Der Tragödie nächster Teil

Am 12. Dezember wird sich der Vorhang zum vorerst letzten Akt im Theater-Skandal heben. Diesen Tag als historisch zu apostrophieren, ist durchaus berechtigt. Noch nie in der Geschichte der Stadt wurde ein Dezernent vorzeitig aus seinem Amt abgewählt. Die Dimension des Vorgangs manifestiert sich auch darin, dass die SPD den Abwahl-Antrag gegen den eigenen Dezernenten initiierte. Nach Intendant Karl Sibelius, dessen Trierer Zeit heute endet, fällt mit Thomas Egger ein weiterer Protagonist über das Geflecht aus Lügen, versuchten Vertuschungen und millionenschweren Finanzlöchern. Sieben lange Monate sind dann vergangen, seit der reporter mit Das Minus-Haus den Finanz-Skandal am Stadttheater aufdeckte. Die Zeit zwischen Mai und Dezember war kein Ruhmesblatt für die hiesige Politik. Zurück bleiben ein Stadtrat, der in der aktuellen Besetzung seine Glaubwürdigkeit komplett verspielte und nur noch auf Abruf agiert, sowie ein ramponiertes Kulturhaus, das ob der zaudernden und zögernden Haltung von Rat und Ausschüssen in der schwersten Existenzkrise seiner über 200-jährigen Geschichte steckt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) wird es nun richten müssen. Denn der Stadtchef wird das Theater nach der Egger-Abwahl unter seine Fittiche nehmen – mindestens bis zur Wahl eines neuen Dezernenten in spätestens drei Monaten. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen den Bericht der Rechnungsprüfer angefordert. Liegt der vor, will die Behörde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Egger und Sibelius prüfen (siehe Extra). Ein kommentierender Überblick von Eric Thielen

Die politische Szene wartet mit Spannung darauf, ob Thomas Egger seinen letzten Auftritt vor dem Rat nach fast sieben Jahren Amtszeit zu einer Generalabrechnung nutzen wird. Manch einer sollte sich warm anziehen, wenn er am 12. Dezember zur Sondersitzung des Rates am Augustinerhof eintrudelt – gedanklich allemal, weniger wegen der aktuell niedrigen Temperaturen. Der ehemalige Chef der Liberalen ist für seine Eloquenz bekannt. Eggers Gegner gebrauchen lieber die Vokabel “berüchtigt”. Die jüngste Sitzung im Aufsichtsrat des Mosel Musikfestivals leitete der Sozialdemokrat jedenfalls professionell und unaufgeregt. Dort ließ er schon mal durchblicken, dass er seinen Job in Trier gerne weitergemacht hätte.

Anfang April beim Eklat um die abgesagte Tanz-Performance NeroHero hatte Egger noch prognostiziert, dass er seine Amtszeit trotz der massiven Kritik zu Ende bringen werde. “CDU und Grüne können toben, wie sie wollen, ich bleibe!”, hatte er gesagt. Eine gewagte Prognose. Denn auf den NeroHero-Eklat folgte unmittelbar der Theater-Skandal. Aussitzen im Kohlschen Modus wolle er den, betonte er Mitte Mai gegenüber dem reporter. Gleich seinem vorderpfälzischen Landsmann aus Oggersheim traute auch der Mann aus der Ludwigshafener Gartenstadt sich ein dickes politisches Fell zu. Das wird ihm nun gegerbt – und das ausgerechnet von der eigenen Partei, der Egger sich erst im Sommer vergangenen Jahres anschloss.

Wie Öl und gefrorener Joghurt

Dass es überhaupt dazu kommt, liegt auch an der tief gestörten Beziehung zwischen Dezernent und Oberbürgermeister. Leibe und Egger, das passt zusammen wie Öl und gefrorener Joghurt. Wo der eine geschmeidig politische Chancen austariert, thront der andere barockhaft und buddhagleich im unbeirrbaren Glauben an die eigene Unfehlbarkeit in höheren Sphären. Man kann es auf ein simples Adjektiv herunterbrechen: Egger ist, war und wird weiter beratungsresistent sein. Das musste Leibe erfahren, der dem Parteifreund goldene Brücken baute. Das mussten Partei und Fraktion erfahren, die mal mit Engelszungen, dann wieder mit dem verbalen Hammer den eigenen Mann zur Kurskorrektur drängten. Das mussten die Presseleute im Rathaus erfahren, die Egger zu einer anderen Strategie in der Kommunikation bewegen wollten und die schließlich resigniert aufgaben.

