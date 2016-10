Der Ostfriese, dem die Herzen zufliegen

TRIER. Seit über 50 Jahren blödelt der gebürtige Ostfriese Otto Waalkes auf Deutschlands Bühnen. Am Mittwoch war er in der Trierer Arena zu Gast, wo er sein neuestes Programm ‟Holdrio again‟ präsentierte. Rund 3300 Besucher erlebten einen ebenso vergnüglichen wie kurzweiligen Abend.

Von Rolf Lorig

Humor ist eine komplizierte Angelegenheit. Was dem Einen gefällt, muss den Anderen noch lange nicht vom Stuhl reißen. Was der Auftritt von vielen selbsternannten Comedians heute immer wieder unter Beweis stellt. Bei Otto scheint diese Regel aber nicht zu greifen. Otto eint die Menschen. Wenn der Mann mit der hohen Stirn und den wenigen verbliebenen dünnen Haaren die Bühne betritt, fliegen ihm sofort alle Herzen zu.

Der Ostfriese ist ein Menschenfänger. Sein keckerndes Lachen, seine nach wie vor blitzenden Augen, seine helle Stimme und seine unverwechselbare Körpersprache – all das macht den Künstler Otto Waalkes aus. Seine 68 Jahre sieht man dem Mann nicht an. Gut, es sind einige Falten dazu gekommen. Und seine Stirn ist noch höher geworden. Aber wozu gibt es Make up und Baseball-Kappen mit selbst kreierten Engelsflügeln an der Seite? Letztere wechselt er während seiner zweistündigen Show mindestens so oft wie seine Gitarren. Nein, Otto ist nicht alt geworden. Erfahrener, ja. Und sein Publikum ist mit ihm gereift. Zumindest die Älteren. Denn Otto verbindet auch die Generationen. Die Altersspanne reichte in der Arena von sieben bis 70. Viele der Besucher hatten ihre Kinder oder Enkelkinder mitgebracht. Und die nutzten ihre Chance, als Otto seine mitgebrachten Ottifanten verschenken wollte. Da kam es zu einem Sturm der Kleinen auf die Bühne, den der Ostfriese wohlwollend mit einer Reihe von seinen Plüschtieren honorierte.

Der Unterschied von Otto zu den Comedians von heute liegt im Humor. Gut, auch Otto kann etwas derb sein. Aber: Otto verletzt nicht. Kostprobe: ‟Mein Großvater, der war so langsam in seinem Auto unterwegs, der konnte nicht geblitzt werden.” Pause. ‟Der wurde gemalt.”

Zurück zum Menschenfänger. Wenn Otto sich die Gitarre umhängt und in die Saiten greift, singt das Publikum sofort mit. Die Schlagerparade rauf und runter. So kann man auch einen Abend gestalten. Otto trocken: ‟Von Ekstase hat keiner was gesagt. Aber wenn Sie mögen…‟ Dem Publikum gefällt’s und Otto stellt mit breitem Grinsen und blitzenden Augen fest: ‟Eigentlich hätte ich ja heute Abend Eintritt zahlen müssen.”

Ja, der Ostfriese hat nach wie vor Spaß an seinen Auftritten. Sein Lachen ist echt, was seine Situationskomik immer wieder aufs Neue unter Beweis stellt. Wie in dem günstigen Moment, als jemand aus dem Publikum einen ruhigen Augenblick nutzt, um lautstark den Namen des Künstlers zu rufen. Otto trocken: ‟Oh, er hat mich erkannt!” Und sofort hat er die Lacher wieder auf seiner Seite.

Otto der Profi: Mancher Künstler vermag während einer Tournee kaum zu sagen, in welchem Ort er gerade auf der Bühne steht. Nicht so Otto. Er hat sich genauestens vorbereitet, weiß woher seine Gäste kommen: ‟Aus Salmrohr, Wittlich, Hockweiler, St. Wendel, Heiligkreuz…‟ Begeisterte Zustimmung, jeder nimmt im Geist Ott mit nach Hause.

Am Ende des Abends fällt der Abschied schwer. Nach genau zwei Stunden beendet der Ostfriese offiziell sein Programm, lässt sich aber gerne noch für einige Zugaben wieder auf die Bühne rufen. Und gibt, sichtlich zufrieden, dabei auch das Versprechen, wieder nach Trier zu kommen…