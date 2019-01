Deutscher Kurzkrimi-Preis 2019 ist ausgeschrieben

DAUN. Alle zwei Jahre treffen sich am “Tatort Eifel“ nicht nur Krimifans, sondern auch Krimiautoren, Verleger, Redakteure und Film- und Fernsehproduzenten aus ganz Deutschland. Vom 13. bis 21. September 2019 findet das renommierte Krimifestival zum zehnten Mal in der Vulkaneifel statt. Zum festen Bestandteil des Programms zählt der Deutsche Kurzkrimi-Preis, der in Zusammenarbeit mit dem KBV Verlag ausgeschrieben wird. Auch in diesem Jahr können wieder literarische Talente und Interessierte jeden Alters ihre Kreativität unter Beweis stellen und sich mit spannenden Kurzgeschichten zu einem vorgegebenen Thema an dem Wettbewerb beteiligen.

Die Geschichten sollen in kurzer literarischer Form abgefasst sein, müssen einen Bezug zur Eifel haben und dürfen noch nicht veröffentlich worden sein. “Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Genre Krimi ist im Vergleich zu den Anfangsjahren des Festivals deutlich gestiegen und populärer geworden. Dies liegt sicher auch an den zahlreichen Fernsehkrimiproduktionen, die es Einsteigern ermöglichen, sich ein kriminalistisches Grundwissen anzueignen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Geschichten unseres Deutschen Kurzkrimi-Preises wider“, sagt Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann. Als Inspiration gibt er das Thema “Heimat(en)“ mit auf den Weg. So lautet das Motto des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz, der den Facettenreichtum des Heimatbegriffs in den Mittelpunkt stellt.

Der Einsendeschluss für den Deutschen Kurzkrimi-Preis ist der 25. April 2019. Die sechs besten Einsendungen werden von einer namhaften Jury, bestehend aus Jürgen Kehrer (Autor und “Wilsberg“-Erfinder), Martin Schöne (3sat-Redakteur und Krimiautor) und Nina Grabe (Rowohlt Verlag) ermittelt und am 20. September 2019 in Daun dem Publikum präsentiert.

Die drei Preisträger werden bei der festlichen Abendgala am Samstag, 21. September 2019 ausgezeichnet. Die Beiträge aller Nominierten werden außerdem in einer Krimianthologie des KBV-Verlages veröffentlicht. Der Deutsche Kurzkrimi-Preis ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert.

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zu “Tatort Eifel“ unter diesem Link. (tr)



Drucken