Dezernentenwahl – Entscheidung vertagt

TRIER. Die Ratsfraktionen haben die Entscheidung, wer als Kandidat am kommenden Mittwoch in die Wahl zum Kulturdezernenten gehen wird, auf Montag vertagt. Das ursprünglich achtköpfige Bewerberfeld hatte sich in der gestrigen Vorstellungsrunde nach dem Rückzug von Christoph Nix und der Absage zweier weiterer Kandidaten auf fünf Interessenten reduziert – darunter die beiden Favoriten von der CDU, Thomas Albrecht und Thomas Schmitt. Zwischen der SPD, der Unabhängigen Bürgervertretung Trier (UBT) und der FDP deutet sich allerdings die Absprache über einen gemeinsamen Kandidaten an. Das bestätigten Vertreter der Fraktionen am Samstag.

Thomas Schmitt kam mit rotem Schal, Thomas Albrecht im hellen Sakko. Die Nervosität war beiden anzumerken. Der Saarländer Schmitt dämpfte seine Aufregung mit Nikotin; der Trierer Albrecht tigerte zwischen seinen jeweiligen Auftritten im engen Innenhof neben der Augustinerkirche auf und ab. Gesprächig waren beide nicht. Als die Medienvertreter gegen neun Uhr auftauchten, verschwanden die beiden Christdemokraten flugs im Eingang des Fraktionsgebäudes, der von einer dunkelhaarigen Dame der Stadtverwaltung wie ein Cerberus bewacht wurde: Bis hierher und keinen Schritt weiter!

Die Grünen steckten in den kurzen Pausen beim Rauchen die Köpfe zusammen; hin und wieder gesellte sich ein einzelner Unionschrist mit argwöhnischem Blick auf die kleine Pressemeute zu den Koalitionsfreunden. Von der SPD ließ sich keiner blicken, auch nicht von den Großkopferten der CDU. Mitteilsamer waren nur Christiane Probst von der UBT und die beiden Liberalen Tobias Schneider und Roman Straub. Warum auch nicht? Schließlich sind die kleinen Faktionen ohnehin nur Zuschauer in diesem Spiel, das vom schwarz-grünen Bündnis beherrscht wird.

Zum Thema − Thomas oder Thomas für Thomas

Am späten Vormittag deutete sich bei FDP und UBT eine frühe Entscheidung an. “Gut möglich, dass wir uns heute noch festlegen”, sagten Probst und Schneider. Doch daraus wurde nichts. Probst teile am späten Nachmittag ebenso wie Schneider telefonisch mit, dass man sich bis zum Montag mit der SPD absprechen werde. Das bestätige auch SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber schriftlich gegenüber dem reporter. Auch bei der Wahl in der Nachfolge von Baudezernentin Simone Kaes-Torchiani (CDU) hatten SPD, UBT und FDP mit Claudia Baumgartner eine gemeinsame Kandidatin präsentiert. Die parteilose Baumgartner sprang jedoch kurz vor dem Wahltermin wegen Chancenlosigkeit ab. CDU und Grüne, mit der knappen Mehrheit von einer Stimme im Rat ausgestattet, hatten sich gemäß ihrem Bündnisvertrag auf Andreas Ludwig (CDU) festgelegt.

CDU und Grüne ohne eigene Mehrheit

Die CDU, die den Bewerbern am Samstag einen Katalog mit 15 Fragen vorlegte, wird sich ebenfalls während ihrer Fraktionssitzung am Montagabend festlegen, wen sie ins Rennen schickt – Schmitt oder Albrecht. Wobei nach wie vor alles auf den Saarländer Schmitt hindeutet. Er ist der erklärte Favorit von Partei- und Fraktionsspitze sowie der starken Männer im Hintergrund. Albrecht, der seine Bewerbung nicht zurückziehen wird, bleibt nur die Hoffnung, von einer anderen Fraktion nominiert zu werden. Ohne Nominierung ist eine Wahl unmöglich. Eine eigene Mehrheit im Rat haben CDU und Grüne allerdings ohne die beiden Albrecht-Stimmen nicht. Das Bündnis braucht also Stimmen auch aus anderen politischen Lagern.

Nicht auszuschließen ist, dass gerade die FDP sich an gemeinsame liberale Zeiten mit dem Bewerber Albrecht erinnert. Die Freidemokraten kämpfen seit Jahren einen schier aussichtslosen Kampf, um das Theater Trier einer Strukturreform zu unterziehen. Vor mehr als 25 Jahren schrieb der ehemalige FDP-Fraktionsvorsitzende Albrecht: “Ich will keine grundsätzliche Diskussion darüber anfangen, wie viel Kultur sich eine Stadt leisten kann und muss. Ich will hier nur die Entschlossenheit unserer Fraktion zum Ausdruck bringen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das städtische Theater muss sich darüber klar sein, dass es seine Ausgaben nicht unbegrenzt erweitern kann. In diesem Jahr ist unser Antrag auf eine generelle Ausgabenbeschränkung noch gescheitert, doch man möge es sich bei den Verantwortlichen genau überlegen, ob dies auch im kommenden Jahr so sein wird, sofern es so weitergeht. Hinzu wird kommen, dass der Rückhalt bei der Trierer Bevölkerung für das Theater weiter schwinden wird, wenn von dieser Seite weitere Teufel mit drei goldenen Haaren präsentiert werden, die Ausfluss der Gedankengänge von Kulturschaffenden sind, die den Bezug zu den Bedürfnissen der Theaterkunden – mögen sie jung oder alt sein – aber schlichtweg verloren haben.” Die Inszenierung “Der Teufel mit den drei goldenen Haaren” war damals höchst umstritten.

Albrechts inzwischen vergessene Erklärung entspricht exakt dem heutigen Geist der FDP. Und auch in der UBT gibt es laute Stimmen, die sich nach dem Theater-Skandal dafür aussprechen, das Kulturhaus grundsätzlich umzustrukturieren. Als gemeinsamer Kandidat von UBT, FDP und SPD sind Albrechts Chancen, Nachfolger des abgewählten Thomas Egger zu werden, nicht so schlecht, wie es aktuell zu sein scheint. Sollte Albrecht und nicht Schmitt gegen den erklärten Willen der CDU-Führung das Rennen machen, wäre damit nicht nur das Ende des schwarz-grünen Bündnisses, sondern auch das von CDU-Chef Udo Köhler besiegelt. Gerade für die SPD eine sicher nicht unerheblich Motivation, sich mit UBT und FDP auf eine gemeinsame Linie in der Kandidatenfrage zu einigen. (et)