Folglich fällt der Dezernent mehr über sich selbst als über den Skandal an sich. Wer die turnusmäßigen Pressekonferenzen des Stadtvorstandes, an denen Leibe und Egger zugegen waren, genau beobachtete, der konnte schon an Mimik und Gestik erkennen, wie abgrundtief belastet das Verhältnis zwischen Dezernent und Oberbürgermeister ist. Ergriff Leibe das Wort zum Theater-Skandal, verdrehte Egger die Augen, die Mundwinkel zuckten permanent. Setzte Egger zu einem seiner auch bei Journalisten gefürchteten Monologe an, fiel Leibe dem Parteifreund ins Wort. Eggers Gesicht nahm dann fast groteske Züge an.

Der Hochmut des Noch-Dezernenten speist sich vorderhand aus der Vor-Leibe-Zeit. Klaus Jensen ließ den Kollegen stets gewähren. Egger agierte autonom, bei der Kultur sogar autark. Denn die tangierte den ehemaligen Oberbürgermeister höchstens peripher, wenn überhaupt. Egger galt als Kronprinz des Stadtchefs, zumal das Verhältnis zwischen Ex-Dezernentin Simone Kaes-Torchiani (CDU) und Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) ähnlich zerrüttet war wie aktuell jenes zwischen Leibe und Egger. Der Kultur- und Wirtschaftsdezernent war Jensens rechte Hand und dessen mentale wie strategische Stütze im schwierigen Binnenverhältnis des Stadtvorstandes. Jensen konnte noch sagen, Egger sei ein guter Dezernent. Der neue Stadtchef sagte das nie.

Denn Jensen-Nachfolger Leibe fährt eine völlig andere Linie im Rathaus als sein Vorgänger. Der Badener mischt sich ein, fordert und verlangt, stellt Fragen, bohrt und hakt nach. Ausflüchte lässt er nicht gelten, Fehler sind ihm zuwider, und auf die umfassende Kommunikation sowohl intern als auch in der Außendarstellung legt Leibe höchsten Wert. Während Birk und auch Dezernent Andreas Ludwig (CDU) dem veränderten Klima im Rathaus offen begegnen, konnte und wollte Egger sich mit dem Wechsel in der politischen Großwetterlage nie wirklich arrangieren.

Eggers Nibelungentreue

Der Theater-Skandal legte schließlich schonungslos offen, dass Dezernent und Oberbürgermeister an zwei verschiedenen Strängen ziehen. Leibe stärkte seinem Parteifreund während der vergangenen Monate nie wirklich den Rücken, und Egger unterließ es, den Stadtchef für dessen Aufklärungsarbeit auch nur einmal zu loben. Am Siedepunkt, als der Eklat sich Ende Juli zum handfesten politischen Skandal ausweitete, stand Egger allein auf weiter Flur. Weder Leibe noch Birk noch Ludwig waren bei der Frage nach Sein oder Nichtsein involviert. Die entscheidende Sitzung des Steuerungsausschusses, in der Sibelius mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag bedacht wurde, leitete Egger. Leibe flog am selben Tag in den Urlaub nach Irland. Birk und Ludwig hatten sich ebenfalls in die Ferien verabschiedet.

In diesem Moment war klar: Sollte Sibelius fallen, fällt auch Egger. Denn der Dezernent hatte sich in Nibelungentreue an den Intendanten gekettet, hatte sein politisches Schicksal untrennbar mit dem des Österreichers verknüpft. Was folgte, ist bekannt: Die Frötzschner-Affäre, in der Egger und Sibelius das Rathaus bis auf die Knochen blamierten, das neue Millionen-Loch im Finanzhaushalt des Theaters, das den Skandal weiter eskalieren ließ, und schließlich der für Dezernent und Intendant vernichtende Bericht der Rechnungsprüfer, der alle Fakten und Recherchen des reporters, denen sich später auch andere Medien anschlossen, bestätigte.

Sibelius ist nach wie vor davon überzeugt, dass er aus dem hiesigen Kulturhaus etwas hätte machen können. “Wenn man mich gelassen hätte”, zitieren ihn die Oberösterreichischen Nachrichten. Es ist dies die bisher einzige öffentliche Äußerung des Ex-Intendanten zu seiner Rolle im bundesweit beispiellosen Trierer Theater-Skandal. Fast vier Millionen Euro – einschließlich der Abfindung von 300.000 Euro für den ehemaligen Generalintendanten – wurden in nur zwei Jahren zusätzlich verbrannt. Alleine im laufenden Geschäftsjahr schnellte der Etat von 15,5 Millionen auf mindestens 18 Millionen Euro hoch. Die Größenordnung wird im Vergleich mit dem städtischen Gesamthaushalt deutlich: Der Finanzdezernent Leibe müsste den Rathaus-Etat um mehr als 50 Millionen Euro überziehen, um in die Sibelius-Egger-Dimension vorzustoßen.

