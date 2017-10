Der Spiegelplast, die Kommunalpolitik, das Ende einer Idee

TRIER. Die Magie eines Spiegelpalastes in den Kaiserthermen, dazu Stars wie Katharina Thalbach, Elke Heidenreich oder den Chinesischen Nationalzirkus erleben − diese Idee wollte der TV-Schauspieler (mehr als 180 Kino- und TV-Rollen, darunter Stromberg, Rentner-Cops, Rettungsflieger) und Geschäftsführer der Eifel Kulturtage, Rainer Laupichler, 2019 realisieren. Mit Stolz weist er darauf hin, “dass die Eifel-Kulturtage in 2016 eine Auslastung von 94 Prozent hatten und in den elf Jahren ihres Bestehens noch keinen Cent Schulden gemacht haben”. Für seine Idee hatte Laupichler bereits erste Kontakte zu Künstlern und zur Trierer Gastronomie geknüpft. Doch bei der Präsentation in der jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses gab es nach reporter-Informationen Probleme bei der Kommunikation. Jetzt hat Laupichler sein Projekt erst einmal zurückgezogen, auf Eis gelegt und seiner Enttäuschung via Facebook freien Lauf gelassen. Für den reporter hat sich Rolf Lorig das Konzept mal angeschaut und mit Rainer Laupichler sowie Mitgliedern aus dem Kulturausschuss gesprochen.

Spiegelpalast? Ein Begriff, der noch aus einer anderen, längst vergangenen Zeit stammt. Genauer gesagt waren Spiegelpaläste in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts en vogue. Prachtvoll ausgestattete Zelte, die − der Name verrät es bereits − rundum verspiegelt waren und der gepflegten Unterhaltung dienten. Hier amüsierte sich die bessere Gesellschaft, speiste, trank und tanzte.

In den 1970er Jahren lebte die Tradition der Spiegelzelte wieder auf. Einige der historischen Zelte existierten noch. Maßgeblich zur Renaissance trug der Circus Roncalli bei, der sein Publikum ins Spiegelzelt zu ‟Panem et Circenses‟ einlud.

Eine neue Facette für Kultur in Trier

Ein Spiegelpalast im römischen Zentrum von Trier, den Kaiserthermen, das sollte doch eigentlich eine Idee mit Strahlkraft sein, die dem kulturellen Angebot der Stadt eine neue Facette hinzufügt und dieses weiter bereichert, dachte sich Laupichler. Und machte sich ans Werk. Wie jeder Kaufmann erarbeitete er erst einmal eine Kalkulation, die dem reporter vorliegt. Ohne die Hilfe von Sponsoren, das machte die Planung rasch deutlich, lässt sich ein solches Vorhaben nicht realisieren. Also klopfte er bei potenziellen Geldgebern an und fragte auch beim rheinland-pfälzischen Kultursommer nach. ‟Alleine das Land wäre mit 40.000 Euro dabei‟, freute Laupichler sich nach dem Gespräch mit Professor Jürgen Hardeck, dem Chef des Kultursommers. Auch Lotto Rheinland-Pfalz zeigte sich nicht abgeneigt, ebenso Sponsoren aus der Region. Von der Stadt Trier erhoffte sich Laupichler 53.000 Euro, “dann wäre die Sache rund gewesen”.

Über Kulturamtsleiter Roman Schleimer hatte der umtriebige Schauspieler bereits im Oktober/November 2016 sein Konzept eingereicht, “dann aber habe ich erst einmal Monate nicht mehr davon gehört”, sagt er. Sein Pech: Just zu diesem Zeitpunkt kämpfte Thomas Egger als Dezernent um sein politisches Überleben. Dann wurde Egger abgewählt, Oberbürgermeister Wolfram Leibe führte kommissarisch die Geschäfte. Und so kam es, dass alles zunächst einmal auf irgendeinem Schreibtisch liegen blieb.

