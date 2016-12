Designmarkt am Wochenende im Stadtmuseum

TRIER. Kreative Ideen aus Idar-Oberstein: Studierende und Absolventinnen der Fachrichtung Edelstein und Schmuck aus Idar-Oberstein laden zwei Tage lang am Samstag und Sonntag, 3./4. Dezember, zehn bis 17 Uhr, zum Staunen, Stöbern und Shoppen in das Stadtmuseum Simeonstift ein. 17 internationale Schmuckdesignerinnen bieten ihre Kreationen im Direktverkauf an – von Ketten und Ringen bis hin zu individuellen Broschen und Armreifen. Der Museumseintritt ist während des gesamtes Wochenendes frei. Der Designmarkt findet al Begleitprogramm der Ausstellung “Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein. Die Hochschule zu Gast im Stadtmuseum Simeonstift” statt. Für Kinder findet am Sonntag parallel um 11.30 Uhr eine Familienführung durch die Weihnachtsausstellung statt. (tr)

Erstellt am Autor