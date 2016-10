Der Tarforster Augustinusplatz und das Markttreiben

TRIER. Das Marktgeschehen im Stadtteil Tarforst kann sich weiter entwickeln. Der Bäckerei-Verkaufswagen, der bislang nur mittwochs sein Angebot offerieren konnte, darf jetzt auch samstags auf dem Augustinusplatz seine Waren verkaufen. Das hat Ortsvorsteher Werner Gorges (CDU) in Gesprächen mit der Verwaltung durchgesetzt. Erste Auswirkungen werden ab dem 5. November spürbar sein.

Von Rolf Lorig

Ob ein Stadtteil attraktiv ist, hängt von vielen kleinen Dingen ab. Eine gute Busanbindung, ein funktionierendes Vereinsleben, die Nähe zu Geschäften, Ärzten und Apotheken. Im Fall des Stadtteils Trier-Tarforst sind all diese Dinge bereits gegeben. Dennoch lehnen sich der dortige Ortsbeirat und der Ortsvorsteher nicht untätig zurück. Denn eines der erklärten Anliegen ist es, den großzügig angelegten Augustinusplatz zwischen Sparkasse und dem Geschäftszentrum mit Leben zu erfüllen.

Der Anfang ist bereits gemacht. Im vergangenen Jahr hatte der Ortsbeirat im Sommer zu einem Familienfest auf den Platz eingeladen. Der erhoffte Erfolg blieb nicht aus, weshalb dieses Fest nun alle zwei Jahre wiederholt werden soll. In diesem Jahr wird es auf dem Platz einen Weihnachtsmarkt geben. Stellt sich auch hier der Erfolg ein, soll der Weihnachtsmarkt im Wechsel mit dem Sommerfest ebenfalls zu einer festen Einrichtung werden.

Doch damit nicht genug. Auch die beiden Markttage sollen noch attraktiver werden. Schon seit einigen Jahren bietet Aurelia Grundhöfer mittwochs und samstags frisches Obst und Gemüse an. Ein Angebot, das die Menschen anspricht, besonders samstags ist der Andrang sehr groß.

Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn sich weitere Anbieter dazu gesellen würden, dachten sich die Tarforster Kommunalpolitiker gemeinsam mit Ortsvorsteher Werner Gorges. Bei der Suche war ein weiterer Anbieter rasch gefunden. Die Bäckerei Frick aus Mehring zeigte Interesse und machte bei der geplanten Markterweiterung den Anfang. Seit einigen Monaten ist sie immer mittwochs mit ihrem Verkaufswagen auf dem Augustinusplatz präsent. Die Resonanz in der Bevölkerung auf das Angebot war so positiv, dass Bäckerei-Chefin Marianne Stürmer auch den Samstag als Verkaufstag in Erwägung zog. Doch so einfach sollte das zunächst aber nicht funktionieren. Denn die Stadtverwaltung hatte laut Stürmer wegen der Auffahrt des Verkaufswagens auf den Platz Bedenken. Die aber konnten weder der Ortsvorsteher noch die Unternehmerin verstehen. Denn wenn der Verkaufswagen mittwochs bedenkenlos auf das Gelände fahren konnte, dann sollte dies doch eigentlich auch samstags möglich sein.

Werner Gorges intervenierte bei Thomas Egger und nach einigen Gesprächen lenkte die Verwaltung schließlich ein. ‟Ab November kann ich an beiden Markt-Tagen mit meinem Verkaufswagen auf dem Platz präsent sein‟, sagte Marianne Stürmer dem reporter. Die Kundschaft wird es freuen, denn auch hier gab es in der Vergangenheit Unverständnis dafür, dass der Bäcker-Verkaufswagen an Samstagen nicht präsent sein durfte.

Von einem möglichst breiten Warenangebot profitieren alle

Und wie geht es nun weiter? Der Ortsbeirat würde sich über zusätzliche Angebote freuen. Eine Käserei scheint Ortsvorsteher Gorges denkbar. Eine unverbindliche Anfrage habe es bereits von einem Unternehmen gegeben, das italienische Produkte vertreibt. Auch Aurelia Grundhöfer kann einer Ausweitung des Marktes durchaus etwas abgewinnen: ‟Wenn das Angebot breiter wird, kommen auch mehr Menschen. Und davon profitieren dann auch die Marktbetreiber.” Dem schließt sich Marianne Stürmer an. Auch sie weiß von einem Interessenten, hat den Kontakt zu Ortsvorsteher Gorges bereits hergestellt.

Und die Kunden selbst? Annette Kapfenberger kommt regelmäßig zum Einkauf hierher. Sie ist aus Frankfurt zugezogen und schätzt die Wohngegend auf dem Tarforster Plateau. Den Vergleich mit Frankfurt will sie nicht bemühen, dort gebe es sehr große Bauernmärkte, sagt die junge Frau. Sie sei aber sehr froh, dass das Marktangebot auf dem Augustinusplatz wachse. Wenn nun noch einige Anbieter mit zusätzlichen Produkten kommen würden, wäre das eine feine Sache. Allerdings räumt sie ein, dass man erst einmal die entsprechende Nachfrage testen müsse.

Begeistert vom Angebot ist auch eine andere Kundin, die aber ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. Sie kommt regelmäßig aus Gusterath, weil sie das erhältliche Frischeangebot überzeugt. Was ihr besonders gefällt, sind die Backwaren: ‟Hier bekomme ich Brot, das nicht aus Backmischungen stammt und das auch für Allergiker geeignet ist.”

Dass die Bäckerei Frick nun auch samstags ihre Backwaren hier verkaufen kann, wird Auswirkungen auf den Bäckereibetrieb haben. Denn da Marianne Stürmer samstags ebenfalls auf dem Konzer Markt vertreten ist, wird sie künftig einen weiteren Verkaufswagen und eine Verkaufskraft einsetzen müssen. Welchen Markt sie dann selbst besuchen wird, darüber wird sie bis dahin noch nachdenken können.

Über das Einlenken der Verwaltung freut sich aber auch Ortsvorsteher Gorges. Zusammen mit den Mitgliedern des Ortsbeirates hofft er nun auf weitere Interessenten, die mit ihren Produkten das Marktgeschehen auf dem Augustinusplatz noch interessanter gestalten können.