Die Verschwörung schwelt weiter

Der Noch-Dezernent äußerte sich bislang noch nicht. Diesbezügliche Anfragen blockte Egger stets kategorisch ab. Am Tag der Abwahl wird er sein Schweigen voraussichtlich brechen. Hat er den Mut, dann dürfte es für einige unter den Räten äußerst unangenehm werden. Während er gehen muss, werden die Mitschuldigen weiter in Rat und Ausschüssen Politik machen und große Töne spucken – wie etwa Linken-Frontfrau Susanne Kohrs und Grünen-Fraktionschefin Petra Kewes, die Wortführerinnen der Sibelius-Fraktion innerhalb der politischen Verschwörung.

Egger könnte etwa darauf verweisen, dass Sibelius-Kritiker in der CDU noch vor wenigen Wochen vom Kreis um die Kulturfrauen Martha Scheurer, Elisabeth Tressel, Dorothee Bohr und vom kulturpolitischen Sprecher Ulrich Dempfle rüde angegangen und beschimpft wurden – persönlich und in E-Mails. Scheurer und Tressel aber werden weiter im Stadtrat sitzen und Theater-Premieren mit Sekt und Häppchen feiern. Er könnte ferner darauf verweisen, dass Markus Nöhl, Kultursprecher der SPD, sich schwere Vorwürfe seiner Fraktion anhören musste, als er sich ob des ausufernden Skandals vom Sibelius-Jünger zum Gegner des Österreichers wandelte.

Egger könnte aber auch auf jene Mitläufer wie Jürgen Backes, Karl Biegel und Thomas Albrecht (alle CDU), auf Christiane Probst und Hermann Kleber (beide FWG) und auf SPD-Chef Sven Teuber sowie CDU-Chef Udo Köhler verweisen, denen der Mut fehlte, der Trierer Tragödie im Sommer ein Ende zu bereiten. Ein einziges Wort hätte genügt, als Egger dem Ausschuss den neuen Sibelius-Vertrag zur Abstimmung vorlegte: Nein! Schließlich war die Entscheidung über den Anschlussvertrag für den Österreicher nur bedingt eine juristische. Sie war vor allem und fundamental eine politische Entscheidung, vor welcher der Ausschuss sich drückte − FDP und AfD ausgenommen.

Doch den Kommunalpolitikern, die so gerne und oft vehement von den Bürgern Zivilcourage verlangen, etwa dann, wenn es um Klarnamen in den Kommentarspalten der Online-Medien geht, fehlte im entscheidenden Moment genau jener Charakterzug, den sie von anderen fordern. Sie verschanzten sich hinter der Fraktionsdisziplin und waschen ihre Hände nun in Unschuld. Schließlich will man auch morgen noch im Inner Circle der Macht dabei sein und nicht verstoßen werden. Als Paria gebrandmarkt zu werden, geht selbst im Kreis der nebenberuflichen Politiker ganz schnell.

Dass die Verschwörung über die Stunde Null am 12. Dezember hinaus fürderhin existiert, daran besteht kein Zweifel. Denn nach wie vor verweigert die Trierer Politik sich der Grundsatzdebatte zur Zukunft des Kulturhauses am Augustinerhof. In Eggers Ohren muss das wie Hohn klingen. Schließlich war er es, der vor vier Jahren Dieter Haselbach ins Haus holte. Wäre man damals auch nur ansatzweise dem streitbaren Berliner Professor gefolgt, der Theater-Skandal des Jahres 2016 wäre so nie entstanden. Doch wie beim gescheiterten Nukleus-Projekt mit der blamablen Absage von NeroHero, das Egger nicht wollte, das ihm vom Rat aber aufgezwungen wurde, wussten es die Feierabendpolitiker auch in der Theater-Frage besser. Die Sanierung des Hauses etwa mit einem Kostenvolumen von mindestens 50 Millionen Euro steht allerdings in weiterer Ferne denn je. Und im Ergebnis wird das traditionsreiche Kulturhaus den Weg alles Irdischen gehen, setzt die Entwicklung sich derart fort. Weder Egger noch Sibelius haben das alleine verbrochen. Die Mittäter sitzen in Rat und Ausschüssen – und sie werden auch weiter dort sitzen.

