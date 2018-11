TRIER. Egal ob angehende Abiturientinnen und Abiturienten gerne Lehrer/-in werden möchten oder ein Studium in Rechtswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Geschichte oder Betriebswirtschaftslehre anstreben: Studieninteressierte können ihr Studium an der Universität Trier vom kommenden Jahr an auch zum Sommersemester beginnen.

Insgesamt stehen rund 40 zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge nun auch zum Sommersemester zur Auswahl. Dazu zählen Fächer, die nur an sehr wenigen Universitäten in Deutschland angeboten werden, wie Ägyptologie, Phonetik und Papyrologie. Ausgenommen vom Studienbeginn im April sind nur einzelne zulassungsbeschränkte Studiengänge (NC), für die man sich weiterhin nur zum Wintersemester bewerben kann.

Insbesondere rheinland-pfälzische Schüler, die ihr Abitur zwischen Januar und März ablegen, können nun direkt von der Schule ins Studium starten. Voraussetzung dafür ist die fristgerechte und vollständige Einschreibung.

Weitere Informationen auf sommersemester.uni-trier.de. (tr)



