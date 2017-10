Dezernenten-Wahl – Lang zieht zurück

TRIER. Der Leiter des Trierer Jugendamtes, Carsten Lang, hat heute in einem Schreiben an Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) seine Bewerbung für die Stelle des neuen Sozialdezernenten zurückgezogen. Derweil haben nach der SPD auch die Linken und die FDP erklärt, dass sie Elvira Garbes, die vom Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen nominiert worden war, unterstützen werden. Auch die AfD wird Garbes mitwählen. Die 61-jährige Jugendamtsleiterin aus Bornheim ist somit die einzige Kandidatin für die Wahl am 6. November.

Lang “dankt den Fraktionen für den konstruktiven und orientierenden Austausch während der Vorstellungsgespräche”. “Die teilweise auch öffentlich geäußerte Anerkennung vieler Fraktionen ist mir zusätzliche Motivation und Anreiz für die weitere Arbeit im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Trier in meiner jetzigen und zukünftigen Tätigkeit als Leiter des Jugendamtes, die ich nun gerne mit der bisherigen Leidenschaft auch über den 14. Februar hinaus fortsetze”, betont der 42-Jährige.

“Ich wünsche Elvira Garbes ein starkes Votum aus der Breite des Rates. Dies kann nur im Interesse des sozialen Zusammenhalts in der Stadt Trier liegen, für das wir dann zukünftig in unterschiedlichen Rollen gemeinsam eintreten können. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Frau Garbes”, so Lang.

Der Kommentar − Die eine Nasenlänge

Für die Linken betont Fraktions-Chefin Theresia Görgen: “Nach dem Auswahlverfahren stand für uns fest, dass mit Elvira Garbes und Carsten Lang zwei erstklassige Bewerber zur Verfügung stehen.” In der Fraktionssitzung am Dienstagabend sei “unter dem Aspekt der Gleichstellung bei gleicher Eignung und Leistung die Entscheidung zugunsten von Garbes gefallen”.

“Denn es kann ja nicht sein, dass eine moderne, offene Stadt wie Trier nur von Männern geführt wird”, sagt Fraktionsvize Mateusz Buraczyk. “Hätten wir und andere Fraktionen Elvira Garbes nicht eingeladen, säßen in Zukunft vier Männer auf dem Podium des Stadtvorstandes. Denn wenn es nach dem ursprünglichen Willen der Grünen und der CDU gegangen wäre, hätte Frau Garbes nicht am Auswahlverfahren teilgenommen. Gut, dass auch die CDU und die Grünen die Kompetenzen von Frau Garbes erkannt und am Ende eine für fast alle Fraktionen tragfähige Entscheidung getroffen haben.” Die Linken “danken allen Kandidaten für die Bereitschaft und den hohen Einsatz, mit denen sie an diesem intensiven und anstrengenden Auswahlverfahren teilgenommen haben”.

Auch die FDP wird Garbes am 6. November mitwählen, obwohl Lang bei den Liberalen ursprünglich auf Platz eins lag, wie FDP-Chef Schneider erklärt. Dennoch wird die FDP für die 61-Jährige votieren, “weil Frau Garbes auch uns überzeugt hat”, so Schneider. “Zwar wäre uns Carsten Lang als Kandidat lieber gewesen, aber wenn für ihn keine Mehrheit da ist, dann muss man das so akzeptieren”, betont der FDP-Chef.

Somit hat sich einzig die UBT auf Lang festgelegt, was nach dem freiwilligen Rückzug des Jugendamtsleiters allerdings hinfällig ist. (et)



Drucken