Der neue Stadtvorstand ist komplett

TRIER. Thomas Schmitt, Kandidat von CDU und Grünen, ist der neue hauptamtliche Beigeordnete für den Geschäftsbereich Kultur, Tourismus, Recht, Sicherheit und Ordnung. Bei der Wahl am Mittwochabend erhielt der Saarländer 28 von 55 Stimmen bei fünf Enthaltungen. Wann genau Schmitt sein neues Amt antreten wird, steht im Augenblick noch nicht fest. Aus dem Rathaus heißt es, dass das so schnell wie möglich geschehen soll.

Von Rolf Lorig

Irgendwie scheint sich in Trier für die SPD alles zu wiederholen. Als 2007 die Wahl eines neuen Baudezernenten anstand, schickten die Sozialdemokraten die parteilose Beatrice Soltys ins Rennen. Doch das war rasch zu Ende, gewählt wurde – dank der Unterstützung der damaligen UBM – das CDU-Mitglied Simone Kaes-Torchiani.

Zehn Jahre später. Erneut steht die Wahl eines Beigeordneten an. Die CDU und ihr grüner Bündnispartner schickten das CDU-Mitglied Thomas Schmitt ins Rennen. Und die SPD erneut eine parteilose Kandidatin. Judith Schinker aus Dresden ist Rektorin der dortigen Musikhochschule. Aus kulturpolitischer Sicht ein Volltreffer. Doch obwohl die Kandidatin im Vorfeld von den Linken, der FDP und der Piratin sowie bei der eigentlichen Wahl auch von der AfD unterstützt wird, gewinnt Thomas Schmitt die Wahl. Mit 28 Stimmen geht er als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervor.

Zuvor hatten sich die beiden Kandidaten nochmals vorgestellt. Dieses Mal vor dem gesamten Stadtrat. Ihre Ideen zum Amt hatten sie bereits einige Tage zuvor im Gespräch mit den Fraktionen dargelegt, die Inhalte waren damit bekannt. Jetzt ging es um die Außendarstellung. Und da konnte Thomas Schmitt nicht wirklich überzeugen. Eigentlich sollte ein Landtagsabgeordneter den Auftritt vor vielen Menschen gewohnt sein. Schmitt aber stand bei seiner Präsentation völlig unter Strom, rutschte unentwegt auf seinem Stuhl herum, griff gefühlt alle paar Sekunden an die Brille, klebte am Manuskript und las es hastig herunter.

Ganz anders Judith Schinker. Eine aufrechte Körperhaltung, ständiger Blickkontakt zum Publikum und eine weitgehend freie Rede mit Beweisen von Humor zeugten von einer Frau, die weiß, wie selbst knifflige Themen auch einer größeren Versammlung vermittelt werden können.

Schinker ohne Chance

Doch trotz der deutlich besseren Vorstellung ihrer Person hatte die Hochschulrektorin an diesem Abend keine Chance. Zum einen fehlte der SPD mit Carl-Ludwig Centner urlaubsbedingt ein wichtiger Wahlmann. Doch er alleine hätte es nicht retten können. Dazu hätte es auch der vier UBT-Stimmen bedurft, plus einer oder zwei weiterer aus einem anderen politischen Lager.

Nach der Präsentation der Kandidaten hatten die Fraktionsvorsitzenden das Wort. Udo Köhler (CDU) stellte die Parteizugehörigkeit von Schmitt in den Mittelpunkt seiner Ausführungen, betonte dessen politische Erfahrungen. Sein Dank galt Thomas Albrecht für dessen loyale Haltung – Albrecht hatte sich ebenfalls beworben, war dann aber in einer fraktionsinternen Abstimmung gegen Schmitt gescheitert.

Sven Teuber (SPD) stellte den Menschen Judith Schinker in den Mittelpunkt seiner Ausführungen; in Art und Erfahrung sowie der Führungsstärke der Kandidatin sah er eine sehr gute Ergänzung für den amtierenden Stadtvorstand. Für ihn machte es einen großen Unterschied, ob man Kultur nur aus dem Hobbybereich kenne oder ob man wie Schinker damit beruflich umgehe.

“Führungspersonal muss für politische Inhalte stehen”

Reiner Marz (Grüne) machte seine Position sogleich deutlich: Es sei ein Irrglaube anzunehmen, dass Parteilosigkeit bereits eine Qualifikation darstelle. Vielmehr brauche man Politiker an der Spitze, die durch ihre politische Haltung Gewähr dafür bieten, Projekte auch umsetzen zu können. Auch er bedankte sich bei Thomas Albrecht für dessen Kandidatur und dafür, wie er mit der Niederlage umgegangen sei (siehe Anm.d.Red. unten).

