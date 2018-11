TRIER. Mit dem “Zauberer von Oz” lädt das Theater Trier Kinder ab fünf Jahren zu einer Theaterreise für Abenteurer ein. Premiere des Stückes ist am 7. November um 10 Uhr. Diese Vorstellung ist allerdings bereits ausverkauft.

Die kleine Dorothy kommt aufgeregt nach Hause. Die gemeinen Nachbarn wollen ihr den geliebten Hund Toto entreißen. Doch weder Tante Emmi noch Onkel Henry haben Zeit, sich Dorothys Sorgen anzuhören. Plötzlich zieht ein Sturm auf und wirbelt Dorothy mitsamt ihrem Haus in weite Ferne. Mit lautem Krachen landet das kleine Mädchen im bunten Land Oz. Dort wird es von drolligen Einwohnern begrüßt und gefeiert. Die gute Hexe des Nordens erklärt ihr, dass Dorothy das Volk der Munchkins befreit hat, ist sie doch mit ihrem Haus mitten auf die böse Hexe des Ostens gefallen. Doch damit hat sich Dorothy prompt die Feindschaft der bösen Hexe des Westens zugezogen. Also nichts wie zurück nach Hause. Aber wie? Nur der Zauberer von Oz in der geheimnisvollen Smaragdstadt kann helfen.

Entschlossen begibt sich Dorothy auf die weite Reise. Unterwegs lernt sie außergewöhnliche Freunde kennen: die fröhliche Vogelscheuche, deren größter Wunsch es ist, Verstand zu besitzen, den sensiblen Blechmann, der von einem Herzen träumt und den starken Löwen, der sich inbrünstig danach sehnt, Mut zu haben. Gemeinsam begeben sich unsere Helden in manche Gefahr und müssen viele spannende Abenteuer bestehen. Wird ihnen der mächtige Zauberer von Oz helfen können?

Das Theaterstück “Der Zauberer von Oz“ entstand nach dem Kinderbuch des US-amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum, das durch die Verfilmung mit Judy Garland als Dorothy ein Weltpublikum erreichte: Das moderne Märchen erzählt eine aufregende Geschichte über Freundschaft und gemeinsam bestandene Abenteuer.

Mitwirkende sind Anna Pircher, Barbara Ullmann, Luiza Braz Batista, Klaus-Michael Nix, Gideon Rapp, Paul Behrens und Benjamin Schardt. Martin Folz übernahm die musikalische Einstudierung. Inszenierung: Kim Langner und Axel Weidemann.

Die derzeit geplanten Vorstellungstermine für Schulen und Kindergärten (werktags jeweils am Vormittag) sind bereits alle ausverkauft. Weitere Schultermine sind für den Februar 2019 geplant und können bei Bedarf gebucht werden.

Buchungsanfragen nimmt die Theaterkasse unter theaterkasse@trier.de und telefonisch unter

0651 718 18 18 entgegen.

Die Termine im freien Verkauf:

Sa, 10. November um 16 Uhr

Sa, 17. November um 16 Uhr

So, 18. November um 11 Uhr

So, 02. Dezember um 16 Uhr

Sa, 08. Dezember um 16 Uhr

So, 09. Dezember um 11 Uhr ausverkauft

So, 09. Dezember um 16 Uhr

So, 16. Dezember um 11 Uhr

So, 16. Dezember um 16 Uhr

Mi, 26. Dezember um 16 Uhr

Karten im freien Verkauf können bei der Theaterkasse und auch online gekauft werden. (tr)



