung: 120 Minuten. Preis für Gruppen: 150 Euro.

Marx tischt auf: Kulinarische Reise zu den Wohnorten von Karl Marx in Trier. Den Besuchern wird ein Drei-Gang-Menü serviert, dazu wird ihnen ein 30-minütiges Theaterstück zu Leben und Werk des Philosophen gezeigt. Basispreis bis 40 Personen: 400 Euro zzgl. Menüpreis von 33 Euro/Person. (tr)



