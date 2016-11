Detektive gesucht!

TRIER. Im November ermitteln die Museumsdetektive wieder im Stadtmuseum Simeonstift. Thema sind die fleißigen Handwerker – vom Steinmetz über den Schreiner und Schneider bis hin zum Porzellanmaler. An vier Freitagnachmittagen lernen Kinder auf spielerische Weise einzelne Exponate des Stadtmuseums näher kennen. Das Suchspiel mit anschließendem Basteln findet jeweils freitags am 4., 11., 18. und 25. November von 15.30 bis 17 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahre und kostet 20 Euro für die vier Nachmittage. Eine Anmeldung unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651/718-1452 ist erforderlich. (tr)