Der Trailer zum Projekt “Spiegelpalast”

Laupichler selbst war in der Zwischenzeit nicht untätig, führte Gespräche mit Bürgermeisterin Angelika Birk und warb bei den Kulturausschuss-Mitgliedern Ulrich Dempfle (CDU), Hermann Kleber (UBT) und Markus Nöhl (SPD) für sein Vorhaben. Auch bei Norbert Käthler, dem zu diesem Zeitpunkt neuen Chef der Trierer Tourist und Marketing GmbH, wurde er vorstellig. Und dann kam endlich die Einladung, vor dem Kulturausschuss, der solche Ideen unterstützen muss, sprechen zu können.

Unterschiedliche Wahrnehmungen

Doch schon mit der Einladung gab es den ersten Missklang. Nur durch einen Zufall erfuhr Laupichler, dass der Ausschuss nicht im großen Rathaussaal tagen wird, sondern − bedingt durch die Bundestagswahl − im Lesesaal der Stadtbibliothek. Also Anruf beim neuen Kulturdezernenten.‟Herr Schmitt hat sich dafür entschuldigt und den neuen Ort bestätigt‟, sagt Laupichler. Allerdings habe er überrascht feststellen müssen, dass sein Punkt im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt werden sollte. ‟Das ist eine normale Vorgehensweise‟, betont Schmitt gegenüber dem reporter. ‟Schließlich ging es hier um ein noch nicht öffentliches Konzept eines privaten Veranstalters mit den dazu gehörenden Zahlen.”

Was in der Folge im Kulturausschuss passierte, darüber gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Laupichler selbst äußerte sich im Gespräch mit dem reporter überrascht, dass Teile des Ausschusses noch keine Kenntnis von seiner Idee hatten. ‟Ich bin davon ausgegangen, dass meine Gesprächspartner, denen ich zuvor den Spiegelpalast bereits detailliert vorgestellt hatte, dieses Konzept auch in den Ausschuss weitergetragen haben.” Mehr noch: ‟Ich hatte den Eindruck, dass man nicht wirklich an meiner Präsentation interessiert war und spürte deutlich eine innere Ablehnung, die vor allem von der schwarz-grünen Achse ausging.”

Ein Eindruck, gegen den sich Kulturdezernent Schmitt verwahrt. Was er aber bestätigt, ist, dass es insbesondere bei den Kosten ein intensives Gespräch gegeben habe. Schmitt: ‟Ich habe Herrn Laupichler gefragt, ob er seine Kalkulation nicht zu hoch angesetzt habe.” Was Schmitt störte: ‟Wenn ich für eine hochpreisige Gastronomie öffentliche Gelder als Zuschuss beantrage, dann stimmt da etwas nicht.” Er wisse beispielsweise aus Saarbrücken, dass sich dort Spiegelzelt-Veranstaltungen selbst tragen und ohne öffentliche Gelder auskommen.

Und auch an einem zweiten Punkt störte sich der Dezernent: ‟Herr Laupichler hat sich für zehn Tage ein Gehalt von 30.000 Euro eingetragen − das ist ein Drittel von dem, was der künftige Intendant des Trierer Theaters jährlich bekommen wird.”

Laupichler hält dagegen: ‟Was Herr Schmitt hier aber verschweigt, ist, dass ich im Falle eines Scheiterns alleine hafte und dass der Stadt dabei keine Nachteile entstünden. Im Übrigen stecken in dem Konzept etwa 1.300 Stunden Arbeit. Rechnet man das um, kommt man auf einen Stundenlohn von knapp 24 Euro.”

“Projekt könnte eine Bereicherung für die Stadt sein”

Ausschussmitglied Professor Hermann Kleber (UBT) zeigt sich verwundert darüber, dass Laupichler seinen Antrag zurückgezogen hat. Die Meinungsbildung in den Fraktionen sei noch nicht abgeschlossen gewesen, deshalb habe man den Beschluss in die kommende Sitzung vertagt. ‟Dass Herr Laupichler den Eindruck gewonnen hat, dass der Ausschuss an seinem Projekt nicht interessiert sei, kann ich nicht nachvollziehen‟, äußert sich Kleber gegenüber dem reporter. Während der Präsentation und in der anschließenden Fragerunde habe er nicht den Eindruck gehabt, dass die Mitglieder und der Vorsitzende dem Vorhaben, den Trierer Kultursommer für rund zehn Tage mit einem Spiegelpalast in den Kaiserthernen zu bereichern, ablehnend gegenüber gestanden hätten. ‟Das haben mir die vielen Nachfragen nach der grundsätzlichen Ausrichtung und dem Funktionieren eines Spiegelpalastes und der dort angebotenen Veranstaltungen sowie die Fragen nach dem Zielpublikum gezeigt.”