So bleibt am Ende neben dem elementaren Verlust des Vertrauens in die politischen Institutionen nur die eine Frage: Kann man solchen Kommunalpolitikern die Verantwortung für die Geschicke einer Stadt wie Trier überlassen? Zumindest dieser Stadtrat hat sich nebst seinen Ausschüssen selbst kastriert. Bis zur nächsten Kommunalwahl in gut zwei Jahren regiert er nur noch auf Abruf. Ernst zu nehmen oder gar glaubwürdig ist er aber schon längst nicht mehr. Daran wird auch die Egger-Abwahl nichts ändern.

Extra

Oberbürgermeister Wolfram Leibe äußert sich aktuell nicht zur Aufgabenverteilung für die Zeit nach der Egger-Abwahl. Der Stadtchef will dem Votum des Rates nicht vorgreifen. Es deutet sich aber an, dass Leibe selbst das Kulturdezernat mit Theater, der ttm, der Messegesellschaft (Arena) sowie der Europahalle übernehmen wird. Die Feuerwehr und das Ordnungsamt dürften Ludwig kommissarisch zufallen, der Rest unter die Regie Birks kommen. Ein Ratsbeschluss zur Ämterverteilung ist nicht notwendig.

Ob, wo und wie die bisherige Egger-Stelle ausgeschrieben wird, entscheidet sich erst nach dem 12. Dezember. In der jüngsten Vergangenheit wurde zweimal auf die Ausschreibung verzichtet: 1997 bei der Wiederwahl von Georg Bernarding (CDU) sowie vor der Wiederwahl von Peter Dietze (SPD) 2001.

SPD-Chef Sven Teuber will die Position seiner Partei im Stadtvorstand nicht kampflos aufgeben. Der Sozialdemokrat verweist gegenüber dem reporter auf die Äußerungen aus CDU-Kreisen, wonach die beiden stärksten Fraktionen – unabhängig vom OB-Parteibuch – mit Dezernenten im Stadtvorstand vertreten sein sollen. Allerdings sagt Teuber auch: “Letztlich darf das Parteibuch keine Rolle spielen. Wir brauchen jemanden, der es kann.” CDU-Chef Udo Köhler wollte sich am Dienstag gegenüber dem reporter zum weiteren Vorgehen seiner Partei nicht äußern. “Natürlich führen wir Hintergrundgespräche”, so Köhler, “mehr kann ich aber noch nicht sagen.” FDP-Chef Tobias Schneider hingegen drängt bei der Theater-Spitze auf eine schnelle Lösung. “Wir brauchen ganz rasch einen neuen Intendanten”, fordert Schneider gegenüber dem reporter. “Nur mit einem neuen Gesicht an der Spitze hat das Haus eine Zukunftsperspektive.”

Innerhalb von drei Monaten muss ein Nachfolger für Egger gewählt sein, spätestens also am 11. März. Dem scheidenden Dezernenten stehen nach der Abwahl für drei Monate seine vollen Bezüge von gut 7.700 Euro brutto in der B4-Besoldung zu. Danach hat Egger bis zum offiziellen Ende der Amtszeit am 13. März 2018 Anspruch auf 71,75 Prozent seines monatlichen Bruttogehaltes. Vom 14. März 2018 stehen dem Ex-Dezernenten 35 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge (dazu gehört etwa auch der Familienzuschlag) als Pension zu – bis zum Lebensende.

Bei der CDU sind nach reporter-Informationen derweil Überlegungen im Gange, den Kulturausschuss nur noch mit Mitgliedern der Stadtratsfraktion zu besetzen. “Da ist in den letzten Monaten zu viel schiefgelaufen”, kritisiert ein Christdemokrat gegenüber dem reporter. Nur so sei gewährleistet, dass die Fraktion Überblick und Kontrolle behalte. Dass die Theater-Leitung von 2017 dem Steuerungsausschuss Rechenschaft über die finanzielle Entwicklung geben muss, kommt ohnehin einer Entmachtung des Ausschusses gleich. Der Stadtrat hatte den Vorstoß der CDU jüngst mit großer Mehrheit abgesegnet. (et)

Extra

Die Trierer Staatsanwaltschaft hat bei der Stadt den Bericht der Rechnungsprüfer angefordert. Das hat der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Mittwoch auf reporter-Anfrage erklärt. Allerdings wartet die Behörde noch auf den Bericht. Auf Grundlage des Papiers und der AfD-Strafanzeige gegen Dezernent Egger und Intendant Sibelius will die Staatsanwaltschaft dann prüfen, ob sie ein Ermittlungsverfahren gegen Egger und Sibelius einleitet. “Wie lange die Prüfung dauern wird, vermag ich noch nicht zu prognostizieren”, so Fritzen. (et)