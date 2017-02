Dezernenten-Wahl – Thomas Schmitt Favorit der CDU?

TRIER/SAARBRÜCKEN. Der saarländische CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schmitt will neuer Kulturdezernent in Trier und damit Nachfolger des abgewählten Sozialdemokraten Thomas Egger werden. Schmitt bestätigte am Mittwoch die exklusiven reporter-Informationen. “Ja, es stimmt”, sagte der 43-jährige Jurist, “ich habe mich beworben und auch bereits Vorgespräche mit den Kollegen in Trier geführt.” Schon am kommenden Montag wird Schmitt seine Visitenkarte vor der CDU-Ratsfraktion abgeben – und damit vor der offiziellen Bewerberrunde am 4. März. Dass er der erklärte Favorit der Union ist, wollte er am Mittwoch im Gespräch mit dem reporter allerdings noch nicht bestätigen. “Meines Wissens nach gibt es noch keine Festlegung auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin”, so Schmitt. Dennoch deuten alle Indizien auf den gebürtiger Saarländer hin. Im März bei der kommenden Landtagswahl im Saarland wird Schmitt nicht erneut als Kandidat für die CDU antreten.

Schmitt bringt exakt jenes Profil mit, das die hiesigen CDU-Granden um Parteichef Udo Köhler sich von ihrem Wunschkandidaten erhoffen: jung, verwaltungserfahren, kulturaffin – und mit CDU-Parteibuch ausgestattet. “Ich habe die Entwicklungen der vergangenen Monate in Trier sehr genau verfolgt”, sagt er. Auf dem Höhepunkt des Theater-Skandals war Schmitt abonnierter Leser des reporters. Als der Sozialdemokrat Egger schließlich im Dezember vergangenen Jahres abgewählt worden war, suchte Schmitt von sich aus den Kontakt zu den Trierer Parteifreunden.

Etwaige Querverbindungen hätten bei seiner Bewerbung keine Rolle gespielt. Die bestehen aber durchaus. Denn die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer war an der Universität Trier Studienkollegin von Ex-CDU-Fraktionschef Ulrich Dempfle und der aktuellen Vize-Fraktionschefin Birgit Falk. Schmitt seinerseits wird ferner eine große Nähe zu Kramp-Karrenbauer nachgesagt. “Aber das hat wirklich keine Rolle gespielt bei meiner Entscheidung”, betont der Jurist. In der CDU existiert eine inoffizielle Findungskommission der Fraktion, in der zudem auch die Ex-Granden Bernhard Kaster (Ex-Parteichef), Ulrich Dempfle (Ex-Fraktionschef), Helmut Schröer (Ex-OB) und Horst Langes (Ehrenvorsitzender) erheblichen Einfluss ausüben.

Über seine persönliche Motivation sagt Schmitt: “Für mich steht schon länger fest, dass ich wieder operativ etwas machen und Hauptverantwortung tragen will.” Sein Verzicht auf die erneute Kandidatur für den saarländischen Landtag sei unabhängig von der Entscheidung gefallen, sich in Trier zu bewerben. Wobei er mit seinen Ambitionen nicht hinter dem Berg hält: “Diese Aufgabe reizt mich sehr.” Doch bei allem Interesse will der Jurist sich einem “fairen Verfahren” stellen. “Ich weiß ja, dass es auch andere gute Bewerber gibt.”

Noch keine strategischen Überlegungen

Schmitt ist seit 1992 Mitglied der CDU, studierte Jura an der Universität in Saarbrücken. Nach dem Studienabschluss wurde der Jurist Beamter im saarländischen Wirtschaftsministerium. 2004 zog er mit 31 Jahren erstmals für die CDU in den saarländischen Landtag ein. Dort arbeitet Schmitt unter anderem in den Ausschüssen für Bildung, Kultur und Medien sowie für Finanzen und Haushaltsfragen. Ferner engagiert er sich im saarländischen Landesverband der “Lesben und Schwulen in der Union” (LSU).

Dass in Trier gerade in der Kulturpolitik eine Mammutaufgabe auf ihn wartet, sollte er als Favorit der Union ins Rennen gehen, dessen ist Schmitt sich bewusst. “Das wird keine einfache Geschichte, aber ich traue mir das zu.” Positiv habe er registriert, dass Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der angeschlagenen ttm klare Pflöcke eingeschlagen und mit Norbert Käthler einen Profi als Geschäftsführer verpflichtet habe. “Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich meine Ideen und Vorstellungen erst der CDU-Fraktion unterbreiten möchte”, sagt er am Mittwoch gegenüber dem reporter, “aber es gibt sicher viel zu tun in Trier.”

Strategisch auf das nächste Ziel hin denkt Schmitt nach eigener Aussage nicht. Die OB-Kandidatur in fünf Jahren ist für ihn (noch) kein Thema. Innerhalb der politischen Szene ist es jedoch ein offenes Geheimnis, dass die hiesige CDU einen Kandidaten mit Perspektive sucht, der 2022 für die Union ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geht. Dann wäre Schmitt, der im April 44 wird, 49 Jahre jung – und somit im besten Alter. “Aber das war in allen Gesprächen mit den Trierer Parteifreunden wirklich nie ein Thema”, versichert er.

Sollte die CDU sich für Schmitt entscheiden, geht der Jurist als Favorit in die Wahl am 8. März. Denn laut Bündnisvertrag der Union mit den Grünen steht den Christdemokraten das Vorgriffsrecht für die Egger-Nachfolge zu. Die Grünen können allerdings von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, sollte ihnen der CDU-Kandidat nicht zusagen. Im Gegenzug für die Wahl des Unions-Favoriten garantiert die CDU den Grünen die Nachfolge von Bürgermeisterin Angelika Birk, die laut geheimer Zusatzklausel im Bündnisvertrag keine zweite Amtszeit erhält. Birks Nachfolger wird im Herbst gewählt werden.

Auch CDU-Chef Udo Köhler bestätigte am frühen Mittwochabend Schmitts Bewerbung gegenüber dem reporter. Eine Entscheidung für den Parteifreund aus dem Saarland sei aber noch nicht gefallen. “Das Verfahren ist nach wie vor offen”, so Köhler, “aber richtig ist, dass Thomas Schmitt sich am Montag bei der Fraktion vorstellen wird.”(et)



