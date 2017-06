Der OB zu Besuch im KiTa-Containerdorf

TRIER. Ein Versprechen von November 2016 gegenüber Pfalzels Kita-Kindern hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe jetzt eingelöst: Er stattete dem “Containerdorf“ einen Besuch ab. Im Gepäck hatte er zudem viel Optimismus für den problemlosen Weg hin zum fertigen Kindergarten-Neubau.

Von Christine Cüppers

“Wenn ihr mich einladet, besuche ich euch in eurem Container-Kindergarten.“ Das hatte OB Leibe den Vorschul-Kindern aus Pfalzel versprochen, die am 24. November 2016 den Tannenbaum vor seinem Dienstzimmer weihnachtlich geschmückt hatten. Die Einladung kam – und der OB jetzt auch nach Pfalzel. Zusammen mit Werner Theis, Leiter der Kita-Abteilung beim städtischen Jugendamt, ließ sich Triers Stadtoberhaupt die Übergangs-Kita zeigen.

Begleitet von Angelika Reyer-Kalter, kommissarische Kita-Leiterin, und Anne Breit-Klären, Gesamtleitung der Kita gGmbH, folgte Leibe den größeren Kindern, die sich nur so in der Aufgabe als “Reiseleiter“ wetteiferten. “Das hier ist der Forscherraum“, hieß es hinter der ersten Tür, in der die unterschiedlichsten Materialien zum Experimentieren und Forschen einladen. “Und wir haben auch Tiere hier“, erklärte Alexander und zeigte dem Besucher voller Stolz die Stabheuschrecken im Terrarium.

53 Container sind die Bleibe für die KiTa

Bibliothek und Turnhalle, Bastelraum und die große Küche führten die Kinder dem OB vor. Und natürlich auch das Außengelände, auf das an diesem Nachmittag ordentlich die Sonne herunterschien. Insgesamt 53 Container bilden seit April 2016 die Bleibe der Kita St. Adula. Die ursprüngliche Unterkunft hatte aufgrund von Schimmelbefall geschlossen werden müssen. Jetzt warten Kinder, Erzieher und Eltern gespannt und sehnsüchtig, wann der angekündigte Neubau endlich Gestalt annehmen wird.

“Anfang Januar spätestens rechne ich dem Baubeschluss. Im dritten Quartal 2019 werden wir dann Eröffnung feiern“, kündigte Wolfram Leibe an. Er sei sehr optimistisch, dass der Weg nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss und der derzeitigen Offenlegung des Planes jetzt zügig und problemlos weiter gegangen werden könne. “Wenn alle Beteiligten zu Kompromissen bereit sind, können gute Lösungen entstehen“, betonte der OB. In Pfalzel habe er bisher große Einigkeit erlebt, und auch in Bezug auf Unstimmigkeiten mit einem Gewerbebetrieb sei sicher eine Einigung zu erzielen.

Platz für sieben Gruppen soll der Neubau in Trägerschaft des Bistums künftig bieten. Errichtet wird er als “architektonisches Baukastensystem“, wie Werner Theis erklärte. Bei dieser Variante sind die einzelnen Module einmal von einem Architekten geplant und werden dann für die Kitas, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse zusammengestellt. Die Kosten für den zweigeschossigen Neubau sind auf 4,5 Millionen Euro kalkuliert.

Bis es soweit ist, wünschen sich Kinder und Erzieher im Container vor allem “eine funktionierende Kühlung und Lärmschutz“, wie Leiterin Reyer-Kalter mitteilte. Für beide Problemfelder sagten Leibe und Theis schnelle Abhilfen zu. “Dann sehen wir uns bald zum Spatenstich“, verabschiedete sich der OB, begleitet von herzlichen “Tschüss“ der Pfalzeler Kinder.