Kleber würde es bedauern, wenn das Vorhaben nun nicht zum Tragen käme: ‟Das Projekt von Herrn Laupichler könnte zweifelsohne eine Bereicherung des Trierer Kultursommers sein. Ähnliches gab und gibt es in Trier bisher nicht. In der Nachfrage des intendierten Zielpublikums sehe ich daher kein Risiko, auch nicht in der Veranstaltungsdauer, dem Konzept und der Organisation, für die Herr Laupichler die nötige Erfahrung mitbringt.” Bedenken hat Professor Kleber bei den Finanzen: ‟Ein Risiko sehe ich in der angedachten Finanzierung. Ein jährlicher Zuschuss in der eingeplanten Höhe ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen aus dem Kulturbudget nicht zu leisten, und eine Anschub-Finanzierung macht nur dann Sinn, wenn man das Format auf Dauer etablieren möchte.”

In der Tat hatte Rainer Laupichler in den Vorgesprächen zum Ausdruck gebracht, dass er die Idee des Spiegelzeltes gerne längerfristig anlegen würde. ‟In der Ausschusssitzung selbst wurde die Frage einer Wiederholung und deren Rhythmus nicht thematisiert − da hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass die Leute, mit denen ich zuvor darüber gesprochen hatte, das ansprechen würden.”

Attraktive Kulturlocation für neue Impulse

Natürlich sollte der Kulturausschuss neue Kulturinitiativen unterstützen, räumt Markus Nöhl (SPD) ein. Auch er hat Gefallen an der Idee mit dem Spiegelzelt gefunden. ‟Das kulturelle Angebot in Trier lebt von der Vielfalt. Hier bietet der Spiegelpalast als attraktive Kulturlocation neue Impulse und interessante Perspektiven‟, befindet er auf Anfrage. Doch wie auch der Kulturdezernent macht Nöhl deutlich, dass sich in anderen Städten solche Projekte finanziell selbst tragen. ‟Daher ist für die SPD-Fraktion die Frage, ob man den Spiegelpalast nach einer anfänglichen Anschubfinanzierung ohne städtische Unterstützung organisieren kann, bedeutend. Da dies leider nicht in Aussicht gestellt werden konnte, sieht die SPD-Fraktion eine Bezuschussung schwierig.”

Und wie sieht Triers Chef-Touristiker ein solches Angebot? Auch ihm hat Laupichler sein Konzept vorgestellt. Der reporter fragt bei Norbert Käthler, Chef der Trier Tourismus und Marketing GmbH, nach. Er sehe kein Alleinstellungsmerkmal, sagt Käthler und verweist darauf, dass es bereits ähnliche Angebote in einem Radius von 200 Kilometern gebe. Anders bewertet er das Angebot mit Blick auf die Menschen der Region. Das sei sicherlich attraktiv. Ob es allerdings das spezifisch römische Profil des Standortes schärfen und herausarbeiten könne, da habe er seine Zweifel. ‟Entscheidend ist für den Stadtmarketingansatz immer, dass sich die künstlerischen Angebote auf die Stadt beziehen.”

Und dann meldet sich noch eine weitere Stimme beim reporter: der ehemalige künstlerische Leiter und Intendant des Mosel Musikfestivals, Hermann Lewen. ‟Spiegelzelte sind doch mittlerweile ausgelutscht‟, sagt Lewen, der auch in seinem Ruhestand der Kultur in der Funktion eines Beraters weiter erhalten bleibt. Der Idee gebe er keine großen Chancen, erklärt er. Überraschend dabei ist, dass Hermann Lewen ungefragt zum Thema Stellung bezieht. ‟Das ist einfach zu erklären‟, sagt der Kulturmanager: ‟Man hat mich gefragt, was ich von dem Projekt halte.”

