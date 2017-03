Dezernentenwahl – Schinker gegen Schmitt

TRIER. Außer Spesen nichts gewesen: Wie vom reporter vorab berichtet, gehen CDU und Grüne mit einem gemeinsamen Kandidaten in die Dezernentenwahl am kommenden Mittwoch. Der Saarländer Thomas Schmitt soll nach dem Willen der schwarz-grünen Koalition neuer Kulturdezernent in Trier werden. Das bestätigten am späten Montagabend CDU-Parteichef Udo Köhler und der Fraktionsvize der Grünen, Reiner Marz. Die faustdicke Überraschung ist, dass SPD, Linke, FDP und die Piratin eine gemeinsame Gegenkandidatin aufbieten. Judith Schinker, Juristin, Kulturmanagerin und aktuell Rektorin der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden soll nach exklusiven reporter-Informationen den Christdemokraten Schmitt schlagen. Sie wird am Mittwoch gegen den Kandidaten von CDU und Grünen antreten. Schinker ist parteilos. Unklar ist derzeit noch die Rolle der Unabhängigen Bürgervertretung Trier (UBT), die sich nach reporter-Informationen am Montagabend nicht auf einen Kandidaten festlegen wollte.

Laut Köhler legte die CDU-Fraktion sich am Montagabend “in einer geheimen Probeabstimmung einstimmig” auf Schmitt fest. Dies geschah nach reporter-Informationen allerdings erst im letzten von insgesamt drei Wahlgängen. Auch bei den Grünen fiel das Votum laut Marz einstimmig aus. Damit folgt die Koalition aus CDU und Grünen den Vorgaben des Bündnisvertrages: Die Union erhält die Nachfolge von Thomas Egger (SPD), die Grünen im Herbst die von Angelika Birk (Grüne).

Mit der studierten Kulturmanagerin und Juristin Judith Schinker hat die SPD nun ein überraschendes Ass aus dem Ärmel gezaubert. Die 1969 in Kiel geborene Juristin ist derzeit Rektorin der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Zuvor arbeitete sie bei der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker (Assistentin der Geschäftsführung), den Brandenburgischen Sommerkonzerten (Projektmanagement), war für die Gesamtkoordination des trinationalen Jugendkulturfestivals Freiburg/Basel/Mulhouse, für das Veranstaltungsmanagement der “Freunde der Hamburger Kunsthalle” sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Kultur-Forum Dresden verantwortlich. Es folgte die Koordination des Hochschul-Sinfonieorchesters und der Kammermusik an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Von Mai 2012 bis August 2015 war Judith Schinker Prorektorin für Lehre und Studium. Seit September 2015 ist sie Rektorin der Hochschule.

SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber sagte am späten Montagabend gegenüber dem reporter: “Judith Schinker ist unsere Kandidatin.” Unterstützt werden die Genossen von der FDP, den Linken und Piratin Darja Henseler, die Schinker ebenfalls als Kandidatin auf den Schild hoben. “Judith Schinker hat die ausgewiesene Kompetenz, das Kulturdezernat zukunftsorientiert zu führen”, so Teuber. Nach weiteren reporter-Informationen soll Schinker sich in der Vorstellungsrunde am Samstag hervorragend und äußerst sachkundig präsentiert haben.

Bis zum Sonntagnachmittag deutete sich ferner an, dass auch die UBT sich dem gemeinsamen Oppositions-Bündnis aus SPD, Linken, FDP und Piratin anschließen wird. Doch im Laufe des heutigen Montags setzte bei den Unabhängigen ein Umdenken ein. “Wir haben die Abstimmung freigegeben”, betonte Fraktionschefin Christiane Probst am späten Abend gegenüber dem reporter. “Jeder soll in der Wahlkabine ausschließlich nach seinem Gewissen entscheiden.” Im Laufe des Abends hatte CDU-Chef Köhler nach reporter-Informationen mehrmals versucht, Druck auf die UBT auszuüben, weil die schwarz-grüne Koalition wohl auch fremde Stimmen braucht. Und auch die SPD wollte die Unabhängigen auf ihre Seite ziehen. “Wir lassen uns aber nicht instrumentalisieren”, so Probst, “weder für das eine noch das andere Lager.”

Für den Christdemokraten Thomas Albrecht ist die Hoffnung darauf, neuer Kulturdezernent der Stadt zu werden, seit heute beendet. Der Trierer Oberstaatsanwalt war allerdings von Beginn an chancenlos, da die CDU-Spitze sich bereits frühzeitig auf Schmitt festgelegt hatte. Wie Albrecht am Mittwoch im Rat abstimmen wird, ist derzeit noch fraglich. Das gilt auch für Stadträtin Jutta Albrecht.

Die AfD kann sich nach gesicherten reporter-Informationen ebenfalls vorstellen, Schinker zu wählen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Eine Vorentscheidung ist heute aber keineswegs gefallen. Denn für den Mittwoch deutet sich ein echter Politkrimi an, wenn die parteilose Kulturmanagerin Schinker gegen Schmitt, den Favoriten von CDU und Grünen, antreten wird. Beiden Kandidaten werden 15 Minuten für ihre persönliche Präsentation vor dem Rat eingeräumt. (et)



