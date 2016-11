Deutschlands beste Läuferin startet für Trier

TRIER. Das ist ein Paukenschlag. Gesa Felicitas Krause, die populärste Leichtathletin Deutschlands, startet vom 1. Januar 2017 an für den Silvesterlauf Trier. Der Verein, Veranstalter des renommiertesten deutschen Jahresabschlussrennens, gab dies am Dienstag gemeinsam mit der Hindernis-Europameisterin im Mercure Hotel Porta Nigra in Trier bekannt.

Von Willi Rausch

Christian Brand, der neue Vorstandssprecher des Silvesterlauf Trier e.V. spricht von einem “Riesengewinn für unseren Verein, unsere Veranstaltung und die Stadt Trier.” Und der langjährige Vorsitzende und Mitbegründer des Trierer Silvesterlaufs Trier, Berthold Mertes, der den Deal maßgeblich lanciert hat, sieht in der Verpflichtung der Hessin einen Meilenstein: “Gesa ist die Läuferin schlechthin in Deutschland. Sie wird auch ein Zugpferd für den Nachwuchs sein. Mit ihr erreichen wir die nächste Stufe auf dem Weg zu noch mehr Renommee.”

Bis zu den Olympischen Spielen 2022 wird die beste Technikerin in der 3000-m-Hindernis-Weltklasse für Trier an den Start gehen – der Lebensmittelpunkt bleibt vorerst dennoch im Rhein-Main-Gebiet. Dort wird sie weiterhin mit ihrem Freund wohnen, dort trainiert sie weiterhin unter Wolfgang Heinig und absolviert ihre Lehrgänge als Sportsoldatin.

Kein Start beim diesjährigen Silvesterlauf

Dass sie ausgerechnet in diesem Jahr nicht beim Bitburger Silvesterlauf starten wird, mutet seltsam an, ist aber nachvollziehbar. “Das habe ich schon beim Jahreswechsel 2016 gesagt, dass eine Teilnahme in diesem Jahr nicht in meine Saisonplanung passt.” Denn mit der goldgekrönten Europameisterschaft und der Finalteilnahme bei Olympia in Rio mit deutschem Rekord hatte sie ihr bisher anstrengendstes Wettkampfjahr zu absolvieren.

Nach acht Jahren im Trikot der LG Frankfurt suchte die 24-Jährige, 2015 Leichtathletin des Jahres in Deutschland, nach einer neuen Herausforderung und einem neuen Umfeld. Sie wollte zu einem Verein, bei dem sie möglichst optimale Bedingungen findet. “Die Langfristigkeit der Vereinbarung war für mich mitentscheidend. Ich will mich ganz auf meinen Vorbereitungsweg zu Olympia 2020 in Tokio konzentrieren und habe so ein Thema für diesen Zeitraum schon abgehakt”, sagte Krause. Die Leichtathletin des Jahres 2015 soll als Vorbild der sportlichen Weiterentwicklung des auf inzwischen 220 Mitglieder angewachsen Silvesterlauf-Vereins dienen und den traditionell in der Region verankerten Laufsport fördern.

Seit 2010, damals noch als Jugendliche, hat Gesa Krause jedes Silvester in der Römerstadt verbracht. Einmal, 2012, musste sie wegen einer Erkältung auf den Start verzichten. Nach sechs Starts in den vergangenen sieben Jahren aber eine zweite Unterbrechung die zu verschmerzen ist. Zumal genau der Abend der Bekanntgabe des Verzichts die Gespräche über einen Wechsel nach Trier einleitete.

Im Januar geht es nach Kenia ins Trainingslager

Die Planung für die kommende Freiluftsaison ist weitgehend gemacht. Am 8. Januar fliegt sie ins Trainingslager nach Kenia, wo sie traditionell rund sechs Monate des Jahres verbringt. Im Mai wird sie in die Saison einsteigen um dann bei der Leichtathletik-WM 2015 in London die 9:15 Minuten zu knacken und möglichst in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. In Trier wird man sie spätestens beim Flutlichtmeeting im August sehen. Dann vielleicht über 5 000 m gegen starke nationale und internationale Konkurrenz. Fest eingeplant ist natürlich auch der Silvesterlauf 2017.

Auf ein Wiedersehen mit dem neuen Trierer Laufstar müssen die Leichtathletik-Fans der Region also noch ein wenig warten, das Starterfeld für den 5000-m-Sparkassen-Lauf der Frauen weist ungeachtet dessen schon klangvolle Namen auf. Viel Spannung verspricht vor allem das Treffen der deutschen Elite. Der neue Stern am Laufhimmel, die 19-jährige Olympia-Finalistin Konstanze Klosterhalfen,wird erstmals in Trier an den Start gehen. Die Leverkusenerin, Spitzname “Koko”, wird auf “Coco” treffen, die zweimalige Silvesterlauf-Siegerin Corinna Harrer von der LG Telis Finanz Regensburg. Die nationale Phalanx komplettiert die siebenmalige deutsche Meisterin und EM-Sechste Maren Kock. Das Trio wird sich mit der Spitze aus Europa und Afrika messen.

Extra

Zur Person

Name: Gesa Felicitas Krause

Geburtstag: 3. August 1992

Geburtsort: Ehringshausen

Größe: 167 cm

Gewicht: 50 kg

Beruf: Sportsoldatin (Hauptgefreite)

Disziplin: 3000 m Hindernis, 1500 m

Bestleistungen: 9:18,41 Minuten (Deutscher Rekord), 4:06,99 Minuten

Verein: LG Eintracht Frankfurt

Trainer: Wolfgang Heinig

Größte Erfolge: WM Peking 2015 Bronze

EM 2016 Amsterdam: Gold

EM 2012 Helsinki: Bronze

Junioren-EM 2011 Tallin: Gold

U 23-EM Tampere 2013: Gold

Deutsche Meisterschaften:

Ulm 2014 Silber

Nürnberg 2015: Gold

Kassel 2016: Gold

Alle Medaillen wurden über 3000 m Hindernis errungen.