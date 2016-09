Der Umwelt zuliebe auf das Auto verzichtet

TRIER. Wenn Kinder sich für eine gute Sache engagieren, dann tun sie das mit Leib und Seele. Wie bei der Kindermeilenkampagne. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1127 Trierer Kinder aus 67 Schulklassen und einer Kindertagesstätte. Bei der Abschlussveranstaltung im Broadway-Filmtheater erfuhren dann alle das Ergebnis ihrer Bemühungen.

Vier Frauen – Bürgermeisterin Angelika Birk, Lokale Agenda-Geschäftsführerin Sophie Lungershausen, Schulrätin Julia Koch und Josefine Kraft vom Broadway Filmtheater – ein Ziel. Seit 2002 sammeln Kindergarten- und Schulkinder Grüne Meilen für das Weltklima, seit sechs Jahren organisieren die Lokale Agenda 21 Trier und das Grundschulreferat der ADD Trier gemeinsam die Kindermeilenkampagne in Trier. Seit zwei Jahren begleitet das Broadway-Fimtheater diese Kampagne und gibt ihr den passenden Raum.

Die Idee bei der Aktionswoche ist einfach: Statt von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden, machen sich die Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn auf den Weg. Dem Aufruf, die Vorzüge einer autofreien Umwelt zu erleben, waren in diesem Jahr die Grundschulen Irsch, Quint, St. Peter Ehrang, Barbara, Keune, Zewen, Am Biewerbach, Feyen und Matthias sowie die Kindertagesstätte Wiechernhaus gefolgt.

Wenn man während der Schulzeit ins Kino kann, will jeder mit. Was aber wegen der hohen Teilnehmerzahl nicht funktionieren konnte. Weshalb die Kindertagesstätte und die beteiligten Schulen lediglich Abordnungen zu der Abschlussveranstaltung ins Broadway-Filmtheater schicken konnten. Es waren aber immer noch über 100 Kinder, die – passend zur Idee – unterstützt von den SWT kostenlos im Bus anreisen durften. Bürgermeisterin Angelika Birk hatte den Termin in ihrem Kalender fest eingeplant, wollte sie es sich doch nicht nehmen lassen, den Kindern die Urkunden selbst zu überreichen.

Stolz konnte Schulrätin Julia Koch auf den Wissensstand der Kinder zu sein. Denn sie alle hatten sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wussten, dass es beim Klimawandel um mehr geht als lediglich um steigende Temperaturen. Auf eine entsprechende Frage von Angelika Birk meldeten sich zahlreiche Kinder und benannten etliche der für den Klimawandel verantwortlichen Ursachen.

Und dann war es so weit: Sophie Lungershausen, Julia Koch und Angelika Birk riefen die einzelnen Schulen auf und nahmen die jeweils erreichten grünen Meilen entgegen. Am Ende waren es 10.473 Meilen, die nun an das Europäische Klimabündnis in Frankfurt geschickt werden. Da diese Aktion überall in Deutschland und Europa läuft, werden die einzelnen Zahlen addiert und zur nächsten UN-Klimakonferenz geschickt, wo sie als Beitrag der Kinder von Europa präsentiert werden sollen.

Mit einem fair gehandelten Müsliriegel aus dem Eine-Welt-Laden bedankten sich die Organisatorinnen bei den Kindern. Und da man schon mal im Kino war, gab es auch noch den passenden Film für die Kinder: Eine arte-Dokumentation ‟Die gefährlichsten Schulwege der Welt‟. -rl-