“Man sollte pflegen, was man hat”

Jetzt muss man wissen, dass Rainer Laupichler mit seinem Spiegelpalast im gleichen Teich angelt, in den auch das Mosel Musikfestival seine Rute ausgeworfen hat. Das Land fördert das Festival über den Kultursommer, und auch die Stadt Trier beteiligt sich mit 30.000 Euro an den Kosten. Der Blick in Laupichlers Kalkulation zeigt, dass er von der Stadt gerne 50.000 Euro hätte. Und das am liebsten über mehrere Jahre.

Für Hermann Lewen ein Unding: ‟Man tut gut daran, das zu pflegen, was man hat. Und sollte es auch noch besser ausstatten, um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen.” Der tiefere Sinn der Worte erschließt sich sofort: Mit über 20 Konzerten jährlich ist das Mosel Musikfestival in Trier stark präsent. Eine Tatsache, die Rainer Laupichler nicht in Abrede stellen will. Aber er fragt: ‟Will ich den Status quo, oder will ich mir auch neue und attraktive Angebote an Land ziehen?” Doch so schnell steckt der frühere Intendant des Mosel Musikfestivals nicht auf. Er warnt davor, dass man sich gegenseitig das Publikum abspenstig mache. Warum, fragt er, sei Laupichler nicht mal zu ihm oder Tobias Scharfenberger (Neuer Intendant des Mosel Musikfestivals; Anm. d. Red.) gekommen, damit man gemeinsame Überlegungen habe anstellen können?

Da habe er wohl etwas vergessen, schmunzelt Laupichler und weist anhand seines Kalenders nach, dass er sich am 16. Februar 2017 in Bernkastel-Kues mit dem damaligen Führungsduo getroffen hat, woran sich nach Information des reporters auch Tobias Scharfenberger erinnern kann. Bei diesem Treffen sei Lewen von der Spiegelpalast-Idee sehr angetan gewesen, habe sogar vorgeschlagen, das Zelt für gemeinsame Projekte zu nutzen, erinnert sich Rainer Laupichler.

Kommt jetzt das Umland zum Zug?

Nach wie vor ist er enttäuscht darüber, dass seine Idee in Trier nicht die gewünschte Unterstützung gefunden hat. ‟Bewirtung, Technik, Kultursommer Rheinland-Pfalz, Künstler standen bereit. Nur der Kulturausschuss Trier findet es nicht förderungswürdig. 14 Monate Vorbereitungszeit in die Tonne kloppen‟, postete er enttäuscht bei Facebook. Hier blieb der ganz große, vielleicht erhoffte Aufschrei aber aus, lediglich 14 Kommentatoren spendeten Trost. So wie Tobias Marenberg: ‟Ein tolles Konzept. Respekt für die Aufbereitung und die Leidenschaft für Kultur. Das ist wirklich ein ganz besonderes Konzept. Sehr schade, dass die ‘Kulturstadt Trier’ dies nicht als förderungswürdig erachtet und auch den Imagegewinn nicht erkannt hat.” Und er schließt mit den Worten: ‟Eine andere Kulturstadt wäre bestimmt froh…”

Was möglicherweise auch so kommen wird. Denn nach eigener Aussage hat Rainer Laupichler bereits einen Verantwortungsträger gefunden, der der Idee des Spiegelpalastes mit seiner programmatischen Mischung von Literatur, Comedy und Jazz bis hin zur Burlesque sehr aufgeschlossen gegenübersteht.

Gut möglich also, dass die Trierer Bürger demnächst ins Umland fahren werden, um dort Katharina Thalbach, Elke Heidenreich oder den Chinesischen Staatszirkus in einem ganz besonderen Ambiente zu erleben.