Für die UBT wetterte Christiane Probst über die Strategie von CDU und deren Bündnispartner. Es gehe bei dieser Wahl nicht um den besseren Kandidaten oder die bessere Kandidatin, sondern einzig um den Erhalt des schwarz-grünen Bündnisses und damit um den Erhalt der Macht. Doch diese Erkenntnis ging dann doch nicht so weit, die Kandidatur von Judith Schinker zu unterstützen. Man wolle sich nicht instrumentalisieren lassen, sagte Probst und teilte mit, dass es bei der Wahl keinen Fraktionszwang geben werde.

Beide Kandidaten seien bei den Linken sehr gut angekommen, führte Theresa Görgen aus. Doch habe man sich letztlich für die Kandidatin aus Dresden entschieden, die mit ihren Führungskonzepten und ihrer Einstellung zu Arbeitnehmerrechten voll überzeugt hätte. In der Person von Judith Schinker würden die Linken die ideale Besetzung für dieses hochkomplexe Dezernat sehen, zudem würde ihre Kompetenz den Stadtvorstand sehr gut ergänzen.

Tobias Schneider (FDP) betonte, dass der FDP die Entscheidung nicht schwer gefallen sei. Die Führungs-, Verwaltungs- und Kulturerfahrung von Judith Schinker hätten sich bei den Gesprächen deutlich hervorgehoben. Der Kandidatin mangelnde politische Erfahrung vorzuwerfen, sei völlig falsch. Aus eigener Erfahrung wisse er, wie hochpolitisch die Arbeit im Senat einer Hochschule sei. Seine Kritik galt der UBT, der er ‟Haltungslosigkeit‟ angesichts einer Entscheidung mit dieser Tragweite vorwarf.

Als nächster Redner hätte Michael Frisch die Haltung der AfD darstellen können, doch er verzichtete auf eine Wortmeldung. So war es dann an Darja Henseler (Piraten), ihre Position zu erläutern. Auch sie attestierte Judith Schinkler sehr viel Erfahrung im Bereich der Kultur. Zudem verfüge sie über eine klare Kommunikation und ein sehr gutes Gespür für Menschen, ihr Handeln sei geprägt von einem sachlich-analytischen Verstand.

Kurz vor 22 Uhr war es so weit: Eine der neuen Übertragungskameras, die die Wähler in der Kabine hätte beobachten können, wurde abgeschirmt und Bertrand Adams (CDU) konnte als erstes Ratsmitglied den Wahlgang eröffnen.

Jetzt beginnt die Arbeit

Ein Kommentar von Rolf Lorig

Die Würfel sind gefallen, der Stadtrat hat sich entschieden. Der saarländische CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schmitt wird der neue Kulturdezernent der Stadt Trier. Für welche politischen Inhalte er steht, wird Schmitt demnächst den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt durch seine Arbeit verdeutlichen können und müssen. Für Reiner Marz von den Grünen ist mit seiner Wahl ein Wunsch in Erfüllung gegangen: Das Spitzenpersonal braucht Stallgeruch, darf parteipolitisch nicht neutral sein. Wieweit grüne Positionen sich in der Arbeit von Schmitt wiederfinden werden, auch das wird er unter Beweis stellen müssen.

Wichtig ist, dass Thomas Schmitt nun schnell seinen Platz im Stadtvorstand finden wird. Welch elementare Bedeutung es hat, dass alle vier Mitglieder an einem Strang ziehen, zeigt der leidvolle Blick in die Geschichte der Trierer Kommunalpolitik der letzten Jahre. Doch das ist mittlerweile Geschichte. Denn glücklicherweise hat sich der Stadtvorstand seitdem in Teilen erneuert.

Doch immer dann, wenn Parteiinteressen in den Vordergrund rücken, droht die Gefahr einer Wiederholung. An der weder die Politik noch die Bewohner dieser Stadt interessiert sein werden. Darum sollte Schmitt jede nur erdenkliche Hilfestellung erhalten, die ihm den Start im neuen Amt erleichtert. Und gleichzeitig den Blick für die zahlreichen und alles andere als leichten Entscheidungen schärfen, die diese Stadt für die Zukunft braucht.

Anm.d.Red.

In der ursprünglichen Version des Textes hieß es, auch Reiner Marz habe sich bei Thomas Albrecht dafür bedankt, dass er seine Kandidatur rechtzeitig zurückgezogen hatte. Das “falsche Zitat” beruhte auf einem Verständnisfehler. Reiner Marz hatte sich bei Albrecht für dessen Kandidatur bedankt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (tr